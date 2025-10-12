1 žolelę vadina tikra aukso gysla smegenims: ragina vartoti dažniau

Nors iki šiol nėra vieno aiškaus vaisto, galinčio sustabdyti šias ligas, tyrimai rodo, kad tam tikros žolelės gali padėti išsaugoti pažintines funkcijas, atmintį ir net sulėtinti ligos eigą. Viena iš tokių žolelių – visiems gerai pažįstamas rozmarinas, rašoma naujienų portale express.co.uk.
Rozmarino veikliosios medžiagos ir jų poveikis
Tyrimai rodo, kad ši sodo žolelė gali turėti terapinį potencialą dėl savo aktyvių junginių, pasižyminčių antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis.
Pavyzdžiui, rozmarine esanti karnosinė rūgštis aktyvina fermentus, kurie priklauso natūraliai organizmo apsaugos sistemai.
Rozmarinas – „atminties žolelė“
Dar 2022 m. Amerikos ekspertai pabrėžė, kad Rosmarinus officinalis nuo seno vadinama „atminties žolele“ ir gali veikti kaip pažinimo funkcijų stiprintoja Alzheimerio ligos atveju.
Tyrimai su gyvūnais parodė, jog šios žolelės vartojimas pagerino pažintines funkcijas tiek sutrikimų turinčiuose, tiek ir visiškai sveikuose organizmuose.
Mokslininkai teigė: „Rezultatai gali būti panaudoti planuojant klinikinius tyrimus, jeigu surinkti duomenys bus pakankamai patikimi. Rozmarino teikiama nauda atminties funkcijoms dera su kognityvinių sutrikimų pagrindine patofiziologija, todėl ši žolelė galėtų tapti potencialiu Alzheimerio ligos gydymo metodu.“
Naujos tyrimų kryptys
2025 m. vasarį žurnale „Antioxidants“ publikuoti tyrimai parodė, kad naudojant naują stabilizuotą karnosinės rūgšties formą – diAcCA – pelėms, sergančioms Alzheimerio liga, buvo pasiekta terapinė šio junginio koncentracija smegenyse. Tai lėmė pagerėjusią atmintį ir padidėjusį sinapsių tankį smegenyse.
Scripps tyrimų instituto profesorius, klinikinis neurologas Stuartas Liptonas aiškino: „Kovodami su uždegimu ir oksidaciniu stresu, naudodami diAcCA junginį, mes iš tikrųjų padidinome sinapsių skaičių smegenyse.
Be to, sumažinome kitų baltymų sankaupas, tokių kaip fosforilintas tau ir amiloidas-β, kurie laikomi Alzheimerio ligos sukėlėjais bei žymenimis.“
Pasak jo, įvairūs atminties testai, atlikti su gyvūnais, parodė akivaizdų pagerėjimą.
„Ir tai ne tik sulėtino ligos eigą – rezultatai beveik grįžo į normalią būseną“, – pridūrė jis.
Kas laukia ateityje?
Nors dar neaišku, kokį konkretų poveikį rozmarinas galėtų turėti žmonėms, siekiant užkirsti kelią Alzheimerio ligai, dabartiniai tyrimai leidžia manyti, kad ši žolelė turi daug žadančių savybių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!