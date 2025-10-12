Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

1 žolelę vadina tikra aukso gysla smegenims: ragina vartoti dažniau

2025-10-12 10:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-12 10:20

Mokslininkai vis dažniau atranda, kad kai kurie kasdien mūsų virtuvėje ar sode naudojami augalai gali turėti didžiulės įtakos smegenų sveikatai. Demencija ir Alzheimerio liga – vienos labiausiai gąsdinančių šiuolaikinių ligų, kurios paveikia ne tik sergančiuosius, bet ir jų artimuosius.

Demencija (nuotr. 123rf.com)

Mokslininkai vis dažniau atranda, kad kai kurie kasdien mūsų virtuvėje ar sode naudojami augalai gali turėti didžiulės įtakos smegenų sveikatai. Demencija ir Alzheimerio liga – vienos labiausiai gąsdinančių šiuolaikinių ligų, kurios paveikia ne tik sergančiuosius, bet ir jų artimuosius.

REKLAMA
0

Nors iki šiol nėra vieno aiškaus vaisto, galinčio sustabdyti šias ligas, tyrimai rodo, kad tam tikros žolelės gali padėti išsaugoti pažintines funkcijas, atmintį ir net sulėtinti ligos eigą. Viena iš tokių žolelių – visiems gerai pažįstamas rozmarinas, rašoma naujienų portale express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rozmarino veikliosios medžiagos ir jų poveikis

Tyrimai rodo, kad ši sodo žolelė gali turėti terapinį potencialą dėl savo aktyvių junginių, pasižyminčių antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis.

REKLAMA
REKLAMA

Pavyzdžiui, rozmarine esanti karnosinė rūgštis aktyvina fermentus, kurie priklauso natūraliai organizmo apsaugos sistemai.

REKLAMA

Rozmarinas – „atminties žolelė“

Dar 2022 m. Amerikos ekspertai pabrėžė, kad Rosmarinus officinalis nuo seno vadinama „atminties žolele“ ir gali veikti kaip pažinimo funkcijų stiprintoja Alzheimerio ligos atveju.

Tyrimai su gyvūnais parodė, jog šios žolelės vartojimas pagerino pažintines funkcijas tiek sutrikimų turinčiuose, tiek ir visiškai sveikuose organizmuose.

REKLAMA
REKLAMA

Mokslininkai teigė: „Rezultatai gali būti panaudoti planuojant klinikinius tyrimus, jeigu surinkti duomenys bus pakankamai patikimi. Rozmarino teikiama nauda atminties funkcijoms dera su kognityvinių sutrikimų pagrindine patofiziologija, todėl ši žolelė galėtų tapti potencialiu Alzheimerio ligos gydymo metodu.“

Naujos tyrimų kryptys

2025 m. vasarį žurnale „Antioxidants“ publikuoti tyrimai parodė, kad naudojant naują stabilizuotą karnosinės rūgšties formą – diAcCA – pelėms, sergančioms Alzheimerio liga, buvo pasiekta terapinė šio junginio koncentracija smegenyse. Tai lėmė pagerėjusią atmintį ir padidėjusį sinapsių tankį smegenyse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Scripps tyrimų instituto profesorius, klinikinis neurologas Stuartas Liptonas aiškino: „Kovodami su uždegimu ir oksidaciniu stresu, naudodami diAcCA junginį, mes iš tikrųjų padidinome sinapsių skaičių smegenyse.

Be to, sumažinome kitų baltymų sankaupas, tokių kaip fosforilintas tau ir amiloidas-β, kurie laikomi Alzheimerio ligos sukėlėjais bei žymenimis.“

REKLAMA

Pasak jo, įvairūs atminties testai, atlikti su gyvūnais, parodė akivaizdų pagerėjimą.

„Ir tai ne tik sulėtino ligos eigą – rezultatai beveik grįžo į normalią būseną“, – pridūrė jis.

Kas laukia ateityje?

Nors dar neaišku, kokį konkretų poveikį rozmarinas galėtų turėti žmonėms, siekiant užkirsti kelią Alzheimerio ligai, dabartiniai tyrimai leidžia manyti, kad ši žolelė turi daug žadančių savybių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų