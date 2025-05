1 Zodiako ženklo šią savaitę laukia neeilinė pažintis: Naglis Šulija ragina nepraleisti progos

Saulė kartu su Merkurijumi šią savaitę keliaus Dvynių ženklu. Dvyniai – komunikacijos pačia plačiausia prasme ženklas, todėl galima manyti, kad visokiausių susitikimų, kalbų, pokalbių, derybų, trumpų išvykų, dar kartą susitikimų ir panašių dalykų bus išties nemažai, visa aplinka mus mokys, kad ir skleisti žinią, ir ją priimti yra svarbu. Būtent dėl to, kad Dvynių ženklo valdovas Merkurijus dabar irgi bus Dvyniuose, ši tendencija bus labai stipri.

Mėnulio Jaunatis įvyks antradienį, dėl to pirmadienis nėra geras laikas kažką pradėti. Iš tiesų, su dylančiu nakties šviesuliu yra patogu ką asmeniškai mums svarbesnio užbaigti, o pradėti geriau jau tuomet, kai jis pradės pilnėti. Kitaip tariant, trečiadienį ir vėliau.

REKLAMA

REKLAMA

Venera vis dar keliauja Avino ženklu. Būdama čionai ji nėra labai jausminga arba subtili, greičiau priešingai – būdama Avino ženkle ji tikrai nestokoja energijos, drąsos, tačiau yra tiesmuka, linkusi prie savo tikslo arba tikslų žengti tiesiai ir veikti greitai. Taip ir mus jausmų bei santykių srityje elgtis mokys.

REKLAMA

Kariūnas Marsas dabar juda Liūto ženklu. Būdamas čionai jis bus linkęs užsimoti plačiai, veikti drąsiai ir nesislapstydamas. Atitinkamai ir visi konfliktai vystysis – niekas nebijos skalbti kailio oponentui ir tvatins priešą su įkvėpimu ir tiek kiek galimybės leidžia.

Avinas

Jėgų dabar bus daug, geros nuotaikos irgi daug, o gyvenimo džiaugsmo – dar daugiau. Jūsų asmeninis žavesys dabar švies iš tolo, bus lengva kurti gražius, mielus dalykus ir mėgautis visais gyvenimo malonumais. Žinoma, asmeninis gyvenimas dabar bus svarbiau už visa kita. Labai patiks sportinio stiliaus pramogos arba pramogos, kurios skatina kaip reikiant pajudėti.

REKLAMA

REKLAMA

Jautis

Tikėtina, kad dabar bus nemažai piniginių bei turtinių reikalų – ir dėl to, kad taip norėsis, ir dėl to, kad bus nemažai progų gauti apčiuopiamos naudos. Atrodo, jos ilgai laukti nereikės. Taip pat ši savaitė labai palanki tiems, kurie stengiasi, kad namie viskas būtų taip, kaip turi būti, imasi arba tęsia čionai svarbius darbus ir nesidrovi kreiptis pagalbos į namiškius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dvyniai

Būsite labai energingi, veiklūs ir judrūs, todėl labai mikliai tvarkysite visokius reikalus, kurių gali būti išties nemažai. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, jos perdavimu, taip pat judėjimu arba transportu. Taip pat dabar gali būti svarbi kolektyvinė veikla – nemažai smagių ir malonių dalykų pavyks nuveikti su artimais draugais.

REKLAMA

Vėžys

Darbe šią savaitę veiklos bus ne per daugiausia, tačiau tikrai bus daug smagių, malonių aplinkybių. Vėlgi, sėkmė tikrai lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, patogumų arba pramogų kūrimu. Taip pat šią savaitę gali būti piniginių, turtinių reikalų – ir dėl to, kad norėsis jais užsiimti, ir dėl to, kad bus gerų progų gauti apčiuopiamos naudos. Greiti, ryžtingi veiksmai jos ir atneš.

REKLAMA

Liūtas

Būsite labai energingi, veiklūs ir linkę prie tikslo žengti tiesiai, nesidairant ir nebijant kam nors užminti ant kojos. Žinoma, kai tokia būsena, geriausiai seksis tie darbai ir ta veikla, kurios imsitės arba kurią prižiūrėsite patys, asmeniškai. Taip pat galėsite džiaugtis puikia sportine forma. Taip pat šią savaitę tęsiasi labai palankus metas kelionei – pailsėti, pasimėgauti gražiais ir maloniais dalykais pavyktų kuo puikiausiai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mergelė

Atrodo, nelabai didelių, tačiau gana svarbių darbų bus darbe arba profesijos srityje. Šioje srityje būsite labai kūrybiški, energijos irgi bus daug, todėl nuveikti pavyks irgi daug. Labai gerai seksis tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, jos perdavimu ir panašiais dalykais. Taip pat dabar tęsiasi geras metas kai kuriems piniginiams arba turtiniams reikalams tvarkyti.

REKLAMA

Svarstyklės

Darbe, profesijos srityje veiklos bus ne per daugiausia, namie karaliaus įprasta tvarka, kurios niekas keisti neskubės. Tačiau dabar yra labai palankus metas gražiai, įdomiai kelionei – pavyktų ir pailsėti, ir naujų įspūdžių pasisemti. Taip pat ši savaitė – puikus laikas palaikyti, puoselėti ryšį su jums svarbiu žmogumi. Galimos ir naujos malonios pažintys.

REKLAMA

Skorpionas

Svarbių, galbūt ir neatidėliotinų darbų gali būti darbe arba profesijos srityje. Čia viską reikės daryti greitai ir taip, kaip reikia. Kita vertus, jėgų turėsite daug, nusiteikimas bus tinkamas, dėl to nuveikti pavyks išties daug. Labai palankus metas rūpintis sveikatos ir ypač sveikatingumo reikalais, taip pat sėkmė lydės tvarkant kai kuriuos piniginius bei turtinius reikalus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šaulys

Labai mielas ir smagus metas – darbe darbų ne per daugiausia, namie irgi viskas kaip įprasta, tačiau bus labai daug progų smagiai pasilinksminti, nuveikti ką mielo ir gražaus. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su kūryba. Asmeninis gyvenimas irgi klestės. Puikus laikas kelionei, kuri skatina pajudėti, įtempti jėgas, bet kuri atsidėkoja smagiais nuotykiais.

REKLAMA

Ožiaragis

Nemažai laiko, dėmesio ir pastangų gali paprašyti namų ir šeimos reikalai bei aplinkybės, susijusios su nekilnojamuoju turtu – labai gerai seksis daryti, kad čia būtų dar jaukiau, dar gražiau, o namiškiai – dar laimingesni. Taip pat šią savaitė bus patogu užsiimti sveikatos ir sveikatingumo reikalais, taip pat ryžtingai tvarkyti kai kuriuos piniginius reikalus.

REKLAMA

Vandenis

Labai smagus metas – tarsi iš niekur atsiras daug pramogų, renginių ir galimybių nuveikti ką mielo, linksmo ir gražaus. Įkvėpimas ir sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su kūryba. Taip pat šią savaitę bus daug mielų susitikimų su draugais arba artimaisiais. Santykiai su kai kuriais asmenimis gali būti įtempti – dėl anos pusės būdo bei požiūrio.

REKLAMA

REKLAMA

Žuvys

Nemažai dėmesio, pastangų ir laiko gali paprašyti namų, šeimos reikalai arba su būstu susijusios aplinkybės. Bet jėgų tikrai nestigs, nusiteikimo padaryti, kad čia būtų dar jaukiau ir dar gražiau, o tvarkos – dar daugiau, irgi bus daug, todėl galutinis rezultatas tikrai džiugins. Palankus metas tęsti arba imtis naujų piniginių reikalų, šioje srityje dažnai tiesiog lydės sėkmė.