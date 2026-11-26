Apie sveikatą gali išduoti net toks kasdienis dalykas kaip šlapimo kvapas. Nors jo pokyčius dažnai lemia visiškai nekenksmingos priežastys, pavyzdžiui, suvalgytas maistas ar išgerto vandens kiekis, kartais tai gali būti ankstyvas ženklas, kad organizme kažkas negerai, rašoma mirror.co.uk.
„Superdrug Online Doctor“ šeimos gydytoja dr. Clair Grainger aiškina, kad dauguma šlapimo kvapo pokyčių nėra pavojingi. Vis dėlto svarbu žinoti, koks kvapas įprastas jūsų organizmui, ir pastebėti, kada jis pasikeičia.
„Visiškai normalu, kad šlapimo kvapas kartais šiek tiek skiriasi. Daugeliu atvejų tai lemia tokie paprasti dalykai kaip dehidratacija arba tą dieną suvalgytas maistas. Tačiau šlapimas kartais gali suteikti užuominų apie tai, kas vyksta organizme, o tam tikri pokyčiai gali būti susiję su infekcijomis ar kitomis sveikatos būklėmis, kurioms reikalinga medikų pagalba“, – teigia gydytoja.
Ji išskyrė šešis skirtingus šlapimo kvapus, į kuriuos verta atkreipti dėmesį. Vienas jų gali būti signalas, kad pagalbos reikia nedelsiant.
Rytinė kava gali sustiprinti šlapimo kvapą
Gydytoja aiškina, kad kavoje yra junginių, kuriuos organizmas suskaido ir pašalina su šlapimu. Dėl jų šlapimas kartais gali įgauti ryškesnį kvapą.
Kofeinas taip pat gali turėti silpną šlapimą varantį poveikį, ypač tiems, kurie nėra įpratę jo vartoti. Dėl to šlapimas gali tapti labiau koncentruotas.
„Paprastai dėl to nerimauti nereikėtų. Tačiau jeigu šlapimas yra tamsiai geltonas ir turi stiprų kvapą, tai gali būti ženklas, kad per dieną išgeriate nepakankamai skysčių“, – aiškina specialistė.
Kai kurie maisto produktai taip pat keičia kvapą
Tam tikruose maisto produktuose yra natūralių junginių, kurie virškinimo metu suskaidomi ir vėliau pašalinami su šlapimu.
Vienas žinomiausių pavyzdžių – smidrai. Juose yra sieros turinčių junginių, dėl kurių šlapimas gali įgauti specifinį kvapą. Jis kartais atsiranda vos po kelių valandų nuo valgymo.
Česnakai, svogūnai ir kai kurie prieskoniai taip pat gali pakeisti šlapimo kvapą. Paprastai tokie pokyčiai yra nepavojingi ir išnyksta, kai organizmas pašalina su maistu gautas medžiagas.
Stiprus amoniako kvapas gali įspėti apie dehidrataciją
Kai organizmui trūksta skysčių, inkstai gamina mažiau šlapimo, kad išsaugotų vandenį. Dėl to atliekų medžiagos tampa labiau koncentruotos, o šlapimas gali patamsėti ir įgauti stipresnį, į amoniaką panašų kvapą.
„Tai ypač dažnai pasitaiko pirmą kartą pasišlapinus ryte, po fizinio krūvio arba šiltesniu oru, kai daugiau prakaituojate“, – teigia šeimos gydytoja.
Ji pataria reguliariai gerti vandenį visą dieną. Idealiu atveju šlapimas turėtų būti šviesiai geltonos spalvos.
Vis dėlto, jeigu stiprus kvapas išlieka net ir vartojant pakankamai skysčių, vertėtų pasikonsultuoti su sveikatos priežiūros specialistu.
Nemalonus šlapimo kvapas gali įspėti apie šlapimo takų infekciją
Šlapimo takų infekcija (ŠTI) išsivysto bakterijoms patekus į šlapimo takus ir ten pradėjus daugintis. Dėl to šlapimas kartais gali įgauti neįprastai stiprų ar nemalonų kvapą. Tačiau vien kvapo nepakanka infekcijai diagnozuoti.
Svarbu atkreipti dėmesį ir į kitus simptomus: deginimo pojūtį šlapinantis, dažnesnį ar staigų norą šlapintis, drumstą šlapimą arba diskomfortą pilvo apačioje.
Jeigu pasireiškia šie požymiai, reikėtų kreiptis į vaistininką arba šeimos gydytoją. Kai kuriais atvejais šlapimo takų infekcijai gydyti gali prireikti antibiotikų.
Gydytoja taip pat įspėja, kad atsiradus karščiavimui, šaltkrėčiui ar nugaros arba šono skausmui būtina skubiai kreiptis į medikus. Tai gali reikšti, kad infekcija išplito į inkstus.
Neįprastas kvapas kartais gali būti susijęs su lytiškai plintančia infekcija
Kai kurios lytiškai plintančios infekcijos, pavyzdžiui, trichomonozė, gali sukelti neįprastas makšties išskyras arba stiprų, nemalonų lytinių organų kvapą, kurį žmogus gali pastebėti apsilankęs tualete.
Kitos infekcijos, įskaitant chlamidiozę ir gonorėją, gali sukelti diskomfortą šlapinantis arba neįprastas išskyras, tačiau paprastai jos nekeičia paties šlapimo kvapo.
„Jeigu pastebėjote naują ar neįprastą kvapą kartu su išskyromis, skausmu šlapinantis arba diskomfortu lytinių santykių metu, verta atlikti tyrimus. Ypač jeigu neseniai turėjote nesaugių lytinių santykių arba naują lytinį partnerį“, – pataria gydytoja.
Ji primena, kad daugelis lytiškai plintančių infekcijų nesukelia jokių pastebimų simptomų. Todėl lytiškai aktyviems žmonėms, kurie galėjo užsikrėsti, rekomenduojama reguliariai tikrintis.
Jeigu skauda dubens srityje, kraujuojate tarp menstruacijų ar po lytinių santykių arba karščiuojate, reikėtų nedelsiant susisiekti su gydytoju. Šie požymiai gali įspėti apie sunkesnę infekciją.
Vieno kvapo ignoruoti negalima
Šeimos gydytoja dr. Clair Grainger įspėja, kad saldus arba vaisius primenantis šlapimo kvapas kartais gali reikšti, jog su šlapimu iš organizmo pasišalina per didelis gliukozės arba ketonų kiekis.
Taip gali nutikti, kai cukraus kiekis kraujyje yra per didelis arba organizmas energijai gauti pradeda skaidyti riebalus.
„Jeigu nuolat jaučiate saldų šlapimo kvapą ir kartu pastebite tokius simptomus kaip neįprastai stiprus troškulys, dažnesnis šlapinimasis, nepaaiškinamas svorio kritimas ar didelis nuovargis, svarbu nedelsiant užsiregistruoti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje“, – įspėja specialistė.
Kai kuriais atvejais vaisinis kvapas, susijęs su ketonais, gali būti įspėjamasis diabetinės ketoacidozės požymis. Tai potencialiai gyvybei pavojinga diabeto komplikacija.
Jeigu kartu pasireiškia vėmimas, pilvo skausmas, gilus arba dažnas kvėpavimas, sumišimas ar vaisius primenantis burnos kvapas, būtina nedelsiant kreiptis skubios medicinos pagalbos.
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