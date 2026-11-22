Dermatologė Asta Dumbliauskienė paaiškino, ką reikėtų pakeisti rutinoje atėjus rudeniui ir kokių klaidų reikėtų nedaryti.
Rudenį oda gali tapti sausesnė ir jautresnė
Pasak dermatologės A. Dumbliauskienės, prasidėjus rudeniui odą veikia ne vienas pokytis – keičiasi temperatūra, atsiranda didesni jos svyravimai, o prasidėjus šildymo sezonui patalpų oras tampa sausesnis.
„Kai prasideda šildymas, mūsų odoje paplonėja barjeras – apsauga. Kai šis barjeras suplonėja, oda lengviau praranda vandenį, todėl lengviau dehidratuoja, tampa jautresnė ir imlesnė įvairioms reakcijoms“, – sako A. Dumbliauskienė.
Dėl tokios priežasties rudenį oda gali pradėti labiau sausėti, rausti ar tapti jautresnė nei vasarą. Anot dermatologės, šiuo metų laiku taip pat gali paūmėti kai kurios lėtinės dermatologinės ligos.
Kaip suprasti, kad vasaros rutina jau nebetinka?
Vasarą, kai lauke šilta ir oda daugiau prakaituoja, dažnai pakanka lengvesnės tekstūros priemonių. Tačiau orams atvėsus jos gali nebepakakti.
Specialistės teigimu, vienas iš ženklų, rodančių, jog odai nebetinka naudojama kosmetika – netrukus po kremo naudojimo oda vėl atrodo sausa ir norisi ją tepti dar kartą.
„Tai nereiškia, kad kremas nebesusigeria arba neveikia, jis tiesiog nebetinkamas kremas, nes odai reikia truputį daugiau“, – aiškina A. Dumbliauskienė.
Todėl rudenį gali būti verta rinktis sodresnės tekstūros, labiau drėkinančias priemones. Tačiau svarbu atsižvelgti ne tik į metų laiką, bet ir į savo odos tipą. Jeigu sausumas užsitęsia, atsiranda ryškus paraudimas, šerpetojimas ar kiti neįprasti simptomai, specialistė pataria neeksperimentuoti vien savo nuožiūra.
„Jeigu matome, kad tai ne tik paprastos pleiskanos, bet kažkoks rimtesnis paraudimas ar šerpetojimas, tada verta kreiptis į specialistą“, – sako dermatologė.
Niūresni orai, bet apsaugos nuo saulės vis dar reikia
Atėjus rudeniui, orai tampa niūresni. Žmonės vis daugiau laiko praleidžia uždarose patalpose, negauna rudeninių saulės spindulių ir mano, kad apsauginį kremą nuo saulės galima padėti į šalį. Tačiau dermatologė ragina į šį kremą žiūrėti ne tik kaip į apsaugą nuo saulės nudegimo. Ypač tai aktualu žmonėms, kurie susiduria su pigmentinėmis dėmėmis ar melazma.
„Jeigu suvokiame, kad SPF dar yra labai svarbus ir kalbant apie hiperpigmentaciją, pigmento įvairius sutrikimus, veide atsirandančias tamsias pigmentines dėmes, melazmos išryškėjimą, tada apsauga tampa labai svarbi“, – teigia dermatologė.
Pasak jos, pigmentaciją gali skatinti ne tik UV spinduliai.
„Yra ir mėlynoji šviesa, kuri gali stimuliuoti pigmento suaktyvėjimą. Todėl žmonėms, kurie jau kovoja su pigmentinėmis dėmėmis ir naudoja jas šviesinančias priemones ar atlieka procedūras, apsaugą nuo saulės svarbu naudoti ištisus metus“, – sako A. Dumbliauskienė.
Vis dėlto SPF poreikis priklauso nuo UV indekso ir konkrečios situacijos, todėl aklai manyti, kad kiekvieną rudens dieną reikia elgtis taip pat kaip vidurvasarį, nereikėtų.
Kokios priemonės gali padėti sumažinti pigmentines dėmes?
Rudenį, kai saulės intensyvumas mažėja, žmonės dažnai susimąsto apie po vasaros išryškėjusias pigmentines dėmes. Dermatologė išskiria ne vieną veikliąją medžiagą, kuri gali būti naudojama pigmentacijai mažinti.
Tarp jų – retinolis, azelaino rūgštis, vitaminas C, kojinė rūgštis ir tiamidolis. Tačiau specialistė pabrėžia, kad tai nereiškia, jog visas šias medžiagas reikėtų iš karto įtraukti į savo rutiną.
„Jų naudojimas, teisingas naudojimas, sistemingas naudojimas gali duoti rezultatų. Čia tiktai jau reikia žinių, ar jūsų odos tipui galima tokią medžiagą naudoti“, – sako A. Dumbliauskienė.
Ypač atsargiems reikėtų būti žmonėms, turintiems jautrią odą ar tam sergantiems tam tikromis dermatologinėmis ligomis. Anot specialistės, pavyzdžiui, sergant aktyvia rožine ar atopiniu dermatitu, kai kurios rūgštys ar retinolis gali būti netinkami arba juos reikėtų naudoti itin atsargiai.
„Čia iš serijos – vieną gydom, kitą gadinam. Turime labai pasverti, kokia priemonė galėtų mums tikti, o su kokia vis tik reikėtų atsargiau“, – pabrėžia dermatologė.
Daugiau kosmetikos – nebūtinai geriau
Norėdami pagerinti odos būklę, žmonės kartais pradeda naudoti vis daugiau priemonių. Tačiau dermatologė įspėja, kad toks noras odai padėti gali turėti priešingą rezultatą.
„Kuo daugiau kosmetikos, tai nereiškia, kad būsime gražesnės arba kad būsime sveikesnės. Visada svarbiau žiūrėti į loginius ingredientus, ar jie man tiks, o ne daug jų sudėti vieną ant kito“, – sako A. Dumbliauskienė.
Specialistė pasakoja, kad su kosmetikos pernaudojimu neretai susiduria praktikoje. Viena iš galimų pasekmių – perioralinis dermatitas, kurio atsiradimą gali paskatinti ir pernelyg intensyvi odos priežiūra.
„Tokiais atvejais tenka taikyti nulinę terapiją, tai reiškia, reikia nuimti viską ir palikti tik kokį nors vieną menką raminantį kremuką, kad oda pati iš savęs sugebėtų atsistatyti, nusiraminti ir atgauti pusiausvyrą“, – sako dermatologė.
Todėl prieš įsigyjant dar vieną serumą ar rūgštį verta pagalvoti, ar jo iš tiesų reikia. Gausus kosmetikos priemonių naudojimas ne visada padeda mūsų odai.
Trys dalykai, kurių verta nepamiršti rudenį
Paklausta, ką kiekvienas žmogus galėtų pakeisti savo odos priežiūros rutinoje prasidėjus rudeniui, dermatologė išskiria tris sritis.
Pirmiausia – intensyvesnis drėkinimas. Rudenį gali būti naudinga į rutiną įtraukti aktyviai drėkinantį serumą ir pagal odos poreikius pasirinkti sodresnį kremą.
Antra – nepamiršti kūno odos. Prasidėjus šildymo sezonui ir dėvint daugiau drabužių, kūno oda taip pat gali sausėti, todėl verta reguliariai naudoti drėkinantį ir odos barjerą palaikantį kūno kremą.
„Kada pradedame dėvėti daugiau drabužių, mes užmirštame savo kūną, ir jis pleiskanoja, blauzdos džiūsta, alkūnės šerpetoja. Todėl gerą kūno kremą verta turėti ir nepamiršti juo teptis“, – sako A. Dumbliauskienė.
Trečia – pasirūpinti pėdomis. Vasarą joms skiriame daugiau dėmesio, tačiau atėjus rudeniui pėdos pasislepia batuose ir neretai apie jas pamirštame. Specialistė rekomenduoja nepamiršti drėkinimo ir pėdų priežiūros, kad oda nesausėtų ir neskilinėtų.
Ruduo, pasak dermatologės, nebūtinai reiškia, kad odos priežiūros rutina turi tapti sudėtingesnė. Priešingai – svarbiausia atsižvelgti į pasikeitusius odos poreikius, nepersistengti su veikliosiomis medžiagomis ir nepamiršti, kad daugiau produktų ne visada reiškia geresnį rezultatą.
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