1 ženklas kojose gali išduoti klastingą kepenų ligą: mokėkite jį atpažinti

Ši liga gali vystytis tyliai per daugelį metų, kol neatsiranda rimtų komplikacijų. Ankstyvas jos nustatymas yra labai svarbus, tačiau daugelis žmonių nepastebi subtilių požymių, kurie galėtų signalizuoti apie esantį kepenų pažeidimą, rašoma economictimes.indiatimes.com.
Nors daugelis to nežino, vienas iš ankstyviausių požymių gali pasireikšti ne kepenyse, o kojose.
Klastingas kojose pasireiškiantis simptomas
Indijoje dirbantis gastroenterologas dr. Pradipas Vekariya atkreipė dėmesį į ankstyvą požymį, kurį pacientai dažnai ignoruoja – pėdų tinimą, mediciniškai vadinamą kojų edema.
Gydytojas paaiškino, kad šis simptomas gali signalizuoti apie kepenų pažeidimą ir jo nereikėtų atmesti kaip įprasto pavargimo po ilgo stovėjimo ar pasivaikščiojimo.
Pėdų edema atsiranda, kai pernelyg daug skysčių susikaupia apatinėse galūnėse.
Norint patikrinti, gydytojai pataria kelias sekundes stipriai paspausti savo odą virš kulkšnies. Jei nuėmus pirštą lieka įdubimas, tai gali būti vadinamoji pėdų edema, siejama su rimtomis kepenų problemomis.
Suriebėjusių kepenų liga: kas tai?
Suriebėjusių kepenų liga (SKL) išsivysto susidarius per daug riebalų sankaupų kepenyse, kurios gali sukelti rimtų sveikatos komplikacijų.
Du pagrindiniai SKL tipai yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga (NASKL) ir alkoholinė suriebėjusių kepenų liga (ASKL).
Abi formos gali progresuoti į sunkesnes stadijas, tokias kaip kepenų cirozė ar net vėžys.
Remiantis WebMD, apie 20 proc. NASKL pacientų gali išsivystyti metabolinės disfunkcijos sukeliamas steatohepatitas, kuriam būdingas kepenų uždegimas ir ląstelių pažeidimas.
Rizikos veiksniai ir prevencija
Suriebėjusių kepenų priežastys skiriasi priklausomai nuo ligos tipo. ASKL pagrindinė priežastis – per didelis alkoholio vartojimas, o abstinencija gali atstatyti daug padarytos žalos.
NASKL rizikos veiksniai – nutukimas, atsparumas insulinui, aukštas trigliceridų kiekis, metabolinis sindromas, hipotirozė ir kai kurių vaistų vartojimas.
Prevencijos pagrindas – gyvenimo būdo pokyčiai: svorio kontrolė, reguliari fizinė veikla, subalansuota mityba, turtinga daržovėmis, liesa mėsa ir sveikais riebalais.
WebMD taip pat rekomenduoja mažinti saldžių gėrimų vartojimą, laikytis Viduržemio jūros dietos ir įtraukti į mitybą juodą kavą bei alyvuogių aliejų.
Ligų, tokių kaip diabetas ar aukštas cholesterolis, kontrolė taip pat yra labai svarbi.
Svarbu neignoruoti subtilių požymių
Ekspertai pabrėžia, kad nors suriebėjusių kepenų liga ankstyvoje stadijoje gali būti „tyli“, subtilūs požymiai, kaip kojų tinimas, neturėtų būti ignoruojami.
Pasak dr. P. Vekariya, šiandien nepastebėtos problemos rytoj gali tapti pavojingomis gyvybei. Reguliarūs sveikatos patikrinimai, rizikos veiksnių žinojimas ir ankstyvi gyvenimo būdo pokyčiai yra esminiai kepenų sveikatai saugoti.
