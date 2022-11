1 nekaltas ženklas tualete išduoda klastingą ligą: susirūpinkite laiku

NHS paaiškina, kad simptomai dažnai būna gana subtilūs, todėl diabetikai daugelį metų nesuvokia, jog kažkas negerai. Be to, nėra dviejų vienodų žmonių su tokiais pačiais simptomais, teigia „Diabetes UK“.

Kas yra poliurija?

Tačiau vienas iš dažniausiai pasitaikančių diabeto simptomų, kurį patiria daugelis žmonių, turinčių aukštą cukraus kiekį kraujyje, yra poliurija, aiškina labdaros organizacija, rašo express.co.uk.

Kai kaskart šlapinantis išsiskiria per didelis šlapimo kiekis, tai vadinama poliurija. Interneto svetainė Diabetes.co.uk aiškina, kad pacientai gali išškirti daugiau nei tris litrus šlapimo per dieną, nors įprasta paros dozė yra maždaug nuo vieno iki dviejų litrų.

NHS atkreipia dėmesį į tai, kad ši erzinanti problema dažniausiai pasireiškia nakties metu, todėl reikia keltis ir eiti į tualetą. Panašiai kaip ir kitus diabeto simptomus, poliuriją sukelia nenormaliai didelis cukraus kiekis kraujyje.

Gausus šlapinimasis

Diabetes.co.uk paaiškina: „Ne visas cukrus gali būti reabsorbuojamas, o dalis šio gliukozės pertekliaus iš kraujo patenka į šlapimą bei sukelia neįprastai didelį šlapimo kiekį“.

Jei įtariate poliuriją, sveikatos portalas rekomenduoja pasižymėti, kiek skysčių išgeriate, kaip dažnai šlapinatės ir kiek šlapimo išskiriate kiekvieną kartą eidami į tualetą. Kai nustatote per dažną šlapinimąsi ir perteklinį šlapimą, verta pasikalbėti su gydytoju.

„Turėtumėte pasikonsultuoti su gydytoju, jei kelias dienas gausiai šlapinatės, o tai negali būti paaiškinama padidėjusiu skysčių suvartojimu ar vaistų kiekiu“, – priduria Diabetes.co.uk.

Kai gliukozės kiekis kraujyje tampa per didelis, jūsų kūnas bando ištaisyti situaciją pašalindamas jį iš kraujo per inkstus. Kai taip atsitinka, inkstai taip pat išfiltruoja daugiau vandens ir dėl to turite šlapintis daugiau nei įprastai", ‒ teigia Diabetes.co.uk.

Nors poliurija yra vienas iš „dažniausių“ diabeto simptomų, tai nėra vienintelis perspėjantysis požymis. Pagal NHS, pagrindiniai diabeto simptomai yra šie:

- didelis troškulys, - dažnesnis nei įprastai šlapinimasis, ypač naktį, - didžiulis nuovargis, - svorio kritimas ir raumenų masės praradimas, - niežulys aplink lytinius organus arba dažni pienligės atvejai, - lėtai gyjančios žaizdos ar įpjovimai, - neryškus matymas.