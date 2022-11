Peršalote? Šie naminiai patarimai jums padės

Nors dažniausiai pajutus pirmuosius peršalimo požymius skubame į vaistinę, tačiau kartais užtenka vos poros dienų namuose, daug šiltos arbatos puodelių, kad pasijustumėte geriau.

Teigiama, kad kai kurie metodai padeda ne tik palengvinti simptomus, tačiau ir sutrumpinti peršalimo ligos trukmę.

Medus

Vienas dažniausių produktų kovai prieš peršalimą būna medus. Jį dedame ne tik į arbatą ar geriame kartu su karštu pienu, tačiau ir laižome vieną, norėdami suvilgyti gerklės gleivinę.

Jeigu dėl peršalimo simptomų yra sunku užmigti, išbandykite medų, kuris yra vienas iš labiausiai patikimų vaistų peršalimo simptomams gydyti. Teigiama, kad šaukštas medaus prieš miegą gali padėti geriau miegoti ir sumažinti naktinį kosulį ar nuraminti gerklės skausmą.

REKLAMA

Burokėlių sultys

2019 m. atliktas tyrimas, atliktas tyrimas parodė, kad tiems asmenims, kurie gėrė nedidelį kiekį burokėlių sulčių 7 kartus per dieną, peršalimo simptomai buvo daug lengvesni nei tiems, kurie to nedarė.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad toks metodas ypatingai buvo naudingas tiems apklausos dalyviams, kurie jautė peršalimo simptomus bei serga astma.

Kadangi burokėlių sultyse yra daug nitratų, jos padidina organizme esančio azoto oksido gamybą, o tai gali padėti apsisaugoti nuo kvėpavimo takų infekcijų.

REKLAMA

REKLAMA

Poilsis

Ligų kontrolės ir prevencijos centrai rekomenduoja organizmui leisti pailsėti pajutus pirmuosius peršalimo simptomus.

Nors gali kilti pagunda pabandyti sustiprinti imuninę sistemą mankštinantis, visgi, tikėtina, kad geriausiai tuo metu yra leisti sau kelias dienas pailsėti, išgulėti ligą.

Teigiama, kad miego trūkumas pakloja kelią padidina riziką įvairiausioms peršalimo ligoms, todėl būtina skirti laiko poilsiui.

Vitaminas C

Net ir vartojant vitamino C papildus, greičiausiai nepavyks išvengti peršalimo. Visgi, tyrimai rodo, kad šio vitamino vartojimas gali padėti sutrumpinti peršalimo ligos trukmę bei palengvinti simptomus, rašoma healthline.com.

2013 m. atlikti tyrimai parodė, kad reguliarus papildų vartojimas (1–2 gramai per dieną) sumažino peršalimo trukmę suaugusiems 8 procentais, o vaikams – 14 procentų.

Visgi, nepamirškite, kad rekomenduojama vitamino C paros dozė yra 90 miligramų vyrams ir 75 mg moterims, išskyrus nėščiąsias. Piktnaudžiavimas vitaminu C (daugiau nei 2000 mg per parą) gali sukelti tam tikrus šalutinius poveikius. Be to, vitamino C gausu yra ir tam tikruose maisto produktuose.

REKLAMA

REKLAMA

Skysčiai

Gerti daugiau skysčių sergant peršalimu – be galo naudinga. Karšta arbata, vanduo, sriuba ir kiti šilti ar nebūtinai skysčiai padės išlaikyti būtina vandens kiekį organizme, ypač jei karščiuojate.

Skysčiai taip pat gali sumažinti užgulimą krūtinėje ir nosies ertmėje, todėl bus lengviau kvėpuoti. Vis dėlto, stenkitės vengti kofeino ir alkoholio, nes jie skatina skysčių pasišalinimą iš organizmo ir dehidrataciją. Taip pat tokie gėrimai trukdo miegui bei poilsiui, kuris yra būtinas norint pasveikti.