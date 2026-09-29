„Volkswagen Golf GTI“, kuris ne lenktyniauja, o pjauna žolę: projektas sulaukė gamintojo dėmesio

Neįprastas projektas pasirodė pakankamai įtikinamas, kad į jį dėmesį atkreiptų ir pats „Volkswagen“ – gamintojas kūrėjui atsiuntė originalią GTI emblemą, o vejapjove pasidalijo savo socialiniuose tinkluose.
Sėmėsi įkvėpimo iš tėvo
Idėja kilo iš Nilso simpatijos jo tėvui priklausiusiam antrosios kartos „Golf“. Tačiau kūrėjas neapsiribojo paprasta vejapjove, ant kurios būtų uždėtas automobilį primenantis gaubtas – didžiąją dalį konstrukcijos jis sukūrė pats.
GTI formas atkartojantis kėbulas buvo pagamintas 3D spausdintuvu. Vien jo detalių spausdinimas užtruko daugiau kaip 100 valandų.
Miniatiūriniam „Golf“ būdingos apvalios priekinės lempos, juodos radiatoriaus grotelės, platinti sparnai, sportiškas priekinis buferis ir BBS ratlankius primenantys ratai. Veikia ir galiniai žibintai.
Po variklio gaubtu – pjovimo mechanizmas
Kaip ir automobilyje, priekinį gaubtą galima atidaryti. Tik vietoje vidaus degimo variklio po juo sumontuotas reguliuojamo aukščio pjovimo mechanizmas.
Jo diską suka elektros variklis, o pati sistema sukonstruota taip, kad pjovimo aukštį būtų galima keisti. Vis dėlto gerokai įdomesnė yra ne mechaninė vejapjovės dalis, o jos gebėjimas dirbti savarankiškai.
Kūrėjas sumontavo keturis ultragarsinius jutiklius, kurie padeda aptikti priekyje esančias kliūtis. Papildomai buferiuose įrengti kontaktiniai jungikliai, reaguojantys vejapjovei atsirėmus į kliūtį.
Elektros sistemoje taip pat naudojamas srovės jutiklis. Jam užfiksavus neįprastą srovės šuolį, įjungiama avarinio sustabdymo funkcija.
Savarankiškai nuvažiavo apie 60 kilometrų
Projektas neapsiribojo trumpu bandymu kieme. Nepaisant pradžioje pasitaikiusių programinės įrangos nesklandumų, GTI pavidalo vejapjovė jau yra dirbusi daugiau kaip 70 valandų.
Per autonominio pjovimo bandymus ji nuvažiavo apie 60 kilometrų. Tai leido kūrėjui ne tik išbandyti atskirus jutiklius, bet ir praktiškai patikrinti visos sistemos veikimą ilgesnį laiką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!