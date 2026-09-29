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Prokuratūra atmeta kaltinimus dėl grėsmės LRT žurnalistų laisvei

2026-09-29 16:41 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-29 16:41
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Viešojo intereso tyrimą dėl LRT slapto informacijos rinkimo politikos pradėjusi Generalinė prokuratūra atmeta kaltinimus dėl tokiu tyrimu keliamos grėsmės žurnalistų laisvei.

LRT (nuotr. Roberto Riabovo)

Viešojo intereso tyrimą dėl LRT slapto informacijos rinkimo politikos pradėjusi Generalinė prokuratūra atmeta kaltinimus dėl tokiu tyrimu keliamos grėsmės žurnalistų laisvei.

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„Generalinė prokuratūra nesutinka, kad Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro pateikti klausimai LRT, kuriais siekiama pasitikslinti svarbius visuomenei LRT redakcinės politikos nuostatų aspektus, susijusius su slaptu informacijos rinkimu, kelia grėsmę žurnalistų laisvei“, – teigiama prokuratūros atstovės Elenos Martinonienės BNS antradienį perduotame komentare.

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Prokuratūros vertinimu, žurnalistų laisvė ir visuomenės interesai yra užtikrinami tuomet, kai redakcinis žurnalistų veiklos reglamentavimas nekelia jokių abejonių dėl prieštaravimo šalies Konstitucijai bei įstatymams.

E. Martinonienė nurodė, kad rugsėjo 18-ąją pradėtu tyrimu siekiama įvertinti, ar LRT direktoriaus gegužės 13-osios įsakymu patvirtintos redakcinės politikos nuostatos, numatančios slaptą informacijos rinkimą, užtikrina Konstitucijos garantuojamą žmogaus teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą bei atitinka įstatymų, reglamentuojančių žiniasklaidos veiklą ir slaptą informacijos rinkimą, nuostatas.

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