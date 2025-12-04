 
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Vieno vyro garaže – tikras lobis: aukcione 22 automobilių kolekcija, kurios vertė atima žadą

2025-12-04 17:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 17:00

Vokietijoje, Miunchene, rengiamas aukcionas, kuris automobilių kolekcionierių pasaulyje jau vadinamas metų įvykiu. „RM Sotheby's“ aukcionų namai paskelbė parduodantys unikalią „The Best of M Collection“ kolekciją.

Vokietijoje, Miunchene, rengiamas aukcionas, kuris automobilių kolekcionierių pasaulyje jau vadinamas metų įvykiu. „RM Sotheby's“ aukcionų namai paskelbė parduodantys unikalią „The Best of M Collection“ kolekciją.

Įspūdingiausia tai, kad visi 22 sportiniai BMW modeliai į prekybą atkeliauja ne iš muziejaus ar bankrutavusio prekiautojo, o iš vieno privataus kolekcionieriaus garažo.

Šios kolekcijos istorija prasidėjo palyginti neseniai – 2014 metais, kai savininkas įsigijo pirmąjį BMW modelį. Per dešimtmetį jis kryptingai medžiojo svarbiausius Bavarijos gamintojo „M“ padalinio kūrinius, siekdamas surinkti pilną šios markės evoliucijos istoriją.

Nuo ištakų iki modernių legendų

Kolekcijos brangakmenis – 1980 metų gamybos „BMW M1“. Tai modelis, nuo kurio prasidėjo visa „M“ divizijos istorija.

Papuoštas klasikine trijų spalvų lenktynine simbolika, šis automobilis yra brangiausias kolekcijos eksponatas. Ekspertai prognozuoja, kad jo kaina gali siekti nuo 500 iki 600 tūkst. eurų.

Tačiau šioje kolekcijoje matyti ir kiti entuziastų garbinami modeliai. Čia galima rasti visą 3 serijos evoliuciją: nuo kultinio „M3 E30 Sport Evolution“ iki „M3 E46 CSL“, kuris laikomas vienu geriausiai valdomų automobilių istorijoje. Taip pat siūloma visa gama kabrioletų (E30, E36, E46) bei Z serijos rodsteriai („Z3 M“ ir „Z4 M“).

Savininkas taip pat surinko retas, limituoto leidimo versijas, tokias kaip ekstremalus „M3 GTS“, „M3 CRT“ ar „M4 CSL“.

Yra ir staigmenų, ir trūkumų

Tarp 22 automobilių atsirado vietos ir modeliams, kurie formaliai neturi „M“ ženkliuko, tačiau yra ne mažiau vertingi. Tai – turbininės eros pradininkas „2002 Turbo“, futuristinis „BMW Z1“ su žemyn nusileidžiančiomis durimis bei itin retas „Alpina Z8“ rodsteris.

Visgi akylūs stebėtojai pastebi vieną keistą detalę – šioje įspūdingoje kolekcijoje visiškai nėra 5 serijos (M5) modelių.

Tiems, kas negali sau leisti pusės milijono už M1, aukcionas siūlo ir pigesnių alternatyvų. Prognozuojama, kad tokie modeliai kaip „M2“ kupė ar „M3“ kabrioletai bus parduoti už 50–70 tūkst. eurų.

