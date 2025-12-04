Vieno vyro garaže – tikras lobis: aukcione 22 automobilių kolekcija, kurios vertė atima žadą

Įspūdingiausia tai, kad visi 22 sportiniai BMW modeliai į prekybą atkeliauja ne iš muziejaus ar bankrutavusio prekiautojo, o iš vieno privataus kolekcionieriaus garažo.
Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
Šios kolekcijos istorija prasidėjo palyginti neseniai – 2014 metais, kai savininkas įsigijo pirmąjį BMW modelį. Per dešimtmetį jis kryptingai medžiojo svarbiausius Bavarijos gamintojo „M“ padalinio kūrinius, siekdamas surinkti pilną šios markės evoliucijos istoriją.
Nuo ištakų iki modernių legendų
Kolekcijos brangakmenis – 1980 metų gamybos „BMW M1“. Tai modelis, nuo kurio prasidėjo visa „M“ divizijos istorija.
Papuoštas klasikine trijų spalvų lenktynine simbolika, šis automobilis yra brangiausias kolekcijos eksponatas. Ekspertai prognozuoja, kad jo kaina gali siekti nuo 500 iki 600 tūkst. eurų.
Tačiau šioje kolekcijoje matyti ir kiti entuziastų garbinami modeliai. Čia galima rasti visą 3 serijos evoliuciją: nuo kultinio „M3 E30 Sport Evolution“ iki „M3 E46 CSL“, kuris laikomas vienu geriausiai valdomų automobilių istorijoje. Taip pat siūloma visa gama kabrioletų (E30, E36, E46) bei Z serijos rodsteriai („Z3 M“ ir „Z4 M“).
Savininkas taip pat surinko retas, limituoto leidimo versijas, tokias kaip ekstremalus „M3 GTS“, „M3 CRT“ ar „M4 CSL“.
Yra ir staigmenų, ir trūkumų
Tarp 22 automobilių atsirado vietos ir modeliams, kurie formaliai neturi „M“ ženkliuko, tačiau yra ne mažiau vertingi. Tai – turbininės eros pradininkas „2002 Turbo“, futuristinis „BMW Z1“ su žemyn nusileidžiančiomis durimis bei itin retas „Alpina Z8“ rodsteris.
Visgi akylūs stebėtojai pastebi vieną keistą detalę – šioje įspūdingoje kolekcijoje visiškai nėra 5 serijos (M5) modelių.
Tiems, kas negali sau leisti pusės milijono už M1, aukcionas siūlo ir pigesnių alternatyvų. Prognozuojama, kad tokie modeliai kaip „M2“ kupė ar „M3“ kabrioletai bus parduoti už 50–70 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!