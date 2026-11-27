Mažesnė automobilio rida pirkėjams dažnai asocijuojasi su geresne technine būkle ir mažesnėmis būsimomis remonto išlaidomis. Tuo naudojasi nesąžiningi pardavėjai, kurie, sumažinę odometro rodmenis, už automobilį gali prašyti gerokai daugiau, nei jis iš tiesų vertas.
Renkantis naudotą automobilį, svarbu žinoti ne tik jo privalumus, bet ir silpnąsias vietas. Apie dažniausiai pasitaikančius gedimus ir tai, ką verta patikrinti prieš perkant, skaitykite rubrikoje „Iš antrų rankų“.
„carVertical“ skaičiavimais, jeigu Lietuvoje už automobilį su suklastota rida pirkėjas sumoka 12 tūkst. eurų, tikroji jo rinkos vertė gali siekti vos 9,9 tūkst. eurų. Taigi vien dėl pakoreguotų odometro rodmenų pirkėjas gali permokėti daugiau nei 2 tūkst. eurų.
„Sumažinus automobilio ridą, nesąžiningi pardavėjai gali parduoti iliuziją, kad transporto priemonė geresnės būklės nei yra tiesų. Kuo automobilis brangesnis, tuo vairuotojai gali daugiau už jį permokėti. Tai ypač liečia naujesnių, „premium“ klasės naudotų automobilių pirkėjus“, – sako „carVertical“ automobilių rinkos ekspertas Ramūnas Pletkus.
Rida vidutiniškai sumažinama beveik 76 tūkst. kilometrų
Iš visų Lietuvoje „carVertical“ tikrintų automobilių 6,4 proc. turėjo suklastotą ridą. Vidutiniškai odometro rodmenys buvo sumažinti 75,9 tūkst. kilometrų.
Vis dėlto finansiniai nuostoliai, kuriuos patiria automobilių pirkėjai, priklauso ne vien nuo to, kiek kilometrų buvo sumažinta automobilio rida. Skirtingose Europos šalyse ridos klastojimo įtaka automobilio kainai gerokai skiriasi.
Pavyzdžiui, Vokietijoje suklastota rida nustatyta vos 1,7 proc. tikrintų automobilių, o odometro rodmenys vidutiniškai buvo sumažinti 34,4 tūkst. kilometrų – daugiau nei perpus mažiau nei Lietuvoje. Nepaisant to, ridos klastojimas šioje šalyje automobilio kainą vidutiniškai padidina net 49,3 proc.
Didelę įtaką automobilių kainoms ridos klastojimas taip pat turi Belgijoje ir Prancūzijoje.
Mažiausią ridos klastojimo įtaką automobilių kainoms tyrėjai užfiksavo Serbijoje, Ukrainoje ir Rumunijoje. Pavyzdžiui, Serbijoje suklastota rida automobilio kainą vidutiniškai padidina 9,3 proc., nors odometro rodmenys šioje šalyje sumažinami vidutiniškai 53,5 tūkst. kilometrų.
Permoka už automobilį – tik dalis nuostolių
Įsigijus automobilį su suklastota rida, finansiniai nuostoliai neapsiriboja vien permokėta suma. Nežinant tikrosios automobilio ridos, sunkiau nustatyti, kada reikėtų atlikti gamintojo numatytus techninės priežiūros darbus, pavyzdžiui, pakeisti paskirstymo diržą ar pavarų dėžės alyvą.
„Ridos klastojimo problema išlieka aktuali visoje Europoje ir kol kas šalys daro per mažai, kad ją suvaldytų. Įsigijus automobilį, kurio tikroji rida gerokai didesnė, vairuotojai ne tik už jį permoka, bet vėliau gali būti sunku planuoti jo aptarnavimus, jis gali dažnai gesti ar net būti nesaugus vairuoti“, – sako R. Pletkus.
Nors prieš perkant naudotą automobilį rekomenduojama patikrinti jo istoriją, net ir duomenų bazėse neradus ridos neatitikimų negalima būti visiškai tikriems, kad odometro rodmenys nebuvo koreguoti.
Pasak R. Pletkaus, nustatyti ridos klastojimo atvejus apsunkina tai, kad ne visi ridos įrašai suskaitmeninami, o skirtingose šalyse kaupiami transporto priemonių duomenys ne visuomet prieinami kitų valstybių automobilių pirkėjams.
Todėl vertinant naudotą automobilį svarbu atsižvelgti ne tik į jo istoriją, bet ir į techninės priežiūros dokumentus bei faktinę techninę būklę.
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