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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Tiltas sugriuvo, bet juo važiuoja iki šiol: vietiniai neturi geresnio pasirinkimo

2026-09-25 13:04 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-25 13:04
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Praėjo beveik treji metai nuo audros „Daniel“, nusiaubusios centrinę Graikiją, tačiau vienas ryškiausių jos paliktų infrastruktūros randų liko beveik nepakitęs. Netoli Larisos esantis Paleopyrgo tiltas tebėra sulūžęs ir iš dalies nugrimzdęs į Pinijo upę, tačiau dalis vietos gyventojų juo vis dar važiuoja automobiliais.

Tiltas per upę (nuotr. Pexels)

Praėjo beveik treji metai nuo audros „Daniel“, nusiaubusios centrinę Graikiją, tačiau vienas ryškiausių jos paliktų infrastruktūros randų liko beveik nepakitęs. Netoli Larisos esantis Paleopyrgo tiltas tebėra sulūžęs ir iš dalies nugrimzdęs į Pinijo upę, tačiau dalis vietos gyventojų juo vis dar važiuoja automobiliais.

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Tiltas buvo smarkiai apgadintas 2023 m. rugsėjį, kai audra „Daniel“ sukėlė katastrofiškus potvynius Tesalijoje. Vandeniui išsiliejus iš Pinijo upės, keli tilto segmentai nusėdo ir išsiskyrė, todėl buvo nutraukta tiesioginė jungtis tarp Paleopyrgo ir Aleksandrini, Stomio bei Omolio apylinkių.

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Problema ta, kad sugriuvusio tilto dalys liko gulėti taip, jog tarp abiejų krantų vis dar susidaro beveik vientisa, nors akivaizdžiai pažeista trasa.

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Liepos mėnesį vietos portalas „Larissanet“ užfiksavo visureigius ir pikapus, važiuojančius per pasvirusius tilto segmentus. Tuo metu keliautojai, nežinantys apie sugriuvusią jungtį, privažiavę tiltą būna priversti apsisukti ir rinktis kelių dešimčių kilometrų ilgesnį maršrutą.

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Vietiniams apylanka – dešimtys kilometrų

Rizikingą maršrutą daugiausia renkasi apylinkių ūkininkai. Sugriuvęs tiltas anksčiau buvo svarbi vietinė jungtis, o dalies gyventojų dirbami laukai yra kitoje upės pusėje.

Paleopyrgo ir aplinkinių gyvenviečių gyventojai dabar, norėdami juos pasiekti oficialiu keliu, turi važiuoti iki magistralės arba jos jungiamųjų kelių. Vietos gyventojai yra skaičiavę, kad kelionė iki vos už kelių šimtų metrų esančio lauko dėl nutrūkusios jungties gali pailgėti maždaug 20 kilometrų.

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Todėl dalis vairuotojų renkasi važiuoti tiesiai per sugriuvusį tiltą. 2024 m. vietos žiniasklaida tokius atvejus fiksavo jau praėjus mažiau nei metams po nelaimės, o naujausi vaizdai rodo, kad situacija iš esmės nepasikeitė ir 2026-aisiais.

Klausimas jau pasiekė Graikijos parlamentą

Šią vasarą Paleopyrgo tilto būklė vėl sulaukė platesnio dėmesio. Liepą keli Graikijos parlamento nariai kreipėsi į atsakingas ministerijas, atkreipdami dėmesį į tai, kad stipriai pažeista konstrukcija tebenaudojama automobilių eismui.

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Kreipimuose pabrėžta, kad toks važiavimas kelia tiesioginę grėsmę žmonių saugumui, o tilto neatstatymas beveik trejus metus smarkiai apsunkina susisiekimą tarp Tembės ir Agijos savivaldybių gyvenviečių.

Liepos 15-ąją Tembės meras Georgios Manolis taip pat pareikalavo nedelsiant pradėti darbus. Pasak jo, ūkininkai pažeistą kelių dešimčių metrų atkarpą kerta praktiškai kasdien.

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Darbai žadami, bet jų teko laukti trejus metus

Rugpjūtį atsirado pirmųjų konkretesnių ženklų, kad situacija gali pajudėti. Agijos savivaldybės atstovai po pokalbio su Graikijos infrastruktūros viceministru Niku Tachiaosu skelbė gavę patikinimą, kad Paleopyrgo tilto atkūrimo darbai turėtų prasidėti artimiausiu metu.

Vis dėlto, kada tiksliai tiltas vėl taps tinkamas normaliam eismui, kol kas nepaskelbta.

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