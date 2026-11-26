Europos Komisija, siekdama paspartinti elektromobilių pardavimo augimą, anksčiau pasiūlė nustatyti privalomą mažataršių ir visai netaršių automobilių dalį tarp didelių įmonių naujai registruojamų transporto priemonių. Skirtingoms ES valstybėms narėms buvo numatyti nevienodi tikslai, tačiau dabar svarstoma, ar jų įgyvendinimas turėtų būti privalomas.
Privalomus tikslus siūlo pakeisti rekomendaciniais
2025 metų gruodį Europos Komisijos pateiktame reglamento projekte numatyta, kad nuo 2030 metų valstybės narės turėtų užtikrinti, jog tam tikrą dalį didelių įmonių registruojamų naujų automobilių sudarytų mažataršės ir visai netaršios transporto priemonės.
Pavyzdžiui, Nyderlanduose nuo 2030 metų tokių automobilių dalis turėtų siekti 90 proc., o nuo 2035 metų – 95 proc. Lietuvai numatyti gerokai mažesni rodikliai.
Pagal pirminį Europos Komisijos pasiūlymą nuo 2030 metų mažataršiai ir visai netaršūs automobiliai turėtų sudaryti bent 48 proc. visų didelių įmonių naujai registruojamų lengvųjų automobilių, o visai netaršūs – bent 31 proc. Nuo 2035 metų šie rodikliai atitinkamai padidėtų iki 67 ir 56 proc.
Lengviesiems komerciniams automobiliams iš pradžių būtų taikomi švelnesni reikalavimai. Nuo 2030 metų mažataršės ir visai netaršios transporto priemonės turėtų sudaryti bent 28 proc. visų didelių įmonių naujai registruojamų šios kategorijos automobilių, o visai netaršios – bent 25 proc.
Vis dėlto dalis ES valstybių išreiškė abejonių dėl galimybių įgyvendinti šiuos tikslus. Tarp pagrindinių problemų įvardijama nepakankamai išplėtota elektromobilių įkrovimo infrastruktūra ir sunkumai renkant duomenis apie įmonių registruojamas transporto priemones. Todėl ES Tarybai pirmininkaujanti Airija pasiūlė šiuos rodiklius laikyti rekomendaciniais, o ne teisiškai privalomais.
Finansinė parama galėtų išlikti ir automobiliams su vidaus degimo varikliais
Dar viena svarbi siūloma pataisa susijusi su finansinėmis ir mokestinėmis lengvatomis įmonėms. Europos Komisija iš pradžių siūlė nuo 2028 metų valstybės finansinę paramą įmonių automobiliams skirti tik tuomet, kai įsigyjamos mažataršės arba visai netaršios transporto priemonės.
Airijos pateiktame kompromisiniame pasiūlyme šios nuostatos siūloma atsisakyti. Nors mažataršiams ir netaršiems automobiliams ir toliau būtų sudaromos palankesnės sąlygos, valstybės narės galėtų išlaikyti finansines bei mokestines lengvatas ir kitoms transporto priemonėms.
Jeigu šiems pakeitimams būtų pritarta, valstybės narės turėtų daugiau laisvės spręsti, kokiomis priemonėmis skatinti įmonių automobilių parkų atnaujinimą.
Vis dėlto derybos dėl reglamento dar nebaigtos. Airija iki savo pirmininkavimo ES Tarybai pabaigos ketina pateikti dar vieną kompromisinį pasiūlymą, o nuo 2027 metų sausio derybos bus tęsiamos pirmininkaujant Lietuvai.
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