„Porsche“ atnaujino pergalingą bolidą: tikisi užkelti kartelę dar labiau

Dabartinis „Porsche 911 GT3“ jau įrodė savo pranašumą: – tai neoficialus „GT3“ klasės pasaulio čempionas, atkakliosios „IMSA“ serijos nugalėtojas JAV, DTM čempionas ir dukart „Le Mano“ nugalėtojas.
Nepaisant milžiniškos konkurencijos, kurią kelia tokie prekių ženklai kaip BMW ir „Mercedes-Benz“ ar „Ferrari“, šis automobilis iš „Porsche“ stovyklos išlieka etalonu lenktynių trasose.
Aerodinaminiai ir važiuoklės patobulinimai
Siekdami išlaikyti šią poziciją, „Porsche“ inžinieriai daug dėmesio skyrė aerodinamikos ir važiuoklės patobulinimams, kad automobilį galėtų tiksliai ir lengvai valdyti ne tik profesionalai, bet ir mėgėjai.
Automobilis gavo papildomas ventiliacijos angas ant priekinių sparnų, kurios pagerina oro srautą. Kartu su patobulinta priekine pakaba, tai užtikrina, kad stabdymo metu priekinė dalis nesileistų žemyn ir neprarastų aerodinaminio balanso. Tai reiškia, kad automobilis stabdant yra stabilesnis ir tikslesnis.
Galinė automobilio dalis taip pat neliko nepaliesta. Ant galinio sparno sumontuotas 4 milimetrų aukščio sparnas, kuris didina aerodinaminį prispaudimą.
Atnaujintas ir automobilio dugnas – jis yra visiškai uždaras ir papildomai sutvirtintas galinėje dalyje. Daugiasvirtė galinė ašis buvo patobulinta, siekiant užtikrinti geresnį stabilumą dideliu greičiu. Prie geresnio valdymo prisideda ir pritaikyta penktos kartos „Bosch“ ABS sistema.
Be minėtų patobulinimų, atliktos ir kitos svarbios korekcijos. Papildomas elektrohidraulinio vairo stiprintuvo aušinimas padeda išlaikyti vienodą vairo jėgą. Nauji keraminiai ratų guoliai didina ratų atramų ilgaamžiškumą. Pusašius dabar lengviau montuoti, o jie patys aušinami specialiais ortakiais.
Inžinierių darbas taip pat palengvėjo – važiavimo duomenis nuo šiol galima perkelti per USB atmintinę, o ne laidu, kaip anksčiau.
Vienas pigiausių savo klasės atstovų
Nors šio lenktyninio automobilio kaina siekia 573 000 eurų, „911“ modelis savo klasėje yra vienas pigiausių.
Standartinėje komplektacijoje yra keturi aukščio jutikliai, du pagrindinio stabdžių cilindro potenciometrai, trasos temperatūros jutiklis, atbulinės eigos kamera ir gertuvių laikikliai.
Taip pat įdiegtas degalų jutiklis, kuris fiksuoja, kada degalų žarna įstatoma į baką. Ši funkcija ypač svarbi „IMSA“ serijoje, ilgųjų nuotolių čempionate ir 24 valandų lenktynėse, kur degalų kiekis ir įpylimo laikas gali nulemti pergalę.
„Porsche“ taip pat siūlo atnaujinimo paketą, skirtą ankstesniems modeliams, kurio kaina prasideda nuo 41 500 eurų.
