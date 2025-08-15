„Peugeot RC“: drąsiausias prancūzų bandymas sukurti entuziastų svajonę

RC buvo sumanytas kaip prieinamas, sportiškas, dinamiškas ir greitas automobilis, galintis patraukti jaunų, vairuoti mėgstančių pirkėjų dėmesį.
Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
Du skirtingi charakteriai
„Peugeot“ inžinieriai nusprendė neapsiriboti viena versija – paraleliai kūrė dvi „RC“ modifikacijas. Viena buvo su benzininiu, kita – su dyzeliniu varikliu. Tai buvo eksperimentas, leidžiantis įvertinti, kaip skiriasi automobilio charakteris priklausomai nuo jėgainės tipo.
Benzininis RC posūkiuose jautėsi gyvesnis ir aštresnis, o dyzelinis demonstravo didesnį komfortą, tylą ir švelnesnį charakterį. Šis bandymas taip pat leido išryškinti dyzelinio variklio stiprybes – ekonomiškumą ir įspūdingą sukimo momentą.
Lengvas kėbulas, galiniai varantieji ratai
Abu RC prototipai turėjo panašius rodiklius: 2,0 litro benzininis ir 2,2 litro dyzelinis varikliai išvystė po 181 AG. Jie buvo suporuoti su 6 laipsnių sekvencine pavarų dėže ir turėjo į priekį tempti vos 900 kg sveriantį anglies pluošto kėbulą.
Norėdami pasiekti tobulą svorio balansą, inžinieriai variklį montavo gale – iš esmės ant galinės ašies. Ir, priešingai nei daugumoje „Peugeot“ modelių, RC buvo varomas galiniais ratais. Tokia konfigūracija reiškė, kad šis modelis turėjo daugiau bendro su klasikine sportinių automobilių filosofija nei su įprastais prancūziškais hečbekais.
Kodėl jis taip ir netapo realybe
Pagal pradinį planą RC turėjo virsti serijiniu modeliu ir tapti sportiškesniu „Peugeot 406“ kupė broliu. Tačiau nuo koncepcinio modelio iki gatvėmis važiuojančio automobilio – ilgas kelias.
Pradėjus galvoti apie saugos sistemas, oro pagalves, keleivių apsaugą ir komforto įrangą, projekto sąmata šoktelėjo į tokias aukštumas, kad išgąsdino ne tik „Peugeot“ vadovus, bet ir pačius inžinierius. Jie nenorėjo radikaliai keisti automobilio konstrukcijos ar silueto, kad tik jis atitiktų visus reglamentus.
Todėl RC liko tik įspūdingu bandymu – vienu drąsiausių „Peugeot“ istorijoje – primenančiu, kad net racionalumo sinonimu laikomi gamintojai kartais leidžia sau pasvajoti apie tikrą entuziastų automobilį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!