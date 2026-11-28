Perkant automobilį su šešių cilindrų dyzeliniu varikliu reikia įvertinti ne tik paties variklio patvarumą, bet ir kitų automobilio komponentų priežiūros išlaidas. Galingesnės ir sunkesnės automobilių versijos dažnai turi didesnius stabdžių diskus, ratlankius bei platesnes padangas, todėl net ir įprasti eksploataciniai darbai gali kainuoti daugiau.
Priežiūrą apsunkina ir variklio konstrukcija. Pavyzdžiui, norint išmontuoti turbokompresorių, kai kuriuose automobiliuose pirmiausia tenka nuimti daugybę kitų komponentų. V formos šešių cilindrų varikliai turi dvi cilindrų galvutes, sudėtingesnį dujų skirstymo mechanizmą, o kai kurios galingesnės versijos – net kelis turbokompresorius.
Planuojate įsigyti naudotą automobilį? Informaciją apie populiariausių modelių privalumus, trūkumus ir dažniausiai pasitaikančius gedimus rasite rubrikoje „Iš antrų rankų“.
„Audi“, „Volkswagen“ ir „Porsche“ – 3.0 V6 TDI (EA896G2 ir EA897)
Ankstyvieji 3,0 V6 TDI ir giminingi 2,7 V6 TDI dyzeliniai varikliai nebuvo nepriekaištingi. Jų savininkams nemažai rūpesčių keldavo degalų purkštukai ir sudėtingas dujų skirstymo mechanizmas, kuriame buvo naudojamos net keturios grandinės.
Apie 2010 metus pradėti montuoti modernizuoti šios šeimos varikliai. Vėliau, griežtėjant išmetamųjų teršalų normoms, pasirodė EA897evo ir EA897evo2 modifikacijos.
Šešių cilindrų dyzeliniai varikliai buvo montuojami į daugelį išilgai sumontuotus variklius turinčių „Audi“ modelių – nuo A4 iki Q7 ir Q8. Juos taip pat galima rasti „Volkswagen Touareg“, „Amarok“, „Phaeton“ bei „Porsche Cayenne“ ir „Panamera“ modeliuose.
Šie varikliai vertinami dėl didelio sukimo momento, sklandaus darbo ir degalų sąnaudų. Vis dėlto, perkant nemažai kilometrų įveikusį automobilį, būtina įvertinti paskirstymo mechanizmo būklę. Variklio gale sumontuotų grandinių keitimas yra sudėtingas ir brangus darbas.
Ne mažiau dėmesio reikėtų skirti įsiurbimo kolektoriuje esančioms sūkurinėms sklendėms ir reguliariai tikrinti variklio alyvos lygį. Jeigu jis kyla, viena galimų priežasčių – nebaigtos kietųjų dalelių filtro (DPF) regeneracijos, dėl kurių dalis nesudegusių degalų patenka į alyvą.
Degalais praskiesta alyva prasčiau sutepa variklio komponentus. EA897evo varikliuose papildomų abejonių kelia ir tepimo sistemos veikimas esant mažiems variklio sūkiams. Nepakankamas tepimas gali paspartinti alkūninio veleno guolių įdėklų bei skirstomųjų velenų dilimą.
Todėl ieškant automobilio su 3.0 V6 TDI varikliu ypač svarbi dokumentais pagrįsta techninės priežiūros istorija.
BMW – 3.0 M57
1998 metais debiutavęs BMW šešių cilindrų dyzelinis variklis M57 iki šiol vertinamas dėl patvarios konstrukcijos, didelio sukimo momento, tolygaus darbo ir palyginti nedidelių degalų sąnaudų.
Apie šio variklio konstrukcijos potencialą byloja ir jo panaudojimas automobilių sporte. „X-raid“ komanda M57 pagrindu sukūrė Dakaro raliui skirtuose BMW X3 ir X5 naudotą variklį, išvysčiusį 315 AG ir 700 Nm sukimo momentą.
Serijiniuose automobiliuose M57 varikliai buvo montuojami į daugelį BMW modelių. 2,9 litro versiją taip pat galima rasti trečiosios kartos „Range Rover“ (L322), o 2,5 litro – „Opel Omega B“.
Patikimumo ir eksploatavimo išlaidų požiūriu patraukliausia laikoma ankstyvoji 184 AG galios 2,9 litro versija. Šis variklis turi vieną turbokompresorių, neturi įsiurbimo kolektoriaus sūkurinių sklendžių, o jo elektromagnetinius degalų purkštukus galima restauruoti.
Vis dėlto didžiausia šių automobilių problema šiandien – amžius. Daugelis jų jau yra įveikę šimtus tūkstančių kilometrų, o kai kurių tikroji rida gali viršyti ir pusę milijono kilometrų.
Vėlesnės M57 modifikacijos tapo galingesnės, tačiau kartu ir sudėtingesnės. Įsiurbimo kolektoriuje atsirado sūkurinės sklendės, o kai kurios versijos buvo aprūpintos dviem turbokompresoriais ir pjezoelektriniais degalų purkštukais.
Vienas svarbiausių dalykų, kuriuos reikėtų patikrinti prieš perkant automobilį su vėlesnės modifikacijos M57 varikliu – įsiurbimo kolektoriaus sklendžių būklė. Susidėvėjusi ir atitrūkusi sklendė arba jos dalis gali patekti į cilindrą bei smarkiai pažeisti variklį.
Nors M57 variklio paskirstymo grandinė pasižymi ilgaamžiškumu, prieš perkant šimtus tūkstančių kilometrų įveikusį automobilį verta įsiklausyti, ar užvedus šaltą variklį nesigirdi neįprasto barškėjimo. Taip pat reikėtų patikrinti degalų purkštukų ir turbokompresoriaus būklę.
BMW – 3.0 B57
2008 metais BMW pristatė naujos kartos šešių cilindrų dyzelinį variklį N57. Nors jis pasižymėjo geromis dinaminėmis savybėmis ir nedidelėmis degalų sąnaudomis, ilgainiui išryškėjo kelios silpnosios vietos: paskirstymo grandinės dilimas ir išsitampymas, EGR sistemos aušintuvo gedimai bei priešlaikinis alkūninio veleno guolių įdėklų susidėvėjimas, galintis baigtis rimtais variklio gedimais.
Ieškantiems naujesnio BMW patrauklesnis pasirinkimas gali būti 2015 metais debiutavęs B57 variklis. Jis priklauso modulinei BMW variklių šeimai, kuriai taip pat priskiriami trijų cilindrų B37 ir keturių cilindrų B47 dyzeliniai varikliai.
Kol kas B57 neturi tokios prastos reputacijos dėl alkūninio veleno ir jo guolių įdėklų gedimų kaip pirmtakas N57, tačiau ir šis variklis nėra apsaugotas nuo brangiai kainuojančių remontų.
Pasitaiko priešlaikinio paskirstymo mechanizmo grandinės susidėvėjimo, alyvos nuotėkių ir degalų pratekėjimo ties degalų slėgio jutikliu atvejų.
Eksploatavimo išlaidos taip pat labai priklauso nuo pasirinktos variklio modifikacijos. Galingiausiose B57 versijose buvo montuojami net keturi turbokompresoriai, todėl sudėtingos pripūtimo sistemos remontas gali kainuoti gerokai daugiau nei mažesnės galios versijose.
Prieš perkant automobilį su B57 varikliu taip pat verta patikrinti, ar buvo atlikti konkrečiai transporto priemonei taikyti gamintojo numatyti atšaukimo darbai, susiję su EGR sistema.
„Mercedes-Benz“ – 3.2 OM648
2002 metais pristatytas 3,2 litro šešių cilindrų dyzelinis variklis OM648 buvo patobulinta ankstesnio OM613 variklio versija. Šį 3,2 litro darbinio tūrio variklį galima rasti W211 kartos E klasės ir W220 kartos S klasės automobiliuose. Jis pasižymi tvirtu ketaus cilindrų bloku ir palyginti nesudėtinga konstrukcija.
Tinkamai prižiūrimi OM648 varikliai gali įveikti pusę milijono kilometrų ir daugiau. Ilgaamžiškumu pasižymi ir paskirstymo grandinė, o degalų purkštukai bei kiti įpurškimo sistemos komponentai retai kelia rūpesčių.
Apžiūrint automobilį reikėtų atkreipti dėmesį į galimus alyvos nuotėkius ir degalų purkštukų sandarumą. Susidėvėjus purkštukų sandarinimo tarpinėms, aplink purkštukus pradeda kauptis suodžiai ir pridegusios nuosėdos. Laiku nepašalinus šio gedimo, purkštukai gali taip stipriai prikepti prie cilindrų galvutės, kad juos išmontuoti be specialių įrankių bus itin sunku.
Vis dėlto silpnesne šių automobilių vieta gali tapti ne pats variklis, o automatinė pavarų dėžė ir jos sukimo momento keitiklis. Bandomojo važiavimo metu reikėtų atkreipti dėmesį į vibraciją tolygiai greitėjant, pavarų perjungimo sklandumą ir galimą transmisijos slydimą.
Panašia konstrukcija bei gera reputacija pasižymi ir giminingi keturių cilindrų OM646 bei penkių cilindrų OM647 dyzeliniai varikliai.
„Mercedes-Benz“ – 3.0 V6 OM642
2005 metais „Mercedes-Benz“ šešių cilindrų dyzelinį variklį pakeitė kompaktiškesnės konstrukcijos V6 agregatu OM642. Jis buvo montuojamas į daugelį gamintojo modelių – nuo C ir E klasės sedanų iki S klasės limuzinų, visureigių ir komercinių automobilių.
Nors per ilgus gamybos metus variklis buvo ne kartą modernizuotas, yra keletas problemų, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį nepriklausomai nuo pasirinkto automobilio modelio.
Viena geriausiai žinomų OM642 silpnųjų vietų – variklio alyvos aušintuvo tarpinės. Problema slepiasi ne tik pačiose tarpinėse, bet ir alyvos aušintuvo montavimo vietoje.
Jis sumontuotas tarp abiejų cilindrų eilių, todėl norint pašalinti alyvos nuotėkį tenka išmontuoti turbokompresorių, įsiurbimo kolektorius ir kitus variklio komponentus. Nors pačios tarpinės nėra brangios, didžiąją remonto kainos dalį sudaro mechanikų darbas.
Ankstyvosiose variklio modifikacijose naudotos tarpinės buvo jautresnės aukštai temperatūrai, todėl ilgainiui prarasdavo elastingumą. Apie 2010 metus gamintojas pradėjo naudoti patvaresnes tarpines.
Kita silpnoji vieta – įsiurbimo sistema. Joje besikaupiančios suodžių ir alyvos nuosėdos gali trukdyti sūkurinių sklendžių darbui. Taip pat pasitaiko EGR vožtuvo, degalų purkštukų ir jų valdymo sistemos gedimų.
Perkant automobilį su OM642 varikliu itin svarbu įvertinti alyvos nuotėkius, įsiurbimo sistemos būklę ir patikrinti degalų purkštukų darbo parametrus. Ilgai ignoruojamas alyvos nuotėkis gali baigtis ne tik brangiu tarpinių keitimu, bet ir dėl alyvos trūkumo pažeistu turbokompresoriumi ar pačiu varikliu.
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