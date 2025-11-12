 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Paaiškėjo „Lithuanian Rally4 Trophy“ nugalėtojai: 19-mečiui M. Buteikiui – 80 000 eurų stipendija

2025-11-12 07:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 07:01

Praėjusį savaitgalį Kaune vykusiuose Lietuvos automobilių sporto metiniuose apdovanojimuose iškilmingai pagerbti pirmą kartą šalies istorijoje surengto „Lithuanian Rally4 Trophy“ čempionato prizininkai.

Markas Buteikis ir Titas Čapkauskas (nuotr. Organizatorių)

0

Svarbiausiu vakaro akcentu tapo įspūdingos, 80 000 eurų vertės stipendijos įteikimas. Ji atiteko 19-mečiui čempionato nugalėtojui Markui Buteikiui, kuris šiuos pinigus panaudos dalyvavimui 2026 metų Europos ralio čempionate (Junior ERC).

Pats M. Buteikis teigė, kad džiaugsmas pergale truko trumpai. „Supratome, kad laukia ilgas kelias. Jau kitą dieną kibome į darbus, kad svajonė dalyvauti visuose „Junior ERC“ etapuose taptų realybe“, – sakė čempionas.

Ši stipendija, kurią įsteigė įmonės „Eldorado“, „Jusema“, „Humibility“ ir „One Racing Shop“, taps tvirtu pagrindu M. Buteikio startui Europos čempionate – ji padengs automobilio nuomą, starto mokesčius, kurą, padangas ir kitus svarbiausius kaštus. „Junior ERC“ sezonas startuos gegužės mėnesį Švedijoje.

Dramatiška kova dėl titulo

Sezono kova buvo itin atkakli. Antrąją vietą iškovojusiam Irmantui Buivydui iki titulo pritrūko vos 6 taškų. 21-erių lenktynininkas sezoną pradėjo su „Ford Fiesta Rally4“, tačiau vėliau jo tempą stabdė techninės problemos.

Likus dviem etapams, I. Buivydas ryžosi netikėtam žingsniui – persėdo prie Lietuvoje nematyto „Lancia Ypsilon Rally4 HF“ vairo. Šis sprendimas pasiteisino: jis triumfavo Elektrėnų ir Zarasų etapuose, tačiau susigrąžinti prarastų taškų jau nebeužteko.

Trečias ant podiumo žengė jauniausias čempionato dalyvis, 18-metis Aras Kvedaras. Jis nustebino progresu ir nuo pat sezono pradžios kovojo lyderių gretose. Ypač ryškiai A. Kvedaras suspindėjo Ukmergės ralyje, kur ilgą laiką pirmavo ir laimėjo net 10 greičio ruožų.

Deja, sėkmė nuo jo nusisuko paskutiniame ruože – dėl „Peugeot 208 Rally4“ važiuoklės gedimo jis buvo priverstas pasitraukti. Vėlesniuose etapuose sportininkas taip pat susidūrė su iššūkiais, įskaitant klaidas Rokiškyje ir dar vieną techninį gedimą sezono finale Zarasuose.

 

