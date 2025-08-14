Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Nissan MID4“: japonų bandymas mesti iššūkį „Ferrari“ ir „Porsche“

2025-08-14 17:06 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt aut.
2025-08-14 17:06

Devintasis dešimtmetis daugelio automobilių entuziastų atmintyje išliko kaip tikras aukso amžius. Tai buvo metas, kai vis daugiau gamintojų drįso atsisakyti griežto racionalumo ir savo inžinerinę kūrybą nukreipė į sportiškų, emocijas žadinančių automobilių kūrimą. Per dešimtmetį pasaulį išvydo tiek naujų superautomobilių, kiek per pastaruosius kelerius metus kartu sudėjus. Kiekvienas didesnis gamintojas troško tapti šio išskirtinio klubo nariu – tarp jų buvo ir „Nissan“.

„Nissan MID4“ : Dar viena superautomobilio koncepcija

Devintasis dešimtmetis daugelio automobilių entuziastų atmintyje išliko kaip tikras aukso amžius. Tai buvo metas, kai vis daugiau gamintojų drįso atsisakyti griežto racionalumo ir savo inžinerinę kūrybą nukreipė į sportiškų, emocijas žadinančių automobilių kūrimą. Per dešimtmetį pasaulį išvydo tiek naujų superautomobilių, kiek per pastaruosius kelerius metus kartu sudėjus. Kiekvienas didesnis gamintojas troško tapti šio išskirtinio klubo nariu – tarp jų buvo ir „Nissan“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

1985 m. Frankfurto automobilių parodoje japonų gamintojas pristatė koncepcinį modelį „MID4“ – savo viziją, koks turėtų būti japoniškas superautomobilis. Tuometinis projekto vadovas Shinichiro Sakurai neslėpė ambicijų: naujasis modelis turėjo tapti „Ferrari“ ir „Porsche“ konkurentu – arba, kaip jis pats sakė, „žudiku“.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA

MID4 (3)

Septyni mėnesiai nuo idėjos iki prototipo

Šiuolaikinėje automobilių pramonėje nuo eskizo iki važiuojančio prototipo dažnai praeina pusantrų ar net dveji metai. Tačiau „Nissan“ inžinierių komanda pademonstravo įspūdingą tempą – pirmuosius du visiškai veikiančius „MID4“ prototipus jie sukūrė vos per septynis mėnesius.

Automobilio konstrukcija atitiko jo pavadinimą: variklis montuotas viduryje („mid-engine“), o jėga perduodama į visus keturis ratus („4“). Po galine dalimi buvo įtaisytas 3,0 litro šešių cilindrų variklis, pasiskolintas iš „Nissan 300ZX“ (Z31) modelio.

REKLAMA
REKLAMA

Po kelių modifikacijų jis išvystė 245 AG, o sukimo momentas buvo paskirstomas netradiciškai – 67 proc. galiniams, 33 proc. priekiniams ratams. Tokia keturių varomųjų ratų pavara tuo metu buvo itin pažangi ir retai sutinkama sportiniuose automobiliuose.

MID4 (5)

Antroji versija – dar ambicingesnė

Nors Frankfurte „MID4“ sulaukė teigiamų reakcijų, „Nissan“ vadovybė nusprendė, kad prototipas dar nepakankamai išdirbtas. Sugrįžusi į Japoniją, projekto komanda gavo užduotį patobulinti modelį ir parengti jį potencialiai serijinei gamybai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

1987 m. Tokijo automobilių parodoje pasirodė „MID4-II“. Nors išoriškai pasikeitimai buvo subtilūs – šiek tiek aptakesnės kėbulo linijos, kitokie aerodinaminiai akcentai – po kėbulu vyko rimti pokyčiai. Automobilis gavo ABS sistemą, gale atsirado diskiniai stabdžiai, o variklis buvo papildytas dviem turbokompresoriais. Tai leido galią išauginti iki 330 AG.

REKLAMA

Su 1400 kg masės kėbulu „MID4-II“ iki 100 km/val. įsibėgėdavo per 4,9 sek., o maksimalus greitis siekė 297 km/val. Tokio našumo parametrai prilygo to meto Europos superautomobiliams.

nissan_mid4_type_ii_concept_15

Kodėl jis taip ir netapo serijiniu

Tokijo parodos lankytojai, sužavėti techninių duomenų, ėmė klausinėti kainos, tačiau „Nissan“ atstovai vengė atsakyti. Priežastis buvo paprasta – vadovybė niekada rimtai neplanavo „MID4“ gaminti serijiniu būdu. Projekto sąmata rodė, kad automobilis būtų pernelyg brangus net turtingiausių rinkų pirkėjams.

REKLAMA

Todėl priimtas strateginis sprendimas – „MID4“ laikyti technologijų demonstratoriumi, o jo inžinerinius sprendimus pritaikyti kitiems modeliams. Keturių varomųjų ratų pavara buvo perduota naujos kartos „Nissan 300ZX“, o patobulinta jos versija vėliau tapo svarbia „Skyline GT-R“ (R32) pergalių lenktynėse priežastimi.

„Nissan MID4“ taip ir netapo japonų atsaku „Ferrari“ ar „Porsche“, tačiau jo reikšmė – neabejotina. Šis projektas parodė, kad Japonijos gamintojai geba kurti technologiniu požiūriu lyderiaujančius sportinius automobilius. Jo keturių varomųjų ratų sistema, variklio išdėstymas ir aerodinaminiai sprendimai tapo pagrindu keliems legendiniams „Nissan“ modeliams.

Šiandien „MID4“ – tai priminimas apie laikus, kai automobilių kūrėjai nebijojo svajoti drąsiai, net jei jų idėjos galiausiai likdavo tik prototipų salėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų