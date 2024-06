Monrealyje – pasiteisinusi Maxo Verstappeno strategija ir visiškas „Ferrari“ pilotų fiasko

Po nesėkmės kvalifikacijoje monakietis Ch. Leclercas startavo iš 11-osios pozicijos ir greitai susidūrė su variklio problemomis.

Nusiritęs į antrąjį dešimtuką jis nusprendė eiti „va bank“ ir pasirinko sausai trasai skirtas padangas, kai niekas to nedarė. Pirmą vietą Monake prieš dvi savaites užėmęs lenktyninkas per porą ratų prarado apie 40 sekundžių ir vėl turėjo sukti į boksus. Vėliau jis pamatė, kad taškų iškovoti nebepavyks ir pasitraukė iš lenktynių.

Tuo tarpu iš dvyliktosios pozicijos startavęs ispanas Carlosas Sainzas apsisuko trasoje ir „nusinešė“ su savimi tailandietį Alexą Alboną („Williams“) bei nebaigė lenktynių.

Lenktynės prasidėjo lyjant nestipriam lietui, o permainingoms oro sąlygoms ir šlapiai trasai geriausiai pasiruošęs buvo M. Verstappenas.

18 iš 20 pilotų startavo su tarpinėms oro sąlygoms skirtomis padangomis ir tik „Haas“ pilotai pasirinko pilnai šlapiai trasai skirtas padangas.

Būtent „Haas“ sportininkai pirmuose ratuose buvo greičiausi – danas Kevinas Magnussenas buvo pakilęs net iki 4-os vietos. Visgi, pasirodžius saulei, pilnai šlapiai trasai skirtos padangos darėsi nekonkurencingos, „Haas“ pilotams teko sukti į boksus ir jie iškrito iš taškų zonos.

Priekyje ilgą laiką pirmavo iš „pole“ pozicijos startavęs britas George‘as Russellas („Mercedes“), tačiau vėliau jo tempas krito. Puikiai važiavęs britas Lando Norrisas („McLaren“) tuo pasinaudojo ir aplenkė tiek M.Verstappeną, tiek G.Russellą bei tapo lyderiu.

G.Russellas netrukus užleido ir antrą vietą M.Verstappenui. L.Norrisas ėmė tolti nuo persekiotojų, tačiau tada amerikietis Loganas Sargeantas („Williams“) sudaužė bolidą ir iššaukė saugos automobilį.

L.Norrisas nespėjo į boksus, o visi paskui važiavę pilotai ten pasuko. L.Norrisas padangas pasikeitė ratu vėliau ir tai jam kainavo brangiai – britas atsidūrė už M.Verstappeno ir G.Russello.

“it was for the fans” lando’s reaction to rejoining the track after his pit 😭 pic.twitter.com/Im0VL8OXKq