„Mini“ tęsia modelių gamos modernizaciją: pristatė 5 durų hečbeką

„Stilingi, premium klasės „Mini“ automobiliai yra mylimi vairuotojų dėl savo išskirtinio, pozityvumu dvelkiančio dizaino, tikslaus valdymo ir didelio manevringumo. Tikime, kad atnaujintas penkiaduris „Mini Cooper“ modelis bus dar patrauklesnis išskirtinumo, komforto ir vairavimo malonumo ieškančių vairuotojų tarpe, nes automobilis tapo dar modernesnis, pažangesnis ir suteiks vairuotojams papildomų galimybių – nuo įvairių parametrų valdymo balsu, iki autonominio parkavimosi bei sugebėjimo mokytis iš vairuotojo įpročių“, – sako oficialios „Mini“ atstovės Lietuvoje „Krasta auto“ vadovas Aurimas Tamašauskas.

Naujasis „Mini“ išliko beveik tokių pačių matmenų – 4,036 mm ilgio, 1,744 mm pločio ir 1,464 aukščio. Dėl kompaktiško dydžio, trumpų iškyšų ir mažo, vos 11,4 m apsisukimo spindulio, penkiaduris „Mini Cooper“ yra puikiai pritaikytas manevravimui ir ankštose erdvėse mieste.

Nors automobilio matmenys išliko panašūs, inžinieriams pavyko pastebimai padidinti erdvę salone, automobilis pritaikytas keliauti penkiems asmenims. Erdvumo įspūdį kuria i minimalistinio dizaino interjeras bei papildomai užsakomas panoraminis stogas. Automobilio bagažinės talpa siekia 275 l, tačiau dėl 60:40 santykiu nulenkiamų galinių sėdynių ją galima išplėsti iki 925 litrų.

5 durų Mini Cooper hečbekas (16 nuotr.) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) +12 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo) 5 durų Mini Cooper hečbekas (nuotr. gamintojo)

11 kėbulo atspalvių

Atnaujinto „Mini Cooper“ priekyje – „Mini“ kultiniais tapę apvalūs priekiniai žibintai. Standartiškai čia montuojami LED žibintai su individualiai reguliuojamais dienos šviesos elementais. Iš LED blokų suformuoti žibintai montuojami ir automobilio gale, jie taip pat gali turėti skirtingus švietimo nustatymus.

Išskirtinumo ieškantys „Mini“ pirkėjai turės iš ko pasirinkti – standartinių kėbulo spalvų paletėje – net 11 atspalvių. Stogas taip pat gali būti arba kėbulo spalvos, arba vienos iš trijų kontrastuojančių atspalvių, arba – daugiaspalvis.

Salono apšvietimas – pagal nuotaiką

Legendinis „Mini“ dizaino kūrėjas Alecas Issigonis pirmajam „Mini“ modeliui sukūrė interjerą su apvaliu prietaisu centre ir žemiau esančia jungiklių juosta. Šie du elementai taip pat yra pagrindiniai naujojo penkiadurio „Mini Cooper“ salone. Čia montuojamas 240 mm skersmens didelės raiškos OLED ekranas, kuris įtaisytas kiek arčiau vairuotojo, kad būtų lengviau pasiekiamas. Naudojantis naujausia, 9-taja „Mini“ operacinės sistemos versija, visas automobilio funkcijas galima intuityviai valdyti per lietimui jautrų ekraną arba balsu. Su automobiliu susijusi informacija rodoma viršuje, o apatinėje OLED ekrano dalyje – navigacijos, pramoginio turinio, telefono ir klimato kontrolės valdymo meniu.

Žemiau OLED ekrano – pagrindinių fizinių jungiklių juosta. Joje – variklio įjungimo/išjungimo, pavarų perjungimo, rankinio stabdžio, „Experience Mode“ rėžimų bei garso reguliavimo jungikliai. Kadangi pavarų perjungimo svirtis buvo perkelta į šią jungiklių juostą, tarp priekinių sėdynių atsirado daugiau vietos, tad be puodelių dabar čia yra ir didelė atvira daiktadėžė, taip pat išmaniojo telefono belaidžio įkrovimo funkcija.

Automobilio salono apdaila minimalistinė, joje naudojama daug perdirbtų medžiagų. Pavyzdžiui, priekinei panelei ir durų apdailai naudojama dvispalvio dizaino tekstilė, pagaminta ir perdirbto poliesterio. Penkiadurio „Mini“ pirkėjai galės pasirinkti vieną iš keturių salono apdailos variantų.

Naujasis „Mini“ taip pat turi net 7 vadinamuosius patirties rėžimus („Mini Experience Modes“), kurie leidžia pasirinkti salono apšvietimą ir kitus elementus pagal savo nuotaiką ar asmeninius pageidavimus. Šie režimai leidžia keisti grafiką ekrane bei salono apšvietimą. Beje, ekrano galinėje dalyje yra įmontuotas projektorius, kuris projektuoja pasirinktas spalvas ir raštus ant priekinės panelės. Be to, viename iš rėžimų – asmeniniame – per „Mini“ programėlę į ekrano foną galima įkelti savo paties norimą vaizdą ar nuotrauką, o joje dominuojantys atspalviai bus naudojami salono apšvietimui.

Dvi benzininės versijos

Naujasis penkiaduris „Mini“ bus siūlomas su dviem skirtingais benziniais varikliais. „Mini Cooper 5 Door C" versija turi trijų cilindrų agregatą, kuris išvysto 115 kW/156 AG galią. Šio modelio degalų sąnaudos sieks 6,0-6,6 litro/100 km, o įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. užtruks 8 sekundes. Maksimalus C versijos išvystomas greitis 225 km/valandą.

Tuo tarpu „Mini Cooper 5 Door S“ versija bus dar sportiškesnė ir dinamiškesnė. Joje montuojamas keturių cilindrų benzininis variklis, turintis maksimalią 150 kW/204 AG galią. Nuo 0 iki 100 km/val. šis modelis įsibėgės per 6,8 sek. ir galės važiuoti maksimaliu 242 km/val. greičiu. S versijos vidutinės degalų sąnaudos sieks 6,3-6,8 l/100 kilometrų.

Dinamišką valdymą užtikrins ne tik efektyvūs varikliai, bet ir kiti „Mini“ parametrai – automobilis, kaip būdinga „Mini“, turi didelį tarpvėžės plotį ir ilgą ratų bazę, dinamiškam važiavimui pritaikytą pakabą ir amortizacijos sistemą, taip pat tikslų vairo mechanizmą ir galingus stabdžius.

Technologinės naujovės palengvins keliones

Naujasis „Mini“ turi net 12 ultragarsinių jutiklių ir 4 kameras, tad parkavimo asistentas „Parking Assistant Plus“ galės itin tiksliai, autonomiškai priparkuoti automobilį stovėjimo aikštelėse.

Automobilyje taip pat veiks skaitmeninio rakto funkcija „Mini Digital Key Plus", kuri leidžia išmanųjį telefoną paversti automobilio raktu. Priartėjus prie automobilio per tris metrus sužybsės priekiniai ir galiniai žibintai, o likus pusantro metro bus atrakinamos ir durys. Skaitmeninį raktą taip pat galima perduoti skirtingiems naudotojams, taip palengvinant dalijimąsi automobiliu, nes nebereikia kitam asmeniui perduoti įprasto automobilio raktelio.

Keliaujant pravers ir „Mini“ išmanusis asmeninis asistentas, kuris supranta balso komandas. Šis asistentas aktyvuojamas ištarus „Hey Mini“ arba paspaudus ant vairo esantį jungiklį. Į balso komandas „Mini“ reaguoja per OLED ekrane pateikiamą grafiką ir avatarą. Vairuotojas balsu gali valdyti navigaciją, telefonijos paslaugas, pramoginį turinį ar kitas funkcijas. „Mini“ išmanusis asmeninis asistentas taip pat įsidėmi įprastus maršrutus ir važiavimo įpročius, tad, pavyzdžiui, gali išmokti automatiškai atidaryti langą privažiavus stovėjimo aikštelę darbe, ar kt.

Įgaliotoji „Mini“ atstovė Lietuvoje „Krasta Auto“, priklausanti tarptautinei „Inchcape“ grupei, skelbia, kad atnaujintas penkiaduris „Mini Cooper C“ Lietuvoje kainuos nuo 31 267 Eur, o S versija – nuo 35 067 eurų.