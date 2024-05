„Competition Sport“: sportiškiausių BMW modelių gamą papildė 300 km/val. pasiekiantis „BMW M4 CS“

„CS raidėmis, reiškiančiomis Competition Sport, BMW ženklina tuos M serijos modelius, kurie pasižymi lenktyniniams automobiliams būdingu sportiškumu, kurį suderina su kasdieniu praktiškumu. Tokie modeliai paprastai turi galingesnį variklį, optimizuotą aerodinamiką, sportiškesnę pakabą, lengvesnę konstrukciją ar kitus inovatyvius valdymo sprendimus. Taigi, CS modeliu gali būti tiek konkurencingas lenktynių trasoje, tiek ir smagiai bei patogiai riedėti įprastais kelias“, – sakė įgaliotosios BMW atstovės Lietuvoje „Krasta Auto“ vadovas Aurimas Tamašauskas.

Pasak jo naujasis „M4 CS“ modelis yra tarpinis variantas tarp sportiškojo „BMW M4 Competition Coupe“ ir lenktynių trasai skirto „M4 CSL“ modelio, kuris išleistas ribotu 1000 vienetu tiražu. O naujo BMW automobilio galimybes puikiai atskleidžia jo pasiekimai garsiojoje Niurburgringo „Nordschleife“ trasoje – 20,832 km ilgio žiedą „M4 CS“ įveikė per 7 min. ir 21,989 sekundės.

REKLAMA

REKLAMA

Iki 100 km/val. – per 3,4 sekundės

Po naujojo modelio variklio gaubtu inžinieriai sumontavo galingą šešių cilindrų motorą su „M TwinPower Turbo“ technologija. Šis 3,0 litrų darbinio tūrio agregatas buvo kuriamas kaip lenktyninių automobilių variklis, tad tapo pagrindu ir grynai lenktyniniam „BMW M4 GT3“ modeliui, pastaraisiais metais skinančiam laurus tarptautinėse varžybose.

REKLAMA

Naujojo „M4 CS“ variklio galia siekia 550 AG, ir tai yra 15 kW/20 AG daugiau, palyginus su „BMW M4 Competition Coupé“ modeliu su „M xDrive“ sistema. Didesnę galią inžinieriai išgavo patobulinę „M TwinPower Turbo" technologiją, padidinę maksimalų turbokompresorių slėgį iki 2,1 baro ir nustatę konkrečiai šiam automobiliui tinkančius variklio veikimo parametrus.

Šis galingas agregatas didžiausią 650 Nm sukimo momentą išvysto nuo 2750 iki 5950 aps./min. O didžiausia galia pasiekiama esant 6 250 aps./min, raudonoji riba – ties 7 200 aps./min.

REKLAMA

REKLAMA

„M4 CS“ geba staigiai įsibėgėti – nuo 0 iki 100 km/val. vos per 3,4 sek., o nuo 0 iki 200 km/val. – per 11,1 sekundės. Vidutinio greičio sprintas – nuo 80 iki 120 km/val. išvystomas per 2,6 sek. (važiuojant ketvirta pavara) arba per 3,3 sek. (penkta pavara). Maksimalus automobilio greitis ribojamas elektroniniu būdu ties 302 km/val. riba (standartinėje komplektacijoje su „M Driver“ paketu).

Su galingu varikliu yra suderinta ir dujų išmetimo sistema, suteikianti naujajam modeliui lenktyninio automobilio emociją. Ši dviejų atšakų dujų išmetimo sistema turi elektra valdomas sklendes ir titaninį duslintuvą gale. Skleidžiamą garsą galima valdyti keičiant važiuoklės nustatymus – pavyzdžiui, pasirinkus SPORT ar SPORT+ režimus, variklio garsas skambės galingiausiai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

BMW M4 CS (22 nuotr.) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) +18 BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo) BMW M4 CS (nuotr. gamintojo)

(22 nuotr.) FOTOGALERIJA. BMW M4 CS

Optimaliai suderinti važiuoklės sprendimai

Prie automobilio sportiškumo prisideda ne tik variklis ir jo skleidžiamas garsas, bet ir visa eilė kitų pritaikytų technologijų. „BMW M4 CS“ jau standartinėje komplektacijoje turės sportinę visų varančiųjų ratų sistemą „M xDrive“. Vairuotojas galės pasirinkti sportinį keturių varančiųjų ratų režimą, kuris dar didesnę variklio sukimo momento dalį nukreipia į galinius ratus arba važiuoti įjungus tik galinių ratų pavarą (perjungti iš 4WD į 2WD veikimą).

Variklio galia į ratus bus perduodama per aštuonių laipsnių „M Steptronic“ pavarų dėžę su „Drivelogic“ sistema. „Drivelogic" leis vairuotojui keisti pasirinkti skirtingus pavarų perjungimo stilius – komfortinį, sportišką ar lenktynių trasos. Keisti pavaras bus galima ir ant vairo sumontuotomis pavarų perjungimo svirtimis, kurios pagamintos iš anglies pluošto.

REKLAMA

Siekdami maksimalaus valdymo tikslumo posūkiuose, „M4 CS“ inžinieriai pasirūpino daugybe detalių – nuo ratų pasvirimo kampo ar individualiai sureguliuotos ašies kinematikos, iki amortizatorių ir pagalbinių spyruoklių. Automobilis turi ir adaptyviąją M pakabą su elektroniniu būdu valdomais amortizatoriais bei kintančio sportinio vairavimo sistemą su „M Servotronic" stiprintuvu – šie sprendimai yra specialiai sureguliuoti „M4 CS“ modeliui.

Saugumą vairavimo metu padidina „M Compound“ sportiniai stabdžiai, o už papildomą mokestį galima įsigyti ir „M Carbon“ keramikinius stabdžius.

Standartiškai naujasis automobilis turi 19 colių skersmens ratlankius priekyje ir 20 colių – gale. Ant jų – lenktynių trasai skirtos padangos, užtikrinančios puikų automobilio sukibimą su kelio danga ir valdymą posūkiuose. Tiesa, klientai, kurie daugiausia automobilį norės eksploatuoti įprastuose keliuose, galės nemokamai vietoje lenktyninių padangų pasirinkti įprastas aukštos klasės padangas.

REKLAMA

20 kilogramų lengvesnis

Siekiant maksimalaus dinamiškumo, „M4 CS“ kūrėjai skyrė daug dėmesio automobilio svorio mažinimui, tad automobilio konstrukcijoje plačiai naudojamas anglies pluoštu sustiprintas plastikas. Pavyzdžiui, iš šios medžiagos pagamintas automobilio stogas. Taip ne tik sumažintas bendras svoris, bet ir pažemintas automobilio svorio centras, kas pagerina automobilio manevringumą bei dinamiškumą posūkiuose. Anglies pluoštas naudotas ir variklio dangčiui, priekinėms oro įsiurbimo angoms, išorinių veidrodėlių apdailai, galiniam spoileriui ir kitur.

Svorį sumažinti inžinieriams pavyko ir automobilio salone, kuriame taip pat dalis elementų pagaminti iš anglies pluošto – apdailos medžiagos, pavarų perjungimo svirtelės ant vairo, „M Carbon“ sėdynės. Iš titano pagamintas duslintuvas taip pat leido 4 kg sumažinti automobilio svorį. Apskritai dėl lengvų medžiagų automobilis „numetė“ net 20 kg, palyginti su „BMW M4 Competition Coupé“ su „M xDrive“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sukūrė išskirtines spalvas

Naujasis „M4 CS“ pasižymi ir išskirtine išvaizda. Šiam modeliui dizaineriai sukūrė „Riviera Blue“ ir „Frozen Isle of Man Green Metallic“ spalvas. Jos itin gražiai kontrastuoja su iš anglies pluošto pagamintais konstrukcijos elementais.

Vienas ryškiausių akcentų išorėje – modernūs žibintai. Priekiniuose žibintuose integruotos vertikalūs elementai, kurie šviečia geltonai, taip primindami GT lenktyniniams automobiliams būdingą stilistiką. Moderniai atrodo ir galiniai žibintai, kuriuose panaudota lazerinė technologija, sukurianti trimatį efektą.

Lenktyninio automobilio aplinka

Atsisėdęs į automobilio vidų vairuotojas pajus, jog sėdi už lenktyninio automobilio vairo. Į jo rankas pateks „M Alcantara“ vairas, su paplokštinta apatine dalimi ir raudona juostele viršuje, žyminčia vairo centrinę padėtį. Dėmesio vertos ir „M Carbon“ anglies pluošto sėdynės, kurios valdomos elektroniniu būdu ir turi šildymo funkciją.

REKLAMA

Priešais vairuotoją – lenktas BMW ekranas, sudarytas iš dviejų monitorių – 12,3 colio skersmens informacinio ekrano ir 14,9 colio skersmens valdymo ekrano, į kurį galima įkelti įvairius automobilio parametrus reguliuojančius valdiklius.

Vairuotojui po ranka taip pat sumontuotas M būdingas nustatymų jungiklis, kuris leidžia pasiekti įvairius variklio, važiuoklės, vairavimo, stabdžių ir „M xDrive“ sistemos parametrus. „M4 CS“ šeimininkai taip pat galės išsaugoti dvi numatytąsias automobilio nustatymų kombinacijas.

Standartiškai naujasis „M4 CS“ turės „MDrive Professional“ sistemą su lenktynių trasoje svarbiomis funkcijomis, tokiomis kaip „M Drift Analyser“ ar „M Laptimer“. Standartinėje komplektacijoje bus ir „BMW Live Cockpit Professional“ paketas, į kurį įeina projekcinis ekranas „BMW Head-Up Display“, debesijos pagrindu veikianti „BMW Maps“ navigacija, išmaniojo telefono sąsaja, bevielio įkrovimo ir belaidžio tinklo funkcionalumai. Be to, papildomai naujojo automobilio pirkėjai galės užsisakyti ir įvairias kitas komforto sistemas ir vairuotojo asistentus, padidinančius komfortą bei saugumą kelyje.

BMW atstovai Lietuvoje skelbia, kad naujasis modelis mūsų šalyje debiutuos liepos mėnesį. Tiesa, naujojo modelio užsakymai bus priimami jau nuo gegužės pabaigos, o kaina dar nėra skelbiama.