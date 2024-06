BMW neatsisako kompaktiško hečbeko idėjos: atnaujino 1 serijos BMW

„Ketvirtos kartos „BMW 1“ pasižymi ne tik modernesniu ir sportiškesniu dizainu, bet ir reikšmingai patobulinta važiuokle, efektyviais varikliais su 48 voltų lengvųjų hibridų technologija, iš pagrindų atnaujintu salonu, naudojamomis perdirbtomis medžiagomis ir technologiniais atnaujinimais – nuo naujausios programinės įrangos iki platesnio autonominio vairavimo ir parkavimo sistemų pasirinkimo. Esame įsitikinę, kad atnaujintas modelis tęs savo pirmtakų populiarumo kelionę ir taip pat bus mėgstamas jaunesniųjų vairuotojų, į kuriuos orientuojantis ir buvo sukurtas“, – sakė BMW įgaliotosios atstovės Lietuvoje „Krasta Auto“ direktorius Aurimas Tamašauskas.

Lietuvoje – tik dvi variklių versijos

BMW atstovai Lietuvoje paskelbė, jog mūsų šalyje pirkėjai galės rinktis tik iš dviejų modifikacijų: nuosaikios „BMW 120“ ir sportiškos „BMW M135 xDrive“.

Pastaroji bus itin galinga – jos ratus suks 300 AG galios keturių cilindrų variklis, turintis adaptyviąją M važiuoklę su sportinio vairavimo funkcija ir išmaniąją visų keturių varančiųjų ratų sistemą „xDrive“. Ši automobilio versija nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgės per 4,9 sekundės.

Tuo tarpu „BMW 120“ ratus suks trijų cilindrų 170 AG motoras, o automobilis 100 km/val. greitį išvystys per 7,8 sekundės.

Visos automobilių versijos standartiškai bus komplektuojamos su 7 laipsnių „Steptronic" pavarų dėže su dviguba sankaba. Prie automobilio dinamiškumo ir stabilumo posūkiuose ar ekstremaliomis sąlygomis prisidės pažangi važiuoklė, su optimizuota kinematika ir naują amortizatorių technologija. Be to, priekinių ratų pasvyrimo kampas padidintas 20 proc. ir taip užtikrintas stabilesnį valdymą ir geresnę reakciją į vairo pasukimus.

Neįprastos formos grotelės

Naujasis modelis yra nežymiai didesnių matmenų Jo ilgis išsiplėtė 42 mm - iki 4361 mm, o aukštis padidėjo – 25 mm iki 1 459 mm. Tiesa, automobilio plotis liko nepakitęs (1 800 mm), taip pat ir ratų bazė (2670 mm).

Ketvirtos kartos „BMW 1“ turi šiai serijai būdingą ilgą automobilio priekį, tačiau dabar jis yra nuleistas arčiau žemės, taip suteikiant modeliui sportiškumo. Automobilio priekyje BMW dizaineriai sumontavo neįprastas groteles – jos turi ne tik vertikalias juostas, bet ir skersines juostas grotelių kampuose. Tiesa, sportiškoje „BMW M135 xDrive“ versijoje montuojamos horizontalios grotelės, panašios į aukštesnio segmento „BMW M“ serijos modelių.

Standartinėje komplektacijoje „BMW 1“ turės LED žibintus su integruotomis vertikaliomis LED juostomis, tarnaujančiomis ir kaip dienos žibintai, ir kaip posūkių signalai. Už papildomą mokestį bus galima įsigyti ir adaptyviuosius LED priekinius žibintus su neakinančiomis matricinėmis tolimosiomis šviesomis, posūkių apšvietimo funkcija ir mėlynais dizaino elementais.

Naujasis 1 serijos BMW pirkėjai galės pasirinkti kėbulo spalvą iš dviejų įprastų ir septynių matallic dažų variantų. Be to, papildomai bus galima užsisakyti ir juodos spalvos stogą, kuris automobilio išvaizdai suteiks dar daugiau sportiškumo.

Jau bazinėje komplektacijoje „BMW 1“ turės 17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankius, o už papildomą mokestį bus galima pasirinkti ir 18 ar 19 colių skersmens ratlankius.

Iš pagrindų atnaujintas salonas

Itin reikšmingų patobulinimų ketvirtos kartos „BMW 1“ pirkėjai ras automobilio salone. Naujajame modelyje atsisakyta daugumos įprastų fizinių jungiklių, tarp jų – ir BMW būdingo rotacinio jungiklio. Temperatūrą ir kitus klimato nustatymus bus galima reguliuoti per lietimui jautrų ekraną. „BMW 1“ salone nebeliko ir anksčiau naudotos pavarų perjungimo svirties – vietoje jos sumontuotas gerokai mažesnis iš prabangesnių modelių paveldėtas jungiklis. Pasirinkus M sportinį paketą, pavarų perjungimo svirtys montuojamos ir ant vairo.

Standartinėje 1 serijos modelio komplektacijoje salone nėra odos elementų – standartinės sėdynės aptrauktos „Arktur" audiniu. Už papildomą mokestį galima užsisakyti interjero apdailą, kurioje naudojama „Veganza" (dirbtinė oda) ir „Alcantara". Papildomai galima užsisakyti ir elektra valdomą panoraminį stogą.

Dėl didesnių matmenų automobilio salonas taip pat tapo erdvesnis ir patogus keliauti 5 asmenims. Automobilio bagažinės talpa siekia 380 l, o atlenkus galines sėdynes – 1200 litrų. Tiesa, „BMW 120“ versijoje, dėl naudojamos 48 voltų lengvojo hibrido technologijos, bagažinės erdvė yra kiek mažesnė – 300 l (nulenkus sėdynes – 1135 litrų).

Naujausios automatinio vairavimo ir parkavimo sistemos.

Rudenį debiutuosiančiuose „BMW 1“ modeliuose bus siūlomas gerokai platesnis autonominio vairavimo ir parkavimo sistemų asortimentas. Standartinėje įrangoje automobiliai turės vairavimo asistentą, perspėjantį apie gresiantį priekinį susidūrimą, išvažiavimą iš eismo juostos, taip pat turės kelio ženklų atpažinimo funkcionalumą. Bazinėje komplektacijoje bus ir parkavimo asistentas su atbulinės eigos asistentu.

Už papildomą mokestį vairuotojai galės pasirinkti ir kitas asistavimo sistemas: vairavimo ir eismo juostos palaikymo asistentą, automatinis greičio ribojimo funkciją ir maršruto, aktyviąją greičio palaikymo sistemą su „Stop & Go" funkcija ir parkavimo asistentą, leisiantį „BMW 120“ parkuoti išmaniuoju telefonu.

Be aukštos kokybės pagalbinių sistemų, naujieji 1 serijos BMW turės ir kitą plačią standartinę įrangą: automatinę klimato kontrolę, signalizaciją, elektriniu būdu užlenkiamus šoninius veidrodėlius ir „BMW Live Cockpit Plus" sistemą su „BMW Maps" navigacija. Papildomai bus galima įsigyti ir „BMW Live Cockpit Professional" sistemą su projekciniu ekranu „BMW Head-Up Display", „Parking Assistant Plus" bei kitas sistemas.

Įgaliotoji BMW atstovė Lietuvoje „Krasta Auto“, priklausanti tarptautinei „Inchcape“ grupei, skelbia, kad naujųjų „BMW 120“ kaina mūsų rinkoje prasidės nuo 39 950 eurų, o galingiausia „BMW M135 xDrive“ versija kainuos nuo 58 550 eurų.