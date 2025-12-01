„Lotus“ traukia rankinį stabdį: elektromobilių strategija nepasiteisino

Dar 2021 metais „Lotus“ paskelbė ambicingą planą visiškai atsiriboti nuo savo benzininės praeities. Buvo numatytos naujos gamyklos, specializuotos platformos ir tik elektriniai modeliai, tačiau prabangių elektromobilių rinka parodė savo lubas.
Statistika taip pat negailestinga. Per pirmuosius devynis 2025 metų mėnesius „Lotus“ visame pasaulyje pardavė vos 4612 automobilių. Tai yra net 40 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Gelbėjimosi ratas – hibridai
Matydama šią statistiką, vadovybė Hetele (Jungtinė Karalystė) nusprendė koreguoti strategiją. Nors elektrinė pavara iš planų neišbraukiama, ji nebėra vienintelis kelias.
Jau kitais metais „Eletre“ visureigis gaus iš tinklo įkraunamo hibrido versiją, o 2027-aisiais pasirodysiantis mažesnis visureigis taip pat turės hibridinę pavarą.
„Lotus“ nusprendė eiti tuo pačiu keliu, kurį sėkmingai mina „Lamborghini“ ir „Bentley“. Šie prabangių automobilių gamintojai elektrifikaciją naudoja ne tik emisijoms mažinti, bet ir galiai didinti, išlaikydami vidaus degimo variklio emociją.
Technologinis pranašumas
Pasinaudodama „Geely“ technologine baze, „Lotus“ žada, kad jų hibridai nebus kompromisiniai. Planuojama diegti pažangią 900 voltų elektros architektūrą, kuri užtikrins itin greitą baterijos įkrovimą, o procesas truks vos dešimtis minučių.
Pirmiausia hibridinis „Lotus Eletre“ debiutuos Kinijoje, kuri išlieka didžiausia elektrifikuotų automobilių rinka pasaulyje. Vėliau, 2027 metais, tikimasi sulaukti ir elektrifikuotos sportinio kupė „Emira“ versijos.
