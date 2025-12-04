 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Likus 30 dienų iki starto – naujienos iš Vanago stovyklos: bolidas perrinktas, bet mintyse jau kitas modelis

2025-12-04 13:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 13:00

Nors automobilių sportas dažnai vertinamas tik kaip brangi pramoga, inžinieriams tai – pati griežčiausia bandymų laboratorija.

Benediktas Vanagas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
7

Nors automobilių sportas dažnai vertinamas tik kaip brangi pramoga, inžinieriams tai – pati griežčiausia bandymų laboratorija.

Sprendimai, kurie atlaiko 5000 kilometrų greičio ruožų pragariškame karštyje ir smėlyje, vėliau pritaikomi ir gatvėse. Šią filosofiją puikiai iliustruoja artėjantis 2026-ųjų Dakaras, kuriame „Toyota“ pristatys radikaliai atnaujintą techniką.

B. Vanagas
Lietuvis Benediktas Vanagas į šių metų startą stoja su laiko patikrintu, bet techniškai atšviežintu „Toyota GR DKR Hilux EVO T1 Ultimate“. Teigiama, kad bolidas po praėjusio sezono buvo perrinktas iš pagrindų.

„Sportinis automobilis kasmet atgimsta kaip feniksas. Galima turėti naujausią versiją išlaikant tą patį rėmą, bet pakeičiant vidaus komponentus. Tačiau tai veikia tik tol, kol gamintojas nepristato revoliucinio sprendimo, reikalaujančio keisti visą karkasą“, – inžinerinius niuansus aiškino B. Vanagas.

Gamyklinė komanda testuos naujovę

Būtent tokia revoliucija įvyks šiemet. Gamyklinė „Toyota Gazoo Racing“ komanda į Saudo Arabiją atveža keturis visiškai naujus bolidus.

Jų konstrukcijoje panaudotas naujas vamzdinis rėmas. Tai leido pasiekti du kritinius tikslus: padidinti kėbulo standumą ir sumažinti svorį.

Be to, inžinieriai Christianas Loriaux ir Glynas Hallas perprojektavo automobilį taip, kad mechanikams būtų lengviau jį remontuoti – Dakare, kur kiekviena minutė gali kainuoti pergalę, greitas priėjimas prie mazgų yra neįkainojamas. Taip pat sustiprinta transmisija, pritaikyta atlaikyti dar didesnes apkrovas.

Lietuvių taikiklyje – „007“

Nors privačioms komandoms šie naujausios kartos bolidai bus prieinami tik nuo 2026 metų antrosios pusės, B. Vanagas jau galvoja apie ateitį.

Lenktynininkas atskleidė, kad „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komanda jau rezervavo vieną iš šių naujųjų „Hilux“ modelių. Simboliška, kad lietuviams numatytas važiuoklės numeris – 007.

„Kovos lauke akylai stebėsiu naujojo „Hilux“ pasirodymą, nes tai geriausia aikštelė testuoti naujausias specifikacijas“, – teigė B. Vanagas.

Iki 14-ojo B. Vanago starto Dakare liko lygiai 30 dienų. Ralis startuos sausio 3 dieną Janbu uostamiestyje, o lietuvių ekipažas trasoje pasirodys pažymėtas 216-uoju numeriu.

