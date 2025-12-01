Japonai grįžta į superautomobilių lygą: naujas „Toyota“ flagmanas turės tai, ko visi ilgėjosi

Tai nebus eilinis sportiškas modelis. Reklaminiame klipe naujasis „GR GT“ statomas į vieną gretą su didžiausiomis markės legendomis – istoriniu „2000GT“ ir kultiniu „Lexus LFA“.
Tačiau jei pastarasis į istoriją įėjo dėl savo aukštasūkio V10 variklio, tai naujasis flagmanas pasirinko kitą garso takelį. Įraše aiškiai girdimas sodrus, žemas V8 variklio gausmas.
Iš trasos į gatvę
Šio automobilio atsiradimą padiktavo „Toyota“ automobilių sporto programa. „Toyota“ siekia sustiprinti savo pozicijas visame pasaulyje populiarėjančioje GT3 lenktynių klasėje. Naujasis bolidas nuo 2026 metų trasose pakeis jau senstelėjusį „Lexus RC F GT3“.
Vadovaujantis šios lenktynių serijos homologacijos taisykles, norint varžybose lenktyniauti, gamintojas privalo sukurti ir gatvėms skirtą versiją. Būtent todėl „GR GT“ nėra tik parodoms skirtas eksponatas.
Nors techninės detalės vis dar slepiamos, įvairūs šaltiniai teigia, kad po variklio gaubtu sumontuotas visiškai naujas V8 variklis su dviem turbinomis.
Dar 2021 m. „Toyota“ užregistravo tokio tipo agregato patentą, kuriame turbinos sumontuotos tarp cilindrų blokų (vadinamoji „Hot-V“ konfigūracija). Manoma, kad siekiant atitikti šiuolaikinius standartus ir užtikrinti maksimalią galią, vidaus degimo varikliui talkins ir hibridinė sistema.
Dizainas be paslapčių
Nors oficiali premjera numatyta gruodžio pradžioje, automobilio išvaizda jau aiški. Vaizdo klipe ir anksčiau užfiksuotuose patentų brėžiniuose matomas itin platus, žemas kėbulas su ilgu variklio gaubtu.
Priekinės ir galinės dalies apšvietimo sprendimai primena „Le Mano“ lenktynėse dominuojantį „GR010“ hiperautomobilį. Tuo tarpu Gudvudo greičio festivalyje matytas prototipas išsiskyrė didžiuliu, reguliuojamu galiniu sparnu ir keturiais išmetimo vamzdžiais.
