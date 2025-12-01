 
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Japonai grįžta į superautomobilių lygą: naujas „Toyota“ flagmanas turės tai, ko visi ilgėjosi

2025-12-01 21:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 21:00

Toyota“ ruošiasi vienai svarbiausių premjerų per pastarąjį dešimtmetį. Likus vos savaitei iki oficialaus pristatymo, Japonijos televizijos eteryje pasirodė vaizdo klipas, patvirtinantis automobilių entuziastų svajonę – gamintojas sukūrė naują superautomobilį.

Naujasis „Toyota“ modelis (nuotr. stop kadras)

Toyota“ ruošiasi vienai svarbiausių premjerų per pastarąjį dešimtmetį. Likus vos savaitei iki oficialaus pristatymo, Japonijos televizijos eteryje pasirodė vaizdo klipas, patvirtinantis automobilių entuziastų svajonę – gamintojas sukūrė naują superautomobilį.

0

Tai nebus eilinis sportiškas modelis. Reklaminiame klipe naujasis „GR GT“ statomas į vieną gretą su didžiausiomis markės legendomis – istoriniu „2000GT“ ir kultiniu „Lexus LFA“. 

Tačiau jei pastarasis į istoriją įėjo dėl savo aukštasūkio V10 variklio, tai naujasis flagmanas pasirinko kitą garso takelį. Įraše aiškiai girdimas sodrus, žemas V8 variklio gausmas.

Iš trasos į gatvę

Šio automobilio atsiradimą padiktavo „Toyota“ automobilių sporto programa. „Toyota“ siekia sustiprinti savo pozicijas visame pasaulyje populiarėjančioje GT3 lenktynių klasėje. Naujasis bolidas nuo 2026 metų trasose pakeis jau senstelėjusį „Lexus RC F GT3“.

Vadovaujantis šios lenktynių serijos homologacijos taisykles, norint varžybose lenktyniauti, gamintojas privalo sukurti ir gatvėms skirtą versiją. Būtent todėl „GR GT“ nėra tik parodoms skirtas eksponatas.

Nors techninės detalės vis dar slepiamos, įvairūs šaltiniai teigia, kad po variklio gaubtu sumontuotas visiškai naujas V8 variklis su dviem turbinomis.

Dar 2021 m. „Toyota“ užregistravo tokio tipo agregato patentą, kuriame turbinos sumontuotos tarp cilindrų blokų (vadinamoji „Hot-V“ konfigūracija). Manoma, kad siekiant atitikti šiuolaikinius standartus ir užtikrinti maksimalią galią, vidaus degimo varikliui talkins ir hibridinė sistema.

Dizainas be paslapčių

Nors oficiali premjera numatyta gruodžio pradžioje, automobilio išvaizda jau aiški. Vaizdo klipe ir anksčiau užfiksuotuose patentų brėžiniuose matomas itin platus, žemas kėbulas su ilgu variklio gaubtu.

Priekinės ir galinės dalies apšvietimo sprendimai primena „Le Mano“ lenktynėse dominuojantį „GR010“ hiperautomobilį. Tuo tarpu Gudvudo greičio festivalyje matytas prototipas išsiskyrė didžiuliu, reguliuojamu galiniu sparnu ir keturiais išmetimo vamzdžiais.

