Lietuvoje pristatytas efektyviausias „Volkswagen“ elektromobilis

Iki 621 km nuvažiuojamas atstumas

Vidutinės naujojo „ID.7 Pro“ energijos sąnaudos 100 kilometrų siekia nuo 14,1 iki 16,3 kWh. Dėl tokio ekonomiškumo viena įkrova iki 621 km atstumą (pagal WLTP) nuvažiuojantis naujasis elektromobilis idealiai tinka ilgesnėms išvykoms.

Vienas iš svarbiausių tai lėmusių inžinerinių sprendimų – naujas 210 kW (286 AG) galią ir 545 Nm sukimo momentą išvystantis elektros variklis. ID.7 gale sumontuotas kompaktiškas motoras išsiskiria efektyvumu ir leidžiantis į tolimesnes keliones sunaudoja mažiau energijos.

Išskirtinai erdvus interjeras

Pristatydama naująjį ID.7 modelį, „Volkswagen“ dar kartą demonstruoja elektromobiliams skirtos modulinės platformos (MEB) universalumą. Trumpos priekinė ir galinė iškyšos bei ilga ratų bazė leidžia sukurti komfortišką ir erdvų interjerą, kuriame gausu vietos ir gale sėdintiems keleiviams.

Išskirtiniai erdvios bagažinės talpa siekia iki 532 litrų ir šiuo rodikliu elektromobilis nedaug nusileidžia vienam praktiškiausių segmento modelių – „Volkswagen Passat“. Nors naujojo ID.7 kėbulo ilgis nesiekia 5 metrų, elektromobilis yra itin manevringas – jo apsisukimo spindulys siekia 10,9 m.

Patogios sėdynės ir tvarios interjero medžiagos

ID.7 modeliui „Volkswagen“ inžinieriai sukūrė naujas „ergoActive“ sėdynes. Papildomai siūlomose komfortiškose vairuotojui ir keleiviui skirtose priekinėse sėdynėse diegiamas 12 krypčių valdymas elektra, nustatymų išsaugojimas, patogaus įlipimo funkcija ir reguliuojamos pagrindo atramos.

Šiose sėdynėse taip pat diegiama masažo funkcija su 10 taškinį masažą atliekančių pneumatinių pagalvėlių, kurios atpalaiduoja nugaros raumenis. Šiuolaikiškas ID.7 interjeras papuoštas aukštos kokybės tvariomis medžiagomis, užtikrinančiomis nepriekaištingą komfortą ir sumažinančiomis neigiamą poveikį aplinkai.

Išmanusis kondicionierius ir pažangus valdymas balsu

ID.7 yra pirmasis automobilis, kuriame sumontuotos išmaniosios elektronikos valdomos oro tiekimo angos, paskirstančios orą po visą interjerą ir leidžiančios greičiau jį sušildyti arba atvėsinti. Papildomai siūlomą didelį panoraminį stoglangį mygtuko paspaudimu arba balso komanda galima keisti pakeisti iš nepermatomo į skaidrų arba atvirkščiai. Naujasis IDA valdymo balsu asistentas atpažįsta natūralią šneką, todėl ši funkcija veikia dar patogiau.

Elektromobilyje diegiama naujos kartos programinė įranga veiks greičiau ir užtikrins vartotojams didesnį patogumą bei aukštesnį komforto lygį. Pavyzdžiui, aktyvavus baterijos pašildymo funkciją net ir šaltuoju sezonu elektromobilį sparčiojo įkrovimo stotelėse bus galima įkrauti iki 185 kW galia. Be to, naujame ID.7 pritaikyta visiškai nauja multimedijos meniu struktūra.

Standartinėje komplektacijoje – visa populiariausia įranga

Naujajame ID.7 diegiamos tokios pažangios funkcijos, kaip papildytosios realybės projekcinis ekranas, „Discover Pro Max“ navigacijos sistema su 38,1 centimetro įstrižainės ekranu ir sistema, automatiškai atrakinančia dureles artėjant prie automobilio bei užrakinančia – tolstant nuo jo.

Į standartinę komplektaciją taip pat įtrauktos aukščiausio lygio pagalbinės sistemos – vairuotojo pagalba „Travel Assist“, eismo juostos palaikymas „Lane Assist“, įspėjimo apie susidūrimą sistema „Front Assist“, tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“ ir avarinis stabdymas.

Be to, standartiškai diegiama ir eismo juostos keitimo pagalba, įspėjimai apie iš galo artėjančias transporto priemones vairuojant arba išlipant iš automobilio. Drauge diegiama moderni 360 laipsnių erdvinio vaizdo kamera „Area View“ yra praktiška technologija, palengvinanti automobilio parkavimą nepažįstamoje vietovėje.

Lengvai suprantamas komplektavimas

Naujojo ID.7 komplektavimą palengvina apgalvoti papildomos įrangos paketai. Pavyzdžiui, į interjero paketą įeina tokia įranga, kaip elektra valdomos priekinės „ergoActive“ sėdynės su nustatymų išsaugojimu, masažo programa, patogaus įlipimo funkcija, reguliuojamomis pagrindo atramomis ir pneumatiniu juosmens prilaikymu, o taip pat – 30 skirtingų spalvų foninis apšvietimas.

Pasirinkus interjero paketą „Plus“, dar pridedamos papildomos oro pagalvės ir „Harman Kardon“ garso sistema, kurią sudaro 12 garsiakalbių, centrinė kolonėlė, skaitmeninis 700 vatų galios, 16 kanalų stiprintuvas bei žemų dažnių garsiakalbis. Maksimalų komfortą garantuoja „ergoActive“ sėdynėse įdiegta išmanioji klimato kontrolės sistema ir keičiami juosmens bei pirmą kartą – dubens srities nustatymai.

Be to, ID.7 pirkėjams siūlomas ir papildomas elektromobilio išorės paketas, į kurį įeina tokia įranga, kaip LED matricos priekiniai žibintai su praplėstu tolimųjų šviesų valdymu „Dynamic Light Assist“, tamsinti galiniai langai ir jutiklio aktyvuojama bagažinės atidarymo bei uždarymo funkcija. Pasirinkus išorės paketą „Plus“, be minėtos įrangos naujajame ID.7 taip pat montuojamas kintamų charakteristikų vairo stiprintuvas ir adaptyvusis pakabos valdymas su važiavimo profilių pasirinkimu.

Minint ilgai laukto modelio debiutą, naujasis ID.7 klientams bus siūlomas už ypatingą kainą. Bazinės komplektacijos elektromobilis kainuos nuo 62 600 eurų, o valstybės skiriama parama šią sumą sumažina iki 57 600 eurų.