Lietuvoje debiutuoja dar vienas automobilių gamintojas iš Kinijos: siūlys elektrinius ir hibridinius modelius

Oficialiu gamintojo atstovu šalyje tapo „Sostena“, kuri 2025 m. antrąjį ketvirtį Vilniuje, Ukmergės gatvėje, atidarys pirmąją „Lynk & Co“ atstovybę.

Lietuvoje iš pradžių bus siūlomi du modeliai – iš tinko įkraunamas hibridas „Lynk & Co 01“ ir visiškai elektrinis „Lynk & Co 02“. Pasak gamintojo, šie automobiliai sukurti atsižvelgiant į miesto mobilumo poreikius, didelį dėmesį skiriant alternatyvioms pavaros sistemoms ir išmaniosioms technologijoms.

Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid (7 nuotr.) Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid (nuotr. gamintojo) Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid (nuotr. gamintojo) Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid (nuotr. gamintojo) +3 Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid (nuotr. gamintojo) Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid (nuotr. gamintojo) Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid (nuotr. gamintojo) Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid (nuotr. gamintojo)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid

„Lynk & Co 01“ – iš tinklo įkraunamas hibridas, kurio elektrinis nuvažiuojamas atstumas siekia iki 75 km, o baterija įkraunama per mažiau nei 3 valandas. Automobilyje integruota regeneracinė stabdžių sistema, padedanti efektyviau naudoti energiją. Lietuvoje „Lynk & Co 01“ kainuos nuo 40 660 €.

REKLAMA

REKLAMA

Tuo tarpu „Lynk & Co 02“ – tai visiškai elektrinis modelis, turintis 272 AG variklį ir 66 kWh talpos bateriją. Vienu įkrovimu jis gali įveikti iki 445 km, o greitasis įkrovimas leidžia papildyti energijos atsargas per trumpesnį laiką. Lietuvoje „Lynk & Co 02“ kainuos nuo 35 699 €.

REKLAMA

Lynk & Co 02 (5 nuotr.) Lynk & Co 02 (nuotr. gamintojo) Lynk & Co 02 (nuotr. gamintojo) Lynk & Co 02 (nuotr. gamintojo) +1 Lynk & Co 02 (nuotr. gamintojo) Lynk & Co 02 (nuotr. gamintojo)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lynk & Co 02

„Lynk & Co“ modelius jau galima užsisakyti internetu, o jų priežiūra ir remontas bus atliekami visuose oficialiuose „Sostena“ servisuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Gamintojas visiems automobiliams suteikia 4 metų arba 120 000 km garantiją, o elektriniam „Lynk & Co 02“ modeliui – 8 metų arba 160 000 km garantiją.