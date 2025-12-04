Lietuvių „drifterių“ nuotykiai Taivane: vienam koją pakišo technika, kitam – teisėjai, bet be apdovanojimų negrįžo

Nors savaitgalis buvo paženklintas diskutuotinais teisėjų sprendimais, B. Čirba namo grįžta ne tuščiomis – iškovotos antroji ir trečioji vietos.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Varžybų formatas reikalavo maksimalios koncentracijos: 5-ajam ir 6-ajam etapams galiojo viena bendra kvalifikacija.
Čia lietuviai atrodė užtikrintai. B. Čirba surinko 94 taškus ir liko antras, vos vienu tašku nusileidęs lyderiui iš Japonijos Yukio Fausto. G. Valainis užfiksavo trečią rezultatą (88 tšk.), o E. Kindurys – šeštą (77 tšk.).
Kova iki pat finalo
Penktasis etapas sėkmingiausiai susiklostė komandos lyderiui. Kol G. Valainis pasitraukė TOP16 etape, o E. Kindurys aštuntfinalyje nusileido kvalifikacijos nugalėtojui, B. Čirba skynėsi kelią iki pat finalo.
Čia jo laukė vietinis sportininkas Huangas Junzhi. Dvikova buvo tokia įtempta, kad teisėjams prireikė „One More Time“ (pakartotinio važiavimo) taisyklės. Visgi po papildomos kovos pergalė buvo skirta vietiniam atstovui, o B. Čirbai teko tenkintis sidabro medaliu.
Techninės bėdos ir aštrūs sprendimai
Antrąją dieną („Formula Drift Taiwan“ 6-asis etapas) kovos tapo dar aštresnės, o teisėjų vertinimai – griežtesni, kas sukėlė komandos nepasitenkinimą.
Visi trys lietuviai sėkmingai pasiekė TOP8 etapą, tačiau čia sėkmė nusisuko. E. Kindurys vėl krito kovoje prieš tą patį japoną Y. Fausto. G. Valainiui koją pakišo technika – dėl gedimo jis negalėjo lygiavertiškai kovoti pusfinalyje ir liko ketvirtas.
B. Čirba, bandęs pusfinalyje atsirevanšuoti už kolegas prieš Y. Fausto, taip pat atsimušė į teisėjų barjerą ir galutinėje įskaitoje užėmė trečiąją vietą. Etapo nugalėtoju tapo japonas.
Tai buvo paskutinis B. Čirbos komandos startas šiais metais. Dabar laukia trumpas atokvėpis ir pasiruošimas sausį Omane vyksiančiam čempionatui, kuriame debiutuos naujasis „BMW G42“ bolidas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!