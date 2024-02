Kinijoje sukurtas superautomobilis stebins įspūdingu greičiu ir maža kaina: iki 100 km/val. įsibėgės per 2 sekundes

Europoje dar tik pirmuosius plėtros etapus įgyvendinantis gamintojas „BYD“ savo šalies rinkoje nuo vasario 25-osios dienos leis įsigyti naujos kartos elektrinį superautomobilį, kuris gali iki 100 km/val. įsibėgėti per maždaug 2 sekundes.

„BYD Yangwang U9“ vardu pavadintas automobilis pirmą kartą buvo pademonstruotas dar praėjusiais metais ir elektromobilių gerbėjus sužavėjo jame įdiegtomis technologijomis. Viena iš jų – „DiSus-P“ vardu pavadinta hidraulinė pakabos kontrolės sistema, kuri padeda efektyviai kontroliuoti kėbulo vertikalius ir horizontalius kėbulo judesius.

Žvelgiant į superautomobilių vairuotojams labiau aktualią informaciją – „U9“ bus komplektuojamas su keturiais elektros motorais, kurių bendra galia sieks 1 300 arklio galių.

„BYD“ tvirtina, jog automobilis iki 100 km/val. įsibėgės per maždaug 2 sekundes ir su pilna įkrova nuvažiuos iki 700 kilometrų siekiantį atstumą, tačiau „BYD“ taip pat noriai nutyli, jog nuvažiuojamo atstumo rodiklis buvo užfiksuotas vadovaujantis Kinijos homologacijos taisyklėmis, kurios nėra tokios griežtos kaip Europoje. Be to, „BYD“ neatskleidžia detalesnių techninių charakteristikų, kurios leistų susidaryti geresnį įspūdį apie elektrinį superautomobilį, tačiau įvairių technologinių niekučių turintis automobilis turi akivaizdų kozirį prieš vakarietiškus analogus.

Netrukus Kinijoje prasidėsianti „U9“ prekyba žavės savo kaina. Preliminariais duomenimis, Kinijoje šis superautomobilis kainuos nuo maždaug 130 tūkst. eurų.

Žvelgiant į europietiškas elektrines alternatyvas, „U9“ šiai dienai turi tik du realius konkurentus – gerokai didesnį, patogesnį ir komfortiškesnį „Maserati Gran Turismo Folgore“, kuris net nėra klasifikuojamas kaip superautomobilis. O štai antrasis ir, galbūt, tiesioginis „U9“ konkurentas atkeliauja iš Kroatijos – „Rimac“ stovyklos.

„Rimac Nevera“ visais įmanomais parametrais lenkia kinišką alternatyvą, o ir vargu ar „U9“ sugebės pagerinti bent vieną „Rimac“ užfiksuotą rekordą, tačiau potencialiems klientams, tikėtina, tai nelabai rūpės. Visgi – maždaug 130 tūkst. eurų kainuosiantis superautomobilis bus skirtas pasipuikuoti prieš „Porsche 911“ vairuotojus.