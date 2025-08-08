JAV karinės oro pajėgos nusprendė įsigyti „Tesla Cybertruck“: to priežastis – ne pati akivaizdžiausia

Šis žingsnis žymi pirmą kartą, kai kariuomenė viešai domisi šiuo daug dėmesio sulaukusiu modeliu. Dokumentuose pažymima, kad Testavimo centras, priklausantis JAV oro pajėgoms, planuoja įsigyti 33 transporto priemones treniruočių tikslams – nuo lengvųjų automobilių iki sunkvežimių. Vieninteliai konkrečiai įvardyti modeliai – du „Tesla Cybertruck“.
Kaip aiškinama dokumentuose, šie elektromobiliai pasirinkti todėl, kad „esant stipriam smūgiui nepatiria įprastų pažeidimų“, tad jų naudojimas leis tiksliau simuliuoti realias kovines situacijas. Pasak pareigūnų, „treniruotės turi atspindėti sąlygas, kuo artimesnes realiems veiksmams“, o priešų naudojamos transporto priemonės potencialiai gali būti panašios į „Cybertruck“.
Dar 2019 m. pristatytas „Tesla Cybertruck“ iš karto sulaukė plačios reakcijos dėl neįprastos išvaizdos ir gamintojo pažadų apie šarvuotą kėbulą bei ypač tvirtus langus. Tai paskatino kalbas apie jo panaudojimą gynybos sektoriuje. 2024 m. pradžioje pasirodė žinių apie JAV valdžios planus įsigyti „Tesla“ šarvuotų automobilių už 400 mln. JAV dolerių, tačiau vėliau šios iniciatyvos buvo atsisakyta.
Nepaisant ribotos gamybos ir platinimo, kai kurios „Cybertruck“ transporto priemonės jau pasiekė klientus už JAV ribų. Tarp jų – ir Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas, kuris viešai demonstravo šį modelį su ant stogo įrengtu kulkosvaidžiu. Kai kuriais atvejais „Cybertruck“ modeliai buvo pastebėti ir policijos padaliniuose JAV bei Jungtiniuose Arabų Emyratuose, tačiau apie jų naudojimą kariniuose daliniuose iki šiol nepranešta.
Šiuo metu „Cybertruck“ gamyba tebėra riboto masto, o paklausa – nepastovi. Anot ekspertų, sprendimas įtraukti šį modelį į ginkluotės bandymų programą gali būti susijęs ir su siekiu išbandyti tiksliąją ginkluotę prieš potencialiai tvirtesnes, nestandartinės konstrukcijos transporto priemones.
