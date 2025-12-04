 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Išmanumas turi kainą: ar saugu sėsti į elektromobilį, jei jis valdomas kaip kompiuteris?

2025-12-04 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 21:00

Šiandien elektromobilis – jau nebe tik transporto priemonė, o išmanusis, kone su visu pasauliu susijungęs duomenų centras ant keturių ratų. Jis renka, analizuoja ir saugo informaciją apie savo vairuotoją, jo maršrutus, įpročius, važiavimo įpročius ar net elektromobiliui skirtoms paslaugoms išleidžiamas sumas.

Kia EV3 (nuotr. gamintojo)

Šiandien elektromobilis – jau nebe tik transporto priemonė, o išmanusis, kone su visu pasauliu susijungęs duomenų centras ant keturių ratų. Jis renka, analizuoja ir saugo informaciją apie savo vairuotoją, jo maršrutus, įpročius, važiavimo įpročius ar net elektromobiliui skirtoms paslaugoms išleidžiamas sumas.

REKLAMA
0

Taip elektromobilis tampa patogiu mūsų laikų pagalbininku, bet tuo pačiu – ir potencialia kibernetinių grėsmių auka. Ar šis pavojus rimtas?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Straipsnio autorius – Dainius Jakas.

 

Prijungtų automobilių dilema

Jeigu domitės naujais automobiliais, tikriausiai esate matę reklamų, kuriose gamintojai pabrėžia, kad jų siūlomi automobiliai yra prijungti. Ne – ne fiziškai prie kokio įrenginio, o nuolat susieti belaidžiu interneto ryšiu (angl. connected cars). Lygiai kaip išmanusis telefonas, galintis bet kurią akimirką prisijungti prie interneto.

REKLAMA
REKLAMA

Ką reiškia automobiliui būti prijungtam? Šiuolaikinis elektromobilis renka duomenis apie vairuotojo pasirenkamus maršrutus, jo mėgstamas įkrovimo stoteles, jose praleidžiamą laiką, įkrovimo galią ir kitus parametrus, techninę automobilio būklę, netgi tai, kaip dažnai naudojate klimato kontrolę ar su kuo susiejote automobilio informacijos ir pramogų sistemą. Ši informacija apdorojama milžiniškuose gamintojų duomenų centruose ir naudojama ne tik siekiant pagerinti vairavimo patirtį, bet ir programinės įrangos atnaujinimams, gedimų diagnostikai ar net personalizuotai reklamai.

REKLAMA

Remiantis žinomos vadybos konsultacijų įmonės „McKinsey & Company“ tyrimu, 2030 m. vienas automobilis per valandą generuos iki 25 GB duomenų. Tačiau ar visuomet žinome, kur keliauja šie duomenys ir kas prie jų turi prieigą? Ar jie saugūs?

Kibernetinio saugumo iššūkiai – ne teorija

Dar 2015 m. visame pasaulyje nuskambėjo vienas garsiausių šio žanro incidentų: programišiams pavyko nuotoliniu būdu perimti „Jeep Cherokee“ valdymą ir išjungti jo variklį greitkelyje. Tiesa, šiandien gamintojai skiria daug išteklių tokių spragų paieškai ir jų ištaisymui, tačiau, tiek įsilaužėlių vaizduotė, tiek prijungtų automobilių skaičius nuolat auga.

REKLAMA
REKLAMA

Ar tai reiškia, kad jau rytoj kažkas galbūt „nulauš“ jūsų elektromobilį ir išvažiuos juo? Nebūtinai, bet programinio kodo kiekis elektromobiliuose nuolat auga, sistemų daugėja, jos darosi vis sudėtingesnės ir geba atlikti vis daugiau fizinių funkcijų – nuo nuotolinio užrakinimo iki variklio paleidimo ar, netgi, vairavimo.

Taip pat daugėja ir įrenginių, susietų su automobilio funkcijomis. Štai naujausius „Kia“ elektromobilius su skaitmeninio rakto funkcija savininkas gali atrakinti ir užvesti net išmaniuoju laikrodžiu. Šią funkciją jis taip pat gali suteikti kitam žmogui, todėl, net ir teoriškai, galimybė išnaudoti paliktas spragas visada egzistuoja, o gamintojai nuolat privalo kelti saugumo kartelę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nemažos dalies modernių elektromobilių, tokių kaip „Kia EV3“, „Tesla Model S“, „BMW iX“ ar daugelio kitų klimato kontrolę jų savininkai gali valdyti net sėdėdami namuose ant sofos. Tai patogu, jei norima nustatyti išankstinį pašildymą šaltą rytą, bet kartu tai įpareigoja gamintojus užtikrinti saugius ryšio kanalus. Kaip tai vyksta?

REKLAMA

Nuolatinis darbas

Atsparumą įsilaužimams gamintojai tikrina ir tobulina įvairiausiais būdais. „Tesla“, didžiuodamasi išmokiusi rinką naudoti nuotolinius automobilio programinės įrangos atnaujinimus, ne kartą kvietė saugumo specialistus ieškoti silpnųjų vietų mainais į solidžius atlygius ar net dovanojo už atrastas spragas automobilį. BMW, „Ford“, „Honda“, „Kia“ ir dalis kitų gamintojų yra automobilių kibernetinio saugumo aljanso „Auto-ISAC“ nariai – čia nuolat dalijamasi bendrai renkama informacija apie grėsmes ir gerąsias praktikas.

REKLAMA

Be to, gamintojai buria kompetentingas kibernetinio saugumo specialistų komandas, kurios rūpinasi ne tik kasdieniu sistemų saugumu, bet ir atitikimu kiekvieno regiono vietiniams reglamentams. Pavyzdžiui, Pietų Korėjos gamintoja „Kia“ Europoje turi CSMS (angl. Cybersecurity Management System) atitikties sertifikatą, atitinkantį Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos reglamentą UNECE R155. Tai leidžia automatiškai gauti kibernetinio saugumo įvertinimą ES rinkose ir patvirtina, kad gamintojas atsakingai valdo rizikas, testuoja ir audituoja sistemas nuo pat jų kūrimo pradžios iki eksploatacijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ne mažiau svarbu ir tai, kad Europoje veiklą vykdantys gamintojai privalo itin atsakingai tvarkyti vartotojų duomenis – aiškiai ir skaidriai informuoti, kur ir kaip šie bus naudojami (taip pat ir automobilių duomenys – VIN, telematikos būsena, buvimo vieta ir pan.), bei laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

Volkswagen“ investuoja į centralizuotas apsaugos sistemas, BMW taiko specialias ugniasienes ir atskiras saugumo testavimo programas. Visgi, net ir moderniausi sprendimai nėra šimtaprocentinė garantija – paskutinis apsaugos barjeras visada išlieka vartotojo budrumas.

REKLAMA

Neatverkime durų patys

Gamintojai stengiasi mus apsaugoti, bet ką reikėtų daryti ir ko nedaryti elektromobilių savininkams?

Kaip jau minėjau, elektromobiliai – tikri kompiuteriai ant ratų, tad jiems itin svarbu laiku gauti programinės įrangos atnaujinimus. Beje, pažangūs prijungti modeliai šį procesą taip pat atlieka nuotoliniu būdu, tad primygtinai rekomenduojama tiesiog neuždelsti ir reguliariai diegti atkeliaujančius saugumo naujinimus.

REKLAMA

Mano asmeninė taisyklė – automobilių programėles diegiu tik iš patikimų šaltinių, vengiu trečiųjų šalių priedų, kurių gamintojų reputacija kelia abejonių. Dviejų veiksnių autentifikacija? Visur ir visada, jei tik tokia galimybė siūloma.

Žinoma, nereikėtų pamiršti ir elementarios skaitmeninės higienos: slaptažodžius keisti reguliariai, o jei naudojatės nuotoliniu valdymu – įsitikinti, kad ryšys šifruojamas. Taip pat nereikėtų jungti savo automobilio prie viešai aptikto „Wi-Fi“ tinklo, kurio pavadinimas –  „Saugusryšystikrainėrapavojaus“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasikeitę telefoną ir susieję jį su automobiliu, būtinai atjunkite senąjį. Taip pat periodiškai peržiūrėkite programėlių prieigos teises. Nerekomenduojama dalytis automobilio paskyra su keliais žmonėmis, ypač jei toks dalijimasis suteikia kitam vairuotojui labai daug teisių.

Tokių pačių atsargumo principų laikykitės naudodamiesi ir konkretaus modelio ar gamintojo siūlomomis paslaugomis, kurios skirtos nuotoliniam komfortui ar įkrovimo valdymui. Jos veikia puikiai, jei tik mes patys nepaverčiame savo paskyrų „atviromis durimis“. Būkime sąmoningi, atsakingi ir pasiruošę ne tik dabarties, bet ir ateities iššūkiams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų