„Formulė 1“ ruošiasi dar vienai variklių revoliucijai: bolidai galėtų palengvėti 80 kilogramų

Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) prezidentas Mohammedas Ben Sulayemas atskleidė, kad V8 variklius siekiama sugrąžinti jau 2030 metais. Kartu tikimasi gerokai sumažinti bolidų svorį, variklių kūrimo išlaidas ir grąžinti sportui garsą, kurio pasigenda nemaža dalis sirgalių.
Apie planuojamus pokyčius FIA prezidentas prabilo spalio 13 dieną Ruandos sostinėje Kigalyje, kur buvo oficialiai paskelbta apie „Formulės 1“ sugrįžimą į Afriką.
Dėmesys Afrikai
Ruanda pasirašė dešimties metų sutartį dėl Afrikos „Grand Prix“ organizavimo. Pirmosios lenktynės turėtų įvykti kito dešimtmečio pradžioje, kai bus pastatyta nauja trasa netoli Kigalio.
Tačiau pristatymo metu M. Ben Sulayemas atskleidė ir kitą naujieną – „Formulės 1“ ateities planuose jau numatomas sugrįžimas prie V8 variklių.
„Dirbame kartu, kad naujieji V8 varikliai būtų pristatyti 2030 metais. Taigi, Ruandoje jau per pirmąsias lenktynes turėtų būti naudojami šie varikliai“, – sakė FIA prezidentas.
Nauji varikliai turėtų sumažinti bolidų svorį
M. Ben Sulayemo teigimu, vienas pagrindinių naujųjų taisyklių tikslų – sumažinti „Formulės 1“ automobilių svorį.
FIA prezidentas užsiminė, kad perėjus prie naujos kartos V8 variklių bolidai galėtų būti maždaug 80 kilogramų lengvesni.
„Galbūt neturėjau apie tai kalbėti žurnalistų akivaizdoje“, – pridūrė M. Ben Sulayemas.
Kartu siekiama gerokai sumažinti variklių kūrimo ir gamybos išlaidas. FIA prezidento teigimu, naujoji konstrukcija turėtų leisti bent 50 proc. sumažinti mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir pačių variklių sąnaudas.
Dabartiniai varikliai sulaukė nemažai kritikos
Naujų taisyklių poreikis išryškėjo jau šių metų sezono pradžioje. Nuo 2026 metų „Formulės 1“ boliduose naudojami 1,6 litro V6 varikliai su turbokompresoriais ir gerokai galingesne hibridine sistema.
Pagal naująjį reglamentą elektros variklio didžiausia galia buvo padidinta iki 350 kW, todėl elektrinė ir vidaus degimo variklio dalys dabar užtikrina beveik po pusę bendros galios.
Toks sprendimas turėjo padėti pritraukti naujų gamintojų ir sustiprinti čempionato technologinį aktualumą, tačiau naujoji sistema išryškino problemą – ne visose trasose bolidai gali susigrąžinti tiek elektros energijos, kiek jos reikėtų maksimaliam pajėgumui išlaikyti.
Dėl to lenktynininkams tenka atidžiai valdyti baterijoje sukauptą energiją. Kai kuriose trasų atkarpose automobiliai praranda galią dar nepasiekę tiesiosios pabaigos, nors vairuotojas akceleratoriaus pedalą tebelaiko nuspaudęs iki galo.
Siekia sugrąžinti ir garsą
Dar vienas svarbus argumentas, kurį pabrėžia M. Ben Sulayemas, – „Formulės 1“ bolidų garsas.
V8 varikliai čempionate buvo naudojami nuo 2006 iki 2013 metų. Tuomet boliduose montuoti 2,4 litro atmosferiniai aštuonių cilindrų varikliai, galėję pasiekti itin aukštas apsukas.
2014 metais juos pakeitė 1,6 litro V6 hibridinės jėgainės, kurios buvo gerokai tylesnės.
Nors dabartiniai varikliai pasižymi didžiule galia ir pažangiomis technologijomis, dalis sirgalių iki šiol pasigenda ankstesniems bolidams būdingo garso.
FIA prezidento teigimu, naujos kartos V8 varikliai turėtų padėti susigrąžinti šį „Formulės 1“ bruožą.
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