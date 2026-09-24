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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„Formulėje-1“ – istorinis pokytis: keičia dešimtmečius galiojusią taisyklę

2026-09-24 13:05 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-24 13:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Formulės-1“ lenktynės nuo 2027 metų taps trumpesnės. F1 komisija pritarė siūlymui įprastą „Grand Prix“ distanciją sumažinti nuo 305 iki 290 kilometrų. Priklausomai nuo trasos ilgio, tai reikš dviem arba trimis ratais trumpesnes lenktynes.

„Williams“ komandos bolidas (nuotr. Twitter)
GALERIJA (30)

„Formulės-1“ lenktynės nuo 2027 metų taps trumpesnės. F1 komisija pritarė siūlymui įprastą „Grand Prix“ distanciją sumažinti nuo 305 iki 290 kilometrų. Priklausomai nuo trasos ilgio, tai reikš dviem arba trimis ratais trumpesnes lenktynes.

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Pokytis iš pirmo žvilgsnio nėra didelis – vos 15 kilometrų. Tačiau jis nutrauks kelis dešimtmečius gyvavusią „Formulės-1“ tradiciją. Iki šiol beveik visų etapų distanciją sudarydavo mažiausias pilnų ratų skaičius, kurį įveikus būtų peržengta 305 kilometrų riba. Išimtis taikoma Monakui, kur dėl nedidelio vidutinio greičio lenktyniaujama kiek daugiau nei 260 kilometrų.

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Pokytį lėmė naujos jėgainių taisyklės

Trumpinti lenktynes nuspręsta ne dėl televizijos transliacijų trukmės ar siekio sukurti daugiau intrigos. Pokytis tiesiogiai susijęs su 2027 metais numatomais jėgainių reglamento pakeitimais ir didesniu degalų srautu.

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Šiemet „Formulėje-1“ pradėjus naudoti naujos kartos jėgaines, gerokai išaugo elektrinės pavaros dalies įtaka. Tačiau jau 2027-aisiais planuojama vėl padidinti vidaus degimo variklio indėlį, o kartu – ir leidžiamą degalų srautą. Dėl to automobiliams lenktynių metu reikės daugiau degalų. Trumpesnė distancija leis išsiversti su dabartinio dydžio degalų bakais, nekeičiant jau suprojektuotų bolidų konstrukcijos.

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Keisis ir nutrūkusių lenktynių tvarka

Lenktynių distancija – ne vienintelis numatytas pokytis. F1 komisija taip pat pritarė naujai tvarkai, kuri būtų taikoma dėl lietaus, avarijų ar kitų priežasčių sustabdžius lenktynes.

Šiuo metu nuo lenktynių pradžios iki jų pabaigos, įskaitant sustabdymus, negali praeiti daugiau kaip trys valandos. Nuo 2027-ųjų šios trijų valandų ribos ketinama atsisakyti.

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Vietoje jos kiekvienam renginiui būtų nustatomas konkretus laikas, kada bet kokia veikla trasoje privalo baigtis. Tuo metu maksimali dviejų valandų realaus lenktyniavimo trukmė nesikeistų. FIA teigimu, nauja tvarka turėtų suteikti daugiau galimybių įveikti visą numatytą distanciją, kai varžybas ilgam sustabdo lietus ar kitos aplinkybės.

Daugiau laisvės numatyta ir per laisvąsias treniruotes. Jeigu sesija būtų sustabdyta iškėlus raudoną vėliavą, organizatoriai galėtų ją pratęsti ir taip kompensuoti dalį prarasto laiko. Iki šiol tokiais atvejais sesijos laikmatis dažniausiai nesustodavo, todėl ilgesnė pertrauka galėdavo gerokai sumažinti komandų laiką trasoje.

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Komandoms atriš rankas kuriant pavarų dėžes

Dar vienas svarbus pakeitimas laukia techninėje srityje. Nuo 2027 metų ketinama atsisakyti pavarų dėžių homologavimo.

Sprendimas priimtas pasitarus su gamintojų darbo grupe ir gavus F1 Sporto patariamojo komiteto rekomendaciją. Panaikinus homologavimo reikalavimą, tiekėjai ir komandos turės daugiau galimybių pavarų dėžes tobulinti sezono metu, o jų konstrukcija nebebus taip griežtai „įšaldoma“.

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F1 komisija taip pat pritarė keliems mažesniems 2027 metų techninio reglamento pakeitimams, tačiau detalesnė informacija apie juos kol kas nepaskelbta.

Visi rugsėjo 21 dieną Londone patvirtinti pakeitimai dar turi sulaukti galutinio FIA Pasaulio automobilių sporto tarybos pritarimo. Tik tuomet jie oficialiai taps 2027 metų „Formulės-1“ reglamento dalimi.

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