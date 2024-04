Fenikso ralyje vieni lietuviai kovojo su klaidžia navigacija, kiti bevažiuodami keitė saugiklius

Ši diena gana permainingai klostėsi Algirdo Talučio ir Gyčio Vercinsko ekipažui. Jie šiandien išmėgino, ką reiškia važiuoti rikiuotės priekyje prieš save neturint jokių vėžių. Į trasos atidarinėtojų poziciją jie papuolė tuomet, kai aplenkė anksčiau startavusius, tačiau dėl klaidžios navigacijos laiką iššvaisčiusius ekipažus.

„Šiandiena tikrai įdomi. Buvo trys šimtai kilometrų. Pirmoje pusėje buvome antri, nusileisdami tik kolegoms Tomui Mickui su Dariumi Leskausku. Antroje dalyje irgi palaikėme gerą tempą ir tuomet privažiavome penkis motociklus, kurie klaidžiojo nerasdami reikiamo taško. Tarp jų buvo ir Tomas su Dariumi.

REKLAMA

REKLAMA

„BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (30 nuotr.) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) +26 „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. asm. archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. komandos archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. komandos archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. komandos archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. komandos archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. komandos archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. komandos archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. komandos archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. komandos archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. komandos archyvo) „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje (nuotr. komandos archyvo)

(30 nuotr.) FOTOGALERIJA. „BRO Racing“ komanda Fenikso ralyje

Mano šturmanas pasakė, kad važiuojam tiesiai ir mes tą tašką radome, o visi nuklydo. Nuotaikos buvo tikrai geros, kad toje vietoje nesuklydome, bet po kurio laiko supratome, kad važiuojame pirmi ir neturime priekyje jokių vėžių. Patirties važiuojant priekyje mes tikrai neturime daug, tad teko važiuoti lėčiau. Tačiau nuklydome ir keletas dalyvių mus aplenkė. Buvo tikrai daug šuolių, gal trisdešimt. Galvojome, kad bus mūsų diena, bet ji gerai klojosi ne iki galo“, - sakė Algirdas Talutis.

REKLAMA

Artūras Vaidotas su Karoliu Marcinkumi, kurie išvakarėse turėjo techninių problemų su elektros instaliacija, šiandien ir vėl buvo priversti vargti tą patį vargą. Bagis ir toliau rodė kaprizus, bet komandos nariai įsigudrino saugiklius keisti tiesiog bevažiuojant.

„Šiandienos planas buvo tiesiog nesulaužyti bagio. Kadangi šiomis dienomis lauko temperatūra jau yra didesnė, o mes kariaujame su kylančia variklio temperatūra, tai norėjosi išvengti nuotykių, smarkiai negazuoti ir važiuoti finišo link. Šis planas klostėsi gerai, bet vis tiek turėjom problemų su degalų sistema, konkrečiai su saugiklių dėže. Saugiklių pasiskolinome iš kolegų ir vėliau šturmanas tiesiog važiuojant atsisegdavo diržus ir keitė saugiklius, kad važiuodami galėtume iš vieno bako į kitą perpumpuoti degalus. Prie pat finišo dar lūžo galinis pusašis, bet vis tiek finišavome. Manau, kad planas pavyko. Tikimės, kad šiandien būsime penketuke“, - sakė Artūras Vaidotas.

REKLAMA

REKLAMA

Kiek ramiau diena klostėsi Džeraldo ir Ronaldo Ramoškos ekipažui. Jie šiandien džiaugėsi smagiu važiavimu per kopas, kurios dalyvių laukė iškart po starto, bet vėliau irgi susidūrė su sudėtinga navigacija.

„Pirmą ruožą pravažiavome puikiai, kopose neklydome. Lenkėme keletą bagių, o vėliau kitoje sekcijoje navigacijos jau buvo daugiau. Reikėjo atsirinkti, kuris kelias teisingas. Ne visose vietose pavyko tai padaryti, todėl nusprendėme dalį ruožo, apie 100 km iki finišo važiuoti iš paskos varžovo ir vadovavomės juo“, - sakė Džeraldas Ramoška, dieną pabaigęs devintoje vietoje.

Ne itin sklandžiai technikos prasme diena bagyje prabėgo Egidijui Malinovskiui su Povilu Ignatavičiumi. Jie šiandien prakirto dvi padangas, galiausiai skolinosi ratą iš kito dalyvio, bet šis netiko. Beje, į finišą lietuvių duetas atvažiavo tiesiog ant ratlankio.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tomas Mickus ir Darius Leskauskas šiandien džiaugėsi, kad pirmieji 90 km iki neutralizacijos zonos jiems klostėsi labai gerai, tačiau paskutiniuose kilometruose duetas išgirdo keistus garsus, sklindančius iš bagio, bet į juos per daug dėmesio nekreipė. Pasitikrinus šakes ir traukes jos buvo sveikos, tad ieškoti gedimo giliau ekipažas nesiėmė. Po aštuonių minučių neutralizacijos zonoje pasirodė ir iš paskos Tomo Mickaus startavęs Algirdo Talučio ir Gyčio Vercinsko duetas. Tai reiškė, kad jie nuo pirmaujančių komandos draugų čia atsiliko šešiomis minutėmis. Tačiau visi sunkumai ekipažo dar tik laukė priešakyje. Prieš tai girdėti keisti garsai virto reduktoriaus gedimu.

REKLAMA

„Antroje greičio ruožo dalyje buvo didesnių ir mažesnių kopų, važiavome tikrai greitai, bet saugiu tempu. Kiek vėliau sustoję pamatėme, kad reduktorius apibėgęs alyva, o ir kvapas jau signalizavo apie tai, kad reduktoriui tikrai jau negerai. Nusprendėme, kad jį išimsime visai ir toliau važiuosime tik galine ašimi varomu bagiu.

Tuomet ir prasidėjo bėdos – pasiklydome, nusukome ne ten, mus pasivijo Algirdas. Vėliau kelią radome, bet ir vėl pasiklydome. Buvome paviję Algirdą ir vėl, tuomet jis pasiklydo, vėliau vėl mes pasiklydome. Žodžiu, klaidžiojome visi N kartų. Praradome turbūt apie pusę valandos. Po šios dienos esame penktoje vietoje, nuo lyderių atsiliekame 40 min., iki trečios vietos liko 22 min. Šiandien turėjome progą tą atsilikimą gerokai sumažinti, bet nepavyko. Labai sunki navigacija, gal kiek išsiblaškėme dėl to reduktoriaus. Per likusias dienas tikrai bus „Pedal to Metal“. Tiesiog finišo medalis šiose varžybose manęs netenkina“, - sakė Tomas Mickus.

Tunise vykstančiame Fenikso ralyje dalyvių laukia dar dvi lenktynių dienos, kurių metu teks įveikti dar daugiau kaip 300 kilometrų.