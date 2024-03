Vienerių metų sukaktį mininti „BRO Racing“ komanda pristatė šio sezono planus

2024-ųjų kalendoriuje – apstu lenktynių

„BRO Racing“ komanda puikiai žinoma tiems automobilių sporto gerbėjams, kurie domisi ralio reido varžybomis. Ekipos nariai lenktyniauja SSV motobagiais ir tą daro ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

„Komandos planai šių metų sezonui iki galo dar nėra sudėlioti, bet kai komandoje yra apie dešimt sportininkų, norą kažkur lenktyniauti išreiškė daugelis. Tikrai žinome, kad komanda važiuos į Fenikso ralį, kuris Tunise vyks balandžio pradžioje. Ten vyks mažiausiai šeši mūsų ekipažai – aš, Algirdas Talutis, Džeraldas Ramoška, Aivaras Kavaliauskas, Egidijus Malinovskis ir Artūras Vaidotas su šturmanais.

Taip pat ketiname dalyvauti „Rallye Breslau“ varžybose Lenkijoje. Netgi dar didesne sudėtimi. Taip pat Lenkijoje dalyvausime pasaulio „Baja“ čempionate. Šioje šalyje būsime dažni svečiai, nes lenkai turi bendrą čempionatą su čekais ir keliuose jų etapuose ketiname važiuoti.

Rudenį turime planų važiuoti į Maroką, o toliau – matysime. Komandos planas išties ambicingas. Manau, kad turėsime ir daug treniruočių, ir visokių papildomų varžybų. Bus tikrai įdomūs metai“, - sakė Tomas Mickus.

Tomas Mickus pridūrė, kad galvoje kirba minčių ir patiems suorganizuoti varžybas Lietuvoje. Jo vizija – keturių valandų ištvermės lenktynės, kurių metu periodiškai būtų atliekami vairuotojų pasikeitimai.

Prieš sezoną – atsakingas darbas prie technikos

Kaip teigia Tomas Mickus, šiuo metu didžiausias darbas verda „BRO Racing“ komandos dirbtuvėse, kur technika ruošiama lenktynėms. Šiuo metu pilnai paruošti Aivaro Kavaliausko ir Artūro Vaidoto bagiai. Prie kitos technikos vis dar pluša mechanikai.

„Aivaro bagį pernai gaminome patys, tai šiemet reikėjo tik peržiūrėti agregatus, sumontuoti naujose taisyklėse numatytus įrenginius. Darbo buvo nedaug. Su Artūro bagiu situacija panaši.

Tačiau labai daug darbo turime prie Algirdo Talučio bagio. Jo rėmas Maroko ralyje pertrūko net keturiose vietose. Jei ralis ten būtų buvęs viena diena ilgesnis, turbūt bagis nebebūtų atlaikęs. Kadangi šis bagis buvo gamintas kitos komandos, dabar jį perdarome kardinaliai pagal savo standartus. Maroke įsitikinau, kad Algirdas – labai greitas vairuotojas, todėl ir technika gauna didesnį krūvį. Per tris savaites jo bagį paruošime, visos detalės yra. Liko tik nudažyti rėmą ir viską surinkti.

Naują bagį gaminame Egidijui Malinovskiui. Irgi jau turime visas dalis apart amortizatorių. Be to, iš kitos komandos šiemet pas mus atėjo Ramoškų ekipažas. Po praėjusių metų Breslau ralio, kai jie smarkiai vertėsi, bagis buvo smarkiai apgadintas. Buvo keičiamas rėmas, viskas renkama iš naujo.

Skaičiuojame, kad darbo turime maždaug porai savaičių ir visa technika bus paruošta testavimui, o tuomet jau ir varžyboms“, - pasakojo Tomas Mickus.

Tomas Mickus atskleidė, kad komanda šiemet įsigijo naują transportą technikos gabenimui į varžybas. Su naujuoju sunkvežimiu į lenktynes „BRO Racing“ vienu metu galės nuvežti iki šešių bagių. Esant poreikiui gabenti dar didesnį kiekį technikos, bus pasitelkiama ir daugiau sunkvežimių bei bagius aptarnaujančių mechanikų.

Beje, „BRO Racing“ ekipa turi galimybę ne tik ruošti techniką, bet ir ugdyti naująją ralio reido šturmanų kartą, kadangi Tomo Mickaus šturmanas Darius Leskauskas komandos naujokams neatlygintinai suteikia visą reikiamą informaciją apie šturmano darbo specifiką ir ypatumus.

Didelės, profesionalios ir vieningos komandos vizija

Kaip teigia komandos įkūrėjas Tomas Mickus, prieš metus realizuotas sprendimas burti komandą gimė ne atsitiktinai – norėjosi sukurti tvirtą ekipą, kurios sudėtyje esantys ekipažai turėtų stiprų techninį palaikymą.

Būtent varžyboms skirtų bagių ruošimas ir priežiūra varžybų metu yra „BRO Racing“ komandos pagrindinis koziris.

„Mes remontuojame ar sportui ruošiame ne tik bagius, bet aptarnaujame ir keturračius, krosinius motociklus. Yra dvi mechanikų komandos. Vieni, kur reikia daugiau inžinerinių žinių, nestandartinių sprendimų, dirba su sportine technika, kiti užsiima labiau paprastam važiavimui skirtos technikos priežiūra ir remontu.

Mūsų komandai ir dirbtuvėms dar tik vieneri metai. Dar nesame labai dideli ar turintys daug klientų, bet pamažu įgauname pasitikėjimą, turime sugrįžtančių ir naujų užsakovų. Tikime, kad artimiausiu metu tapsime didele ir stipria komanda tiek rezultatų, tiek technikos ruošimo bei priežiūros prasme“, - sakė „BRO Racing“ įkūrėjas Tomas Mickus.