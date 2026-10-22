Europoje keičiasi požiūris į benzininius automobilius: Briuselyje pasiektas svarbus susitarimas

Pagal šiuo metu galiojančias Europos Sąjungos taisykles nuo 2035 metų naujų lengvųjų automobilių vidutinė CO2 emisija turi būti sumažinta 100 proc., palyginti su 2021 metų lygiu. Praktiškai tai reiškia, kad įprastų benzininių, dyzelinių ir hibridinių automobilių pardavimas būtų nebesuderinamas su šiais reikalavimais.
Tačiau pastaraisiais metais automobilių gamintojai vis garsiau ragina Briuselį peržiūrėti šį tikslą. Bendrovės susiduria su lėtesne, nei tikėtasi, elektromobilių paklausa kai kuriose rinkose, didele Kinijos gamintojų konkurencija ir didelėmis investicijomis į naujas technologijas.
Pirmą žingsnį žengė Europos Komisija, kuri 2025 metų gruodį pasiūlė nuo 2035 metų reikalauti ne 100, o 90 proc. sumažinti automobilių išmetamą CO2 kiekį. Likusią dalį gamintojai galėtų kompensuoti naudodami ES pagamintą mažesnio anglies dioksido pėdsako plieną, sintetinius degalus arba biodegalus.
Siūlo sumažinti reikalavimą iki 87,5 proc.
Kaip praneša „Reuters“, Europos liaudies partijos, Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso bei liberaliosios „Renew Europe“ grupės atstovai pasiekė kompromisą, pagal kurį nuo 2035 metų naujų lengvųjų automobilių CO2 emisiją reikėtų sumažinti 87,5 proc., palyginti su 2021 metais.
Papildomai gamintojams būtų suteikiamos lengvatos už Europos Sąjungoje pagaminto mažesnio anglies dioksido pėdsako plieno naudojimą. Pagal sutartą tekstą tokios lengvatos galėtų sudaryti dar 7,5 procentinio punkto.
Tai reikštų, kad automobilių gamintojams nebebūtų būtina visą naujų automobilių gamą pakeisti vien elektra ar vandeniliu varomais modeliais. Tam tikrą jos dalį ir toliau galėtų sudaryti automobiliai su vidaus degimo varikliais.
Derybininkai taip pat sutarė siūlyti švelnesnius reikalavimus lengviesiems komerciniams automobiliams. Nuo 2035 metų jiems būtų taikomas 80 proc. emisijos mažinimo tikslas.
Sprendimas dar nepriimtas
Nors trijų politinių grupių atstovai susitarė dėl kompromisinio teksto, tai dar nereiškia, kad Europos Sąjunga pakeitė automobilių taršos taisykles.
Pirmiausia susitarimui turi oficialiai pritarti pačios Europos Parlamento politinės grupės. Vėliau dėl galutinio teisės akto teksto turės būti susitarta su ES Taryba, kurioje atstovaujama valstybėms narėms. Tik užbaigus šią procedūrą paaiškės, kokie reikalavimai automobilių gamintojams iš tiesų galios nuo 2035 metų.
Jeigu pakeitimai bus priimti, gamintojai galės ilgiau siūlyti įkraunamuosius hibridus ir tam tikrus automobilius su įprastais vidaus degimo varikliais. Tačiau jų pasiūla po 2035 metų priklausys ne tik nuo teisinių galimybių, bet ir nuo to, ar tokius modelius gaminti bei parduoti bus ekonomiškai naudinga.
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