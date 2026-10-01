Dyzelio era Europoje baigiasi? Pardavimų duomenys rodo ryškius pokyčius

Europos automobilių gamintojų asociacijos ACEA duomenimis, nuo sausio iki rugpjūčio dyzelinių automobilių registracijų dalis, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, Europos Sąjungoje sumažėjo 18,6 proc. 2025 metais dyzeliai dar sudarė 9,4 proc. naujų automobilių rinkos.
Skirtumas, palyginti su dyzelinių variklių klestėjimo laikotarpiu, milžiniškas. 2014 metais tokie automobiliai sudarė apie 53 proc. visų naujų automobilių registracijų Europos Sąjungoje.
Po 2015 metais kilusio „Dieselgate“ skandalo jų rinkos dalis pradėjo sparčiai mažėti. Tuo pat metu griežtėjo išmetamųjų teršalų reikalavimai, kai kuriuose Europos miestuose atsirado taršiems automobiliams taikomi eismo ribojimai, o gamintojai vis daugiau investavo į hibridines ir elektrines pavaras.
Elektriniai automobiliai jau susilygino su benzininiais
Didžiausią Europos Sąjungos naujų automobilių rinkos dalį šiemet užima hibridai. ACEA duomenimis, per aštuonis 2026 metų mėnesius jiems teko 36,6 proc. visų registracijų.
Elektriniai automobiliai pasiekė 21,7 proc. rinkos dalį ir pirmą kartą per tokį laikotarpį susilygino su benzininiais automobiliais. Dar prieš metus elektromobiliai sudarė 15,8 proc., o benzininiai modeliai – 28 proc. rinkos.
ES rinkos dalis 2026 m. sausį–rugpjūtį
- Hibridiniai automobiliai – 36,6 proc.
- Elektriniai automobiliai – 21,7 proc.
- Benzininiai automobiliai – 21,7 proc.
- Iš tinklo įkraunami hibridai – 10,0 proc.
- Dyzeliniai automobiliai – 7,3 proc.
- Kiti – 2,7 proc.
Per aštuonis šių metų mėnesius Europos Sąjungoje užregistruoti 1,64 mln. naujų elektromobilių. Jų skaičius ypač sparčiai augo Prancūzijoje, kur registracijų padaugėjo 74,2 proc., Vokietijoje – 53,1 proc., o Danijoje – 40,9 proc.
Tuo metu benzininiai ir dyzeliniai automobiliai kartu užėmė 29 proc. rinkos. Prieš metus jų bendra dalis dar siekė 37,5 proc. Abiejų tipų automobilių registracijų skaičius šiemet sumažėjo po 18,6 proc.
Net ir vokiečiai dyzeliams atgręžia nugarą
Dyzeliniai automobiliai dar išlaiko stipresnes pozicijas kai kuriose šalyse, kuriose jie ilgą laiką buvo populiarūs tarp daug važiuojančių vairuotojų ir įmonių parkų.
Vienas tokių pavyzdžių – Vokietija. Nuo sausio iki rugpjūčio čia užregistruoti 247 376 nauji dyzeliniai automobiliai – jie sudarė apie 12,6 proc. visos rinkos. Tačiau per tą patį laikotarpį elektromobilių registruota daugiau nei dvigubai daugiau – 515 545, o jų rinkos dalis pasiekė 26,2 proc.
Dyzelinių variklių nuosmukis taip pat nėra vien Europos reiškinys. JAV lengvieji automobiliai su tokiais varikliais visada užėmė palyginti nedidelę rinkos dalį, o Kinijoje dyzeliniai motorai dažniausiai buvo naudojami tik komerciniame transporte.
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