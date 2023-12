Elektrinio „Volkswagen ID.Buzz“ testas: Nostalgiškas dizainas slepia naujas technologijas

Žinoma, „Volkswagen“ galėtų argumentuotai išdėstyti faktus, jog tokių modelių vietą kelis dešimtmečius užėmė „Golf GTI“ ar kiti, šiek tiek daugiau parako turintys modeliai, kaip, pavyzdžiui, „Passat R36“, „Arteon R“ ar „Phaeton W12“, tačiau nei vienas iš jų nesugebės palikti tokio didžiulio emocinio įspaudo kaip naujausias „Volkswagen“ dizainerių kūrinys – „ID.Buzz“.

DIZAINAS

Retro stiliumi pagrįsti „Volkswagen“ nėra retenybė. Paskutinį kartą gamintojas iš Vokietijos nostalgiškai atrodantį automobilį pristatė dar prieš prasidedant naujam tūkstantmečiui ir „New Beetle“ sėkme tikėjo net 13 metų.

Tikėtina, jog tokį patį pasitikėjimo garantą „Volkswagen“ suteiks ir „ID.Buzz“, kurio dizaineriai akivaizdžiai stengėsi sukurti „Volkswagen Type 1“ modelio kopiją, joje panaudodami keletą modernių dizaino elementų. Į kėbulo pakraščius nustumti ratai, itin trumpos priekinės ir galinės dalies iškyšos, milžiniškas, per vidurį sumontuotas „Volkswagen“ logotipas ar V formos variklio dangtis yra tik kelios užuominos į kultinį „Type 1“. Vis dėlto, už šių žavingai atrodančių priedų slypi keletas džiuginančių netikėtumų. Pavyzdžiui, nors automobilio ratų bazės ilgis prilygsta tradiciniams „Volkswagen“ furgonams, tačiau „ID.Buzz“ oro pasipriešinimo koeficientas siekia tik 0,28 cd ir yra geresnis už „Toyota Corolla“ hečbeką, ar net „Pagani Huayra“ superautomobilį.

Jeigu geresnės aerodinaminės savybės padės užtikrinti mažesnį triukšmą ar geresnį nuvažiuojamą atstumą, „ID.Buzz“ yra vienas iš tų, naujos kartos automobilių, kuris iš gamyklos atkeliauja su išskirtiniu sertifikatu, pabrėžiančiu, jog automobilio tiekimo ir gamybos grandinė yra klimatui neutrali. Negana to, pasibaigus automobilio eksploatacijos laikotarpiui, gamintojas įsipareigoja paimti nenaudojamus baterijos modulius ir juos, pavyzdžiui, panaudoti integruojant į saulės kolektorių sistemą, kaip energijos kaupiklius.

Tvarumo ir aplinką saugančių sprendimų galima rasti ir pačiame automobilyje. Pavyzdžiui, vairas pagamintas iš sintetinės medžiagos, „Seaqual“ sėdynių audinys buvo pagamintas iš vandenynuose surinkto, vėliau perdirbto plastiko ir plastikinių butelių. Iš perdirbtų medžiagų taip pat buvo pagaminti stogo ir grindų apmušalai. Kiekviename žingsnyje, „ID.Buzz“ bando apeliuoti į kvestionuotiną Gretos Thunberg ir jos šutvės sąžinę, jog senamadiškos industrijos palikimu laikomi automobiliai nėra vienintelė pramonės rūšis, kurią reikia drožti kiekviename klimato aktyvistų susirinkime.

Pravartu žinoti

Ilgis (mm): 4712

Plotis (mm): 1985

Aukštis (mm): 1937

Ratų bazės ilgis (mm): 2989

Kėbulo prošvaisa (mm): 158 mm

Automobilio svoris: 2459 kg

Apsisukimo spindulys (m): 11,01

Oro pasipriešinimo koeficientas (Cd): 0.28

INTERJERAS

Kadangi „ID.Buzz“ priklauso elektrinių „ID.“ modelių šeimai, ko gero, nereikėtų stebėtis, jog daugelis jam valdyti skirtų elementų yra absoliučiai identiški „ID.3“ ar „ID.4“. Pavyzdžiui, ypatingai kompaktiškas, minimalistinio dizaino prietaisų skydelis, šūsnis lietimui jautrių mygtukų, sumontuotų ant vairo ar kitose vietose. Nors šia konfigūraciją norime peikti kiekvieną kartą, kai įsėdame į bet kurį elektrinį „ID.“ modelį, tačiau gamintojo vadovo pareiškimai, jog šiuose modeliuose panaudoti sprendimai bus išspręsti naujos kartos modeliuose teikia vilties, jog „Volkswagen“ sugrįš į doros kelią.

Nepatogūs naudoti lietimui jautrūs paviršiai nėra vienintelė „ID.Buzz“ sąsaja su kitais „ID.“ šeimos nariais. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog „ID.Buzz“ taip pat turėjo praeiti groteskišką kaštų taupymo programą, dėl kurios liečiami paviršiai atrodo pigūs, tuščiaviduriai ir tiesiog nekeliantis asociacijų su praeityje gamintais „Volkswagen“. Vis dėlto, „ID.Buzz“ atveju, gamintojas tam turi labai tvirtą ir daugeliui patiksiantį pasiaiškinimą. Kaip ir minėjome anksčiau, absoliučiai didžioji dauguma interjero apdailos elementų yra pagaminti iš ekologiškų arba perdirbtų medžiagų, dėl kurių „ID.Buzz“ yra vienas tvariausių automobilių pasaulyje, todėl kad ir kaip stipriai šioje vietoje norėtųsi kritikuoti vaivorykščių ir vienaragių lydimą „ID.Buzz“, tačiau su tuo galima susitaikyti vardan mažesnės taršos.

Gera žinia yra ta, jog „Volkswagen“ šio automobilio saloną papuošė įdomiomis, šviesiomis, saloną praskaidrinančiomis spalvomis, dėl kurių retkarčiais nubrūžintas krumplys nebeatrodys taip skausmingai, o ir visa tai greitai pasimiršta, mat tupint už „ID.Buzz“ vairo džiaugiesi visiškai kitais dalykais.

Vos ne vertikaliai sumontuotas ir ypatingai platus priekinis stiklas sukuria masyvų matymo lauką. Jis padeda žvalgytis pro visus įmanomus kampus ir tokiu būdu palengvina automobilio manevravimą. Visur, kur tik įmanoma. Atsipūsti už vairo padeda ir abejose sėdynių šonuose montuojami porankiai, kurie praverčia ne tik mieste, bet ir užmiestyje. Tačiau tai nėra vienintelis priedas, kuris pradžiugins priekyje sėdinčius keleivius.

Priekyje yra bent šešios daiktams skirtos dėtuvės, iš kurių trijose galima krauti arba prijungti elektroninius įrenginius. Be to, „ID.Buzz“ priekyje rasite „Volkswagen“ furgonų klasiką – atlenkiamus puodelių laikiklius. Galiausiai, malonių smulkmenų gretas papildo tarp sėdynių sumontuota modulinė konsolė, kurioje, vėlgi, galima palikti raktus, piniginę, mobilius telefonus ar kitus daiktus. Be to, esant poreikiui ją galima išimti ir palikti namie.

Perlipus ant galinių sėdynių iš pradžių tikiesi, jog gamintojo atidumas detalėms bus toks pats, tačiau išskyrus dviejų USB lizdų ir galimybės galines sėdynes stumdyti į priekį, didesnių išskirtinumų savo keleiviams nesugebėsite pateikti. Labiausiai gaila to, jog „ID.Buzz“ automobilyje nėra tokių salono konfigūravimo galimybių kaip „Caravelle“ ar „Multivan“ modeliuose. Žinoma, gamintojas leidžia bagažinėje įrengti papildomą stalą, kriauklę, dujinę viryklę, tačiau sunku suprasti kodėl „ID.Buzz“ esančių sėdynių negalima išimti arba kodėl modulinė konsolė turi tik priekyje tinkamą montavimo vietą. Analogiškame „Multivan“ galima rasti žymiai daugiau pritaikymo galimybių.

Atotrūkį tarp „Caravelle“ ir „ID.Buzz“ padidina ir tai, jog nuo šiol dviračių laikiklį reikės tvirtinti ties elektrine vilkimo jungtimi, o ne ant bagažinės dangčio kaip tai buvo galima daryti „Caravelle“ modelyje. Dėl konstrukcinių sumetimų „ID.Buzz“ taip pat gali vilkti tik iki 1100 kilogramų sveriančią priekabą, arba 1400 kilogramų mažiau negu anksčiau minėta „Caravelle“.

Be abejonės, tai gali atrodyti kaip smulkmena, tačiau kiekviena iš jų skatina pagalvoti koks gi yra tikrasis „ID.Buzz“ pašaukimas? Būti tik gražiu aksesuaru ar pilnaverčiu įrankiu tiems, kurie propaguoja aktyvų gyvenimo būdą?

Pravartu žinoti

Bagažinės tūris (l): 1121 – 2205

Maksimali leistina apkrova (kg): 529

Maksimali stogo apkrova (kg): 50

Maksimalus leistinas automobilio svoris (kg): 3000

Triukšmo lygis važiuojant 80 ir 120 km/val. greičiu (dBA): 63 / 73

TECHNOLOGIJOS

Ne tik pakabos ar baterijos modulių dalijimasis tarp skirtingų modelių atnešė „ID.Buzz“ apčiuopiamos naudos technologijų srityje. Kaip ir kiti „ID.“ šeimos nariai, „ID.Buzz“ gavo naujausią technologijų kraitelį, kuriame yra absoliučiai visos saugumo sistemos, kurios, tikėtina, išsaugos ne tik keleivių, bet ir pėsčiųjų ar dviratininkų gyvybes.

Nors didžioji dauguma saugumo ir pagalbinių vairavimo sistemų jau esame bandę kituose „Volkswagen“ modeliuose, tačiau keletą iš jų tikrai norėtųsi išskirti. Viena iš jų – „Travel Assist“ sistema.

Trumpai tariant – tai adaptyvi greičio, atstumo ir eismo juostų palaikymo sistema. Skirtingai nei kituose automobiliuose, jos valdymą paveikia ne tik infraraudonųjų spindulių, radaro ir kamerų jutiklių siunčiama informacija. Ji taip pat veikia atsižvelgdama į navigacijos duomenis, gautus iš multimedijoje esančių žemėlapių bei duomenų, atkeliavusių iš kitų automobilių. Leiskite paaiškinti.

Kadangi „ID.Buzz“ gali būti prijungtas prie interneto, „Travel Assist“ sistema renka, kaupia ir siunčia išanalizuotus duomenis į atskirą serverį, kuriame esantis sunkiai suvokiamas duomenų kiekis išanalizuojamas dar kartą. Galiausiai, padarytos išvados siunčiami atgal į automobilį. Viso to pasekmė? Sistema automatiškai mokosi iš savo ir kitų automobilių padarytų klaidų.

Sistemos tobulėjimo galimybes lengviausia pastebėti kelyje, kuriame yra labai prastas ar ribotas eismo juostų žymėjimas. Jeigu pirmąjį kartą tokią atkarpą automobilis įveikia it pasimetęs darželinukas, sekantys kartai būna gerokai sklandesni. Be to, šią sistemą galima išmokyti atsižvelgti į savo poreikius. Pavyzdžiui, jeigu esate labiau linkęs važiuoti arčiau eismo juostos žymėjimo ar kelkraščio, keletą kartų užteks parodyti norimos trajektorijos kryptį ir sistema vėliau automatiškai atkartos jūsų veiksmus. Žinoma, apskritai sistemos progresas nėra toks spartus kaip to kartais norėtųsi, bet jos sugebėjimas mokytis iš savo klaidų yra daugiau negu įspūdingas.

Vis dėlto, netikėčiausia „ID.Buzz“ funkcija yra „Park Assist Plus“. Kaip pavadinimas sufleruoja, ji gali automatiškai pastatyti automobilį į stovėjimą vietą, tačiau jos didžiausias išskirtinumas yra tas, jog vairuotojas gali išsaugoti atskirus parkavimo manevrus, kuriuos automobilis vėliau gali atlikti automatiškai. Pavyzdžiui, vieną kartą atliekate įvažiavimo į garažą manevrą, jį išsaugote ir sekantį kartą šį darbą galės atlikti pati sistema.

Pravartu žinoti

Saugos sistemos bazinėje įrangoje: Eismo juostos palaikymo sistema „Lane Assist”, pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema, kliūties apvažiavimo pagalba, nuovargio atpažinimo sistema, automatinė stabdymo sistema.

Euro NCAP saugumo reitingas: 5 žvaigždučių

Vaizdo kamerų konfigūracija: Priekyje, gale, šoniniuose veidrodėliuose

Oro pagalvių skaičius standartinėje įrangoje: 5 oro pagalvės

„Android Auto“ ir Apple Car Play“ sąsaja: Belaidė

DINAMIKA

Kaip ir originalusis „Type 1“, taip ir „ID.Buzz“ naudoja daugeliui entuziastų priimtiną konfigūraciją, kurios epicentre – galinių varančiųjų ratų pavara. „ID.Buzz“ netgi turi ant galinės ašies sumontuotą elektros variklį, kuris suka išimtinai galinius ratus. Nors gamintojas ateityje planuoja pristatyti versiją su mažesnės ir didesnės talpos baterija, bei modelį su keturių varančiųjų ratų pavara, tačiau dabar „ID.Buzz“ galimas tik su vienos konfigūracijos elektros varikliu.

Skirtingai nei nemaža dalis kitų elektromobilių, „ID.Buzz“ naudoja ne kitų gamintojų, o „Volkswagen“ inžinierių kūrybos sinchroninį elektros motorą. Didžiausia šio elektros variklio išvystoma galia – 204 arklio galios, kurias jis išvysto tik staigiai greitėjant ir tik labai trumpą laiko tarpą. Visais kitais atvejais, siekiant sumažinti energijos sąnaudos, elektros variklio pajėgumas yra ribojamas.

Nepriklausomai nuo to, elektros variklio reakcija į akceleratoriaus paspaudimus yra tradiciškai žvitri, bet ne be reikalo staigi. „ID.Buzz“ visuomet sugeba palaikyti maloniai veržlų tempą, nepriklausomai nuo oro sąlygų ir kitų veiksnių. Be to, elektrinės pavaros entuziazmas nepranyksta net ir pasiekus mažesnį įkrovos lygį. Pavyzdžiui, 15 proc.

Aišku, esant poreikiui ir užgaidoms, „Volkswagen“ leidžia rinktis vieną iš kelių važiavimo režimų, tačiau jų nauda tokiame automobilyje yra tokia pati efektyvi kaip ir pačiūžų naudojimas ant asfalto. „Eco“ režimas tik apriboja klimato kontrolės ir šilumos siurblio darbą, „Sport“ neparodo ženkliai geresnių dinaminių rodiklių, tad pačiu optimaliausiu pasirinkimu lieka standartinis „Comfort“ režimas. Jeigu yra poreikis kažką keisti, geriau tai daryti koreguojant vairavimo stilių ar, pavyzdžiui, išjungiant klimato kontrolę, kuri įprastai suvalgo maždaug 40-50 kilometrų potencialaus nuvažiuojamo atstumo.

Labiausiai gaila, jog „Volkswagen“ nesiūlo labiau vairuotojo poreikius atitinkančio regeneracijos režimų. Pagal bendrovės sumanymą, stabdžių regeneracijos sistema veikia atsižvelgdama į eilę parametrų ir priklausomai nuo jų, padidina arba sumažina regeneracijos pajėgumą. Pavyzdžiui, riedėdami nuokalne, stabdžių regeneracijos sistema įsijungia automatiškai, tačiau jos veikimas būna ganėtinai progresyvus. Vis dėlto, tam tikrose situacijose norėtųsi, jog stabdžių regeneracija būtų naudojama efektyviau.

Jeigu norite visam laikui pamiršti stabdžių pedalą, pasirinkus „B“ važiavimo režimą, stabdžių regeneracija pradeda veikti absoliučiai maksimaliu pajėgumu, tad bet kuris akceleratoriaus atleidimas baigsis ypatingai didele stabdymo jėga. Galbūt tai atrodo kaip efektyvus sprendimas, tačiau jeigu keletą skirtingų regeneracijos režimų gali pasiūlyti kiti gamintojai, kodėl to negali padaryti didžiausias automobilių gamintojas Europoje?

Pravartu žinoti

Baterijos tipas: Ličio jonų

Elektros pavaros galia / Sukimo momentas: 204 AG / 310 Nm

Elektros variklių skaičius: 1, ant galinės ašies

0 – 100 km/val. (gamintojo/mūsų užfiksuotas laikas): 10,2 / 9,8 sekundės

60 – 100 km/val. / 80 – 120 km/val.: 5,7 sek. / 7,8 sek.

Maksimalus greitis (km/val.): 145 km/val.

Energijos sąnaudos testo metu (mieste/užmiestyje/greitkelyje) (kWh/100): 28,4 / 22,5 / 25,7

Baterijos talpa / Nuvažiuojamas atstumas (bandymo metu): 77 kWh/ 350 kilometrų

Įkrovimo sparta (nuo 10 – 80 %) naudojant greitojo įkrovimo stotelę~ 1 valanda. (Užfiksuota maksimali įkrovimo sparta – 100 kW)

Įkrovimo sparta (nuo 0 – 100%) naudojant namų įkrovimo stotelę (11 kW)~ 8 valandos

VALDYMAS

Glaudūs ryšiai su lengvaisiais automobiliais neabejotinai turėjo teigiamos įtakos kitam „Volkswagen“ furgonui – naujos kartos „Multivan“. Jame panaudota „Golf“ ar „Passat“ modeliuose matyta pakabos konstrukcija visapusiškai išėjo į naudą, tad jeigu „Multivan“ sugebėjo pasitempti, ar tokį patį triuką „Volkswagen“ sugebėjo atlikti ir su „ID.Buzz“?

Palyginus ne tik su „Multivan“, bet praktiškai su visais panašaus dydžio furgonais, „ID.Buzz“ turi keletą pranašumų. Vienas iš jų – svorio paskirstymas tarp ašių bei žemos gravitacijos centras, dėl kurio „ID.Buzz“ keliu rieda kaip standesnę pakabą turintis „Passat“. Žinoma, žymiai sunkesnis „Passat“, bet pojūtis sėdint už vairo ir pačios pakabos veikimas, vėlgi, yra artimesnis lengvajam automobiliui, o ne furgonui.

Netgi lyginant su analogiško ilgio lengvaisiais automobiliais, „ID.Buzz“ sukuria stebėtinai veržlesnio, manevringesnio ir, netgi, valingo automobilio pojūtį. Be to, net ir standesnio reguliavimo pakaba sugeba labai neblogai užmaskuoti mažesnius ir vidutinius kelio nelygumus, kai analogišką kelio atkarpą įveikęs furgonas visa tai perteiktų nemaloniais kėbulo virpesiais ar horizontaliais kėbulo svyravimais, kuriuos sukuria minkštesnės spyruoklės.

Vis dėlto, didžiausia ir maloniausia staigmena slypi kitur. Įprastai, tokio dydžio furgonai, ankštesnės vietose, reikalauja papildomų korekcijų, norint, pavyzdžiui, išvažiuoti į požeminės stovėjimo aikštelės ar siekiant kur nors apsisukti. Tačiau su „ID.Buzz“ tai nėra problema, mat vos 11,1 metro siekiantis apsisukimo spindulys pranoksta „Tiguan“, „Passat“ ar „Multivan“.

Pravartu žinoti

Automobilio komponuotė: Galiniai varantieji ratai

Pakabos konstrukcija: Priekyje – „MacPherson“ / Gale – daugiasvirtė

Stabdžių sistema: 382 mm mm stabdžių diskai priekyje, gale – būgniniai stabdžiai

Padangų išmatavimai bandytame modelyje: 235/50 R20 priekyje ir 265/45 R20 gale

EKSPLOATACIJA

Daugelis automobilių, sukurtų remiantis praeityje pristatytų modelių stiliumi, visuomet siekia sukurti didesnę emocinę vertę, kurią gamintojai išreiškia ne visiems priimtina kainodara.

Galbūt „ID.Buzz“ galėjo būti žymiai pigesnis, jeigu būtų naudojęs vidaus degimo variklį, tačiau „ID.Buzz“ yra galimas tik su elektrine pavara, dėl kurios šis žavingas furgonas kainuoja tikrai nemažus pinigus.

Lietuvoje pradinė „ID.Buzz“ modelio kaina siekia 66 593 eurus, arba keliais tūkstančiais eurų daugiau už „ID.4“ ar „ID.5“ visureigius, kurių pagrindą sudaro tie patys komponentai. „Volkswagen“ iš dalies tai nori kompensuoti bazinėje įrangoje pasiūlydama sąlyginai daug naudingos įrangos, tačiau bandomajame modelyje buvę papildomi sėdynių porankiai, pažangūs priekiniai LED matricos žibintai, papildomos USB jungtys ar netgi automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis slypi papildomos kataloge, o tai, sakykite ką norite, atrodo šiek tiek akiplėšiškai.

Kita vertus, emocijų vedini „ID.Buzz“ pirkėjai šiai dienai nelabai turi iš ko rinktis. Vieninteliai, potencialūs, bet ne tiesioginiai, konkurentai yra tik „Peugeot e-Traveller“ ir „Mercedes-Benz EQV“. Pastarųjų kainos, taip pat nėra visapusiškai priimtinos.

Štai, elektrinis „Peugeot e-Traveller“, su trumpa ratų baze ir mažesne baterija (50 kWh) kainuoja nuo 56 000 eurų. 75 kWh talpos bateriją turinčios versijos kaina išauga iki 62 900 eurų.

„Mercedes-Benz“ kainodara yra labai artima „Volkswagen“. Pradinė „EQV“ kaina Lietuvoje siekia 72 900 eurų.

Pravartu žinoti