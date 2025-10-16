Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Dovydas Karka artėja link Dakaro svajonės: „Rallye du Maroc“ varžybose pateko į TOP10

2025-10-16 11:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 11:11

Lietuvos motokroso ir enduro čempionas Dovydas Karka demonstruoja stulbinantį progresą savo kelyje į Dakarą. Trečiajame „Rallye du Maroc“ etape, kuris buvo ilgiausias ir sudėtingiausias šiose lenktynėse, lietuvis pademonstravo išskirtinį tempą bei brandą ir finišavo 10-oje vietoje „Rally2“ klasėje. Tai – ne tik geriausias jo rezultatas, bet ir rimtas pareiškimas, kad D. Karka yra pasirengęs kovoti su geriausiais pasaulio ralio-reidų pilotais.

Dovydas Karka (nuotr. gamintojo)

Lietuvos motokroso ir enduro čempionas Dovydas Karka demonstruoja stulbinantį progresą savo kelyje į Dakarą. Trečiajame „Rallye du Maroc" etape, kuris buvo ilgiausias ir sudėtingiausias šiose lenktynėse, lietuvis pademonstravo išskirtinį tempą bei brandą ir finišavo 10-oje vietoje „Rally2" klasėje. Tai – ne tik geriausias jo rezultatas, bet ir rimtas pareiškimas, kad D. Karka yra pasirengęs kovoti su geriausiais pasaulio ralio-reidų pilotais.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiandien sportininkų laukė 324 kilometrų greičio ruožas, kuriame dominavo ne tik greitos ir akmenuotos atkarpos, bet ir itin sudėtinga navigacija bei gausybė kopų. Būtent tokiomis sąlygomis atsiskleidžia tikrasis sportininko meistriškumas.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Pats D. Karka pripažino, kad diena nebuvo lengva: „Vienoje vietoje paklydau ir praradau apie penkias minutes, taip pat kartą nukritau, bet esu sveikas. Labai džiaugiuosi pirmuoju TOP10 rezultatu.“

Šis pasiekimas ypač svarbus, nes D. Karkai tai – visiškai nauja disciplina. Sėkmingas pasirodymas etape, kuriame klydo daugybė patyrusių varžovų, rodo ne tik lietuvio greitį, bet ir sparčiai augančius navigacijos įgūdžius.

Tai – ne tik greičio, bet ir brandos ženklas. Užduoties nepalengvino ir sąlygos – pirmąsias valandas teko važiuoti beveik aklomis sąlygomis dėl tirštų dulkių, kurias kėlė anksčiau startavę varžovai.

Nors pagrindinis D. Karkos tikslas Maroke – ne rezultatas, o patirties kaupimas ir kelialapio į 2026-ųjų Dakarą užsitikrinimas, šis TOP10 finišas yra milžiniškas žingsnis link abiejų tikslų.

Po šio etapo lietuvis bendroje „Rally2“ klasės įskaitoje pakilo į aukštą 11-ąją vietą. Po tokio pasirodymo abejonių, ar lietuvis vertas vietos Dakare, lieka vis mažiau.

