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Dešimtyje Lietuvos savivaldybių – pokyčiai: į gatves išriedės 51 naujas elektrinis autobusas

2026-10-25 09:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 09:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dešimties Lietuvos savivaldybių viešojo transporto parkus papildys 51 naujas elektrinis autobusas. Jiems įsigyti Susisiekimo ministerija skiria beveik 10 mln. eurų Europos Sąjungos lėšų.

Kauno viešasis transportas (nuotr. pranešimo spaudai)

Dešimties Lietuvos savivaldybių viešojo transporto parkus papildys 51 naujas elektrinis autobusas. Jiems įsigyti Susisiekimo ministerija skiria beveik 10 mln. eurų Europos Sąjungos lėšų.

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Naujieji autobusai pakeis senesnes, aplinką teršiančias transporto priemones, o didžioji dalis investicijų pasieks šalies regionus. Be to, ministerija rengia dar du finansavimo kvietimus, pagal kuriuos viešojo transporto atnaujinimui numatyta paskirstyti daugiau kaip 27 mln. eurų.

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Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu papildomas finansavimas skirtas 11 projektų, kuriuos teigiamai įvertino Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

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Lėšos skiriamos iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, įgyvendinant Darnaus judumo fondo priemones.

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Susisiekimo ministerijos teigimu, šios investicijos leis atnaujinti viešąjį transportą savivaldybėse, kuriose iki šiol tam trūko finansinių galimybių.

„Elektriniai autobusai jau pakeliui į dešimt šalies savivaldybių, kuriose jie pakeis senas ir aplinką teršiančias transporto priemones. Elektriniais autobusais važiuoti yra daug tyliau ir patogiau. Dar svarbiau, kad šiuolaikiškas viešasis transportas pasieks ne tik didmiesčius, bet ir regionų savivaldybes, kurios iki šiol neturėjo galimybių modernizuoti savo viešojo transporto parkų“, – teigia susisiekimo ministras J. Taminskas.

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Paaiškėjo, kur važinės naujieji autobusai

Pagal patvirtintus projektus elektriniai autobusai pradės vežti keleivius dešimtyje savivaldybių:

  • Ignalinos rajono;
  • Kelmės rajono;
  • Klaipėdos rajono;
  • Pagėgių;
  • Plungės rajono;
  • Radviliškio rajono;
  • Rokiškio rajono;
  • Skuodo rajono;
  • Šiaulių rajono;
  • Vilniaus rajono.

Naujomis transporto priemonėmis siekiama pakeisti dalį senų autobusų, kurių eksploatacija susijusi su didesne oro tarša ir degalų sąnaudomis.

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Elektriniai autobusai važiuodami neišmeta išmetamųjų dujų, be to, jų elektrinė pavara veikia tyliau nei dyzelinių transporto priemonių varikliai. Todėl nauji autobusai turėtų pagerinti ne tik keleivių kelionių sąlygas, bet ir sumažinti viešojo transporto keliamą triukšmą.

Vis dėlto Susisiekimo ministerija kol kas nenurodė, kiek konkrečiai autobusų gaus kiekviena savivaldybė ir kada visos 51 transporto priemonės pradės reguliariai vežti keleivius.

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Viešajam transportui – dar 27 mln. eurų

Susisiekimo ministerija taip pat pranešė apie papildomas galimybes viešojo transporto parkams atnaujinti.

Centrinei projektų valdymo agentūrai užbaigus pirmųjų trijų finansavimo kvietimų vertinimą, paaiškėjo, kad dalis numatytų lėšų liko nepanaudota. Iš viso sutaupyta ir dar nepaskirstyta daugiau kaip 27 mln. eurų.

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Šias lėšas planuojama paskirstyti paskelbus du papildomus kvietimus netaršioms viešojo transporto priemonėms įsigyti.

Finansavimo galės siekti vežėjai, sudarę keleivių vežimo sutartis su Vidurio ir Vakarų Lietuvos bei Sostinės regiono savivaldybėmis.

Tai reiškia, kad galimybę įsigyti naujų transporto priemonių turės ir daugiau savivaldybių viešojo transporto paslaugas teikiančių įmonių. Vis dėlto konkretus finansavimo paskirstymas paaiškės tik įvertinus būsimas paraiškas.

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Iš viso numatyta 60 mln. eurų

Viešojo transporto parkams atnaujinti Susisiekimo ministerija pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą iš viso yra numačiusi 60 mln. eurų.

Šiomis lėšomis siekiama sudaryti sąlygas vežėjams palaipsniui atsisakyti taršių autobusų ir juos pakeisti elektra ar kitais netaršiais energijos šaltiniais varomomis transporto priemonėmis.

Ypač svarbi šių investicijų dalis tenka mažesnėms savivaldybėms, kurioms savarankiškai finansuoti brangių naujų autobusų įsigijimą būtų sudėtinga.

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