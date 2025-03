Bendradarbiavimo su Rusija kaina: „Renault“ gamyklą pardavė už 1 rublį, rusai atgal parduos už milijardus

Buvęs „Renault“ partneris „Avtovaz“ paskelbė, kad bendrovė turės sumokėti 112,5 mlrd. rublių (maždaug 1,24 mlrd. eurų) kompensaciją už investicijas, kurias Rusija ir „Avtovaz“ skyrė tolimesnei bendrovės veiklai.

„Akivaizdu, kad šios investicijos turės būti kažkaip kompensuotos, jei bendrovė norėtų grįžti“, – Rusijos naujienų agentūrai TASS teigė „Avtovaz“ vadovas Maximas Sokolovas.

„Renault“ pardavė turtą su galimybe sugrįžti

2022 m. „Renault“ už simbolinį mokestį perdavė 67,6 proc. „Avtovaz“ akcijų Rusijos valstybei, pasilikdama teisę jas susigrąžinti per šešerius metus. Tačiau dėl šio sprendimo bendrovė patyrė 2,2 mlrd. eurų nuostolių.

Kol kas „Renault“ atstovai nekomentuoja situacijos ir teigia, kad „artimiausiu metu neplanuoja jokių pokyčių“ dėl veiklos atnaujinimo Rusijoje.

Grįžtantiems Vakarų verslams – išpirka arba nieko

Rusijos pramonės ir prekybos ministras Antonas Alikhanovas pareiškė, kad užsienio įmonės, svarstančios sugrįžimą, neturėtų tikėtis šiltų priėmimų.

„Mes nelaukiame išskėstomis rankomis. Už ankstesnius sprendimus teks sumokėti“, – sakė A. Alikhanovas.

Tuo tarpu politinės ekonomikos ekspertas Davidas Szakonyi iš Džordžo Vašingtono universiteto teigė, kad tokie pareiškimai rodo griežtą Rusijos poziciją Vakarų atžvilgiu.

„Šalis išgyveno Vakarų sankcijas ir dabar jaučiasi dar labiau pasitikinti savimi. Ji nori diktuoti tiek politinių, tiek ekonominių santykių sąlygas“, – sakė D. Szakonyi.

Ar Vakarų verslas skuba grįžti į Rusiją?

Nors Rusijos rinka išlieka didelė, ekspertai mano, kad net ir sankcijų švelninimo atveju vakarietiškos bendrovės elgsis atsargiai.

Rusijos ekonomika susiduria su aukšta infliacija, valiutos svyravimais ir didelėmis palūkanų normomis, o užsienio investuotojus neramina teisinės sistemos neprognozuojamumas bei ankstesni turtų nusavinimo atvejai.

Per pastaruosius trejus metus iš Rusijos visiškai pasitraukė 475 užsienio įmonės, įskaitant „McDonald's“ ir „Starbucks“, kurių turtą perėmė vietiniai verslininkai, pervadinę juos į „Tasty and that's it“ ir „Stars Coffee“.

„Rusija parodė, kad nekilnojamojo turto apsauga, investuotojų garantijos ir palankios verslo sąlygos – jau praeitis“, – sakė D. Szakonyi.

Pasak jo, be aiškių garantijų dėl turto apsaugos ir politinio stabilumo vakarietiškoms įmonėms investuoti į tokią nestabilią rinką būtų pernelyg rizikinga.