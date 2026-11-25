SEB banko Lizingo departamento direktoriaus Šimono Norbuto teigimu, naujasis dokumentas turėtų padėti pirkėjams lengviau palyginti skirtingų gamintojų automobilius. Vis dėlto aplinkosauginis pasas nepakeis automobilio techninės būklės patikros, o elektromobilių pirkėjams ir toliau teks atskirai įvertinti faktinę baterijos būklę.
Kas naujo automobilių pasaulyje? Apie gamintojų planus, naujausius modelius ir svarbiausius automobilių rinkos pokyčius skaitykite TV3.lt rubrikoje „Automobilių naujienos“.
Kam ir nuo kada bus privalomas naujasis dokumentas?
Aplinkosauginio transporto priemonės paso įvedimas numatytas Europos Sąjungos „Euro 7“ reglamente, kuriuo nustatomi ne tik automobilių išmetamųjų teršalų, bet ir baterijų patvarumo reikalavimai.
Nuo 2026 m. lapkričio 29 d. naujieji reikalavimai bus taikomi naujai tvirtinamiems lengvųjų automobilių (M1) ir lengvųjų komercinių transporto priemonių (N1) tipams, o nuo 2027 m. lapkričio 29 d. – visoms naujoms šių kategorijų transporto priemonėms, išskyrus reglamente numatytas išimtis.
Aplinkosauginiame pase bus pateikiami duomenys apie automobilio išmetamųjų teršalų ribines vertes, išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekį, degalų ar elektros energijos sąnaudas, variklio galią, o elektrifikuotų automobilių atveju – ir baterijos patvarumą bei vien elektros energija nuvažiuojamą atstumą.
Visa ši informacija apibūdins automobilio aplinkosaugines charakteristikas pirmosios registracijos metu.
Ypač aktualu naudotų elektromobilių pirkėjams
Perkant naudotą elektromobilį vienas svarbiausių klausimų – kiek per eksploatacijos laikotarpį sumažėjo baterijos talpa ir kokį atstumą galima nuvažiuoti visiškai ją įkrovus.
Nors aplinkosauginiame pase bus pateikiami baterijos patvarumo duomenys, iš šio dokumento nebus galima nustatyti, kiek talpos konkretaus elektromobilio baterija prarado per kelerius eksploatacijos metus. Tam ir toliau reikės vertinti baterijos būklės rodiklį (angl. State of Health, SOH), kuris padeda nustatyti, kokią dalį pradinės talpos baterija išlaikė.
Pasak Š. Norbuto, skirtingų gamintojų elektromobiliuose šie duomenys nėra vienodai lengvai prieinami, todėl perkant naudotą elektromobilį kai kuriais atvejais ir toliau reikės specialistų pagalbos.
Gamintojams nustatyti minimalūs baterijų patvarumo reikalavimai
Kartu su aplinkosauginio paso įvedimu automobilių gamintojams teks laikytis ir minimalių elektromobilių bei iš išorės įkraunamų hibridinių automobilių baterijų patvarumo reikalavimų.
Pagal „Euro 7“ reglamentą lengvųjų automobilių baterijos per pirmuosius penkerius eksploatacijos metus arba iki automobiliui nuvažiuojant 100 tūkst. kilometrų turės išlaikyti ne mažiau kaip 80 proc. pradinės energijos talpos.
Vėlesniu eksploatacijos laikotarpiu – iki aštuonerių metų arba 160 tūkst. kilometrų – minimali riba sieks 72 proc.
Lengvosioms komercinėms transporto priemonėms nustatyti kiek švelnesni reikalavimai – atitinkamai 75 ir 67 proc. Abiem atvejais atsižvelgiama į tai, kuri amžiaus ar nuvažiuoto atstumo riba pasiekiama pirmiau.
Šie reikalavimai suteiks pirkėjams daugiau informacijos apie tai, kokio baterijos patvarumo galima tikėtis iš naujos kartos elektromobilių, tačiau nereikėtų jų tapatinti su gamintojų suteikiamos baterijos garantijos sąlygomis.
Lietuvoje naudą pajus ne iš karto
Š. Norbuto vertinimu, aplinkosauginiai transporto priemonių pasai ilgainiui gali padidinti naudotų automobilių rinkos skaidrumą. Turėdami oficialius duomenis apie automobilio charakteristikas pirmosios registracijos metu ir galėdami juos palyginti su naujausiais techninės patikros duomenimis, pirkėjai galės tiksliau įvertinti automobilio būklę bei vertę.
Vis dėlto Lietuvoje, kur nemažą dalį iš užsienio įvežamų naudotų automobilių sudaro maždaug dešimties metų senumo transporto priemonės, aplinkosauginius pasus turintys automobiliai antrinėje rinkoje sudarys vis didesnę dalį tik bėgant metams.
Kiek kitokia situacija elektromobilių rinkoje. Į Lietuvą įvežami naudoti elektromobiliai paprastai būna jaunesni nei automobiliai su vidaus degimo varikliais, todėl, Š. Norbuto vertinimu, didesnę naujojo dokumento naudą elektromobilių pirkėjai galėtų pajusti po penkerių–septynerių metų.
Nepaisant naujovės, naudotų automobilių pirkėjams ir toliau bus svarbu įvertinti automobilio techninę būklę, patikrinti ridą, remonto bei eismo įvykių istoriją, o perkant elektromobilį – ir baterijos būklę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!