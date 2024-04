„Audi“ tobulina hibridines jėgaines: su pilna baterijos įkrova nuvažiuos 90 kilometrų

Atnaujintas ir abiejų prabangių miesto visureigių išorės dizainas – pakeistas priekinės ir galinės dalies stilius suteikia šiems modeliams dar tvirtesnį charakterį. Pirmą kartų abu įkraunami hibridai komplektuojami su aukščiausio lygio saugumą ir komfortą užtikrinančiomis visų vairuojamų ratų sistemomis. Dinamišką valdymą šiems hibridams suteikia aktyvioji elektromechaninė kėbulo svyravimų stabilizavimo sistema (eAWS).

Didesnis nuvažiuojamas atstumas

Abiejų įkraunamų hibridų jėgaines sudaro 250 kW (340 AG) galią išvystantis Otto ciklo, trijų litrų, šešių cilindrų variklis, maksimalią 130 kW galią ir 460 Nm sukimo momentą suteikiantis kompaktiškas elektros motoras ir nauja, daugiau energijos perduodanti, skysčiu aušinama ličio jonų baterija. Automobilio dugne montuojamos 370 voltų įtampos baterijos talpa padidėjo iki 25,9 kWh. Naujoji didesnės talpos baterija leidžia abiem įkraunamiems hibridams miesto sąlygomis elektros režimu nuvažiuoti iki 90 kilometrų atstumą.

Patobulinti elektros varikliai abiem „55 TFSI e quattro“ modelių versijoms leidžia išvystyti maksimalią 290 kW (394 AG) galią ir didžiausią 600 Nm sukimo momentą. Taip pat siūlomos ir „60 TFSI e quattro“ visureigių versijos, išvystančios iki 360 kW (490 AG) galią ir 700 Nm sukimo momentą. Q7 ir Q8 modeliai su šiomis jėgainėmis nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėja per 5 sekundes. Visų modifikacijų maksimalus išvystomas greitis ribojamas iki 240 km/val., o pasirinkus elektros režimą – iki 135 km/val. Hibridus galima krauti galia iki 7,4 kW, o išsikrovusios baterijos energijos atsargų papildymas iki 100 proc. trunka maždaug 3 valandas ir 45 minutes.

Pavaros valdymas

Užvedant elektrifikuotus Q7 ir Q8 modelius, jų jėgainės iš karto gali veikti hibridiniu arba visiškai elektriniu režimu. Elektros režimas sureguliuotas taip, kad vidaus degimo variklis nesijungtų net ir nuspaudus akceleratorių iki dugno.

Atnaujintuose „Q7 TFSI e“ ir „Q8 TFSI e“ modeliuose taip pat įdiegta funkcija, užtikrinanti išmanųjį baterijos atsargų papildymą veikiant įkrovimo režimui. Ši sistema aktyvuojama tik važiuojant didesniu nei 65 km/val. greičiu, todėl pasiekiamas maksimalus efektyvumas, o vairuojant mieste ir nuolat stabdant bei vėl greitėjant, jėgainė ilgesnį laiką veikia elektros režimu. Be to, pasirinkus įkrovimo režimą, baterijos energijos atsargų papildymui nenaudojamas 3 litrų TFSI variklis, o vietoje to pasitelkiama regeneracija. Siekiant užtikrinti baterijos ilgaamžiškumą ir padidinti efektyvumą, įkrovimo režimas išjungiamas baterijos įkrovimo lygiui pasiekus 75 proc.

Generatoriaus režimu veikiantis elektros motoras atlieka lengvą ir vidutinio intensyvumo stabdymą iki 0,3 g perkrovos. Kasdienio vairavimo sąlygomis regeneracijos sistema gali atlikti daugiau nei 90 proc. visų greičio mažinimo funkcijų. Hidraulinei automobilio stabdžių sistemai lieka tik intensyvus stabdymas. Įkraunamų hibridinių visureigių energijos regeneracijos įranga stabdymo metu pasiekia iki 80 kW galią.

Įmantri įranga

Papildomai siūlomi novatoriški HD matricos LED priekiniai žibintai su papildomą tolimųjų šviesų spindulį skleidžiančiu „Audi“ lazeriu apšviečia gerokai didesnį atstumą. Aukščiausios klasės priekiniai žibintai turi ir dar vieną išskirtinę funkciją – pasirenkamo stiliaus skaitmenines dienos šviesas.

Galimybė pasirinkti dienos šviesas iš keturių skirtingų variantų suteikia elektrifikuotiems Q7 ir Q8 modeliams unikalų charakterį ir nepakartojamą išvaizdą. Pirmą kartą abiejuose modeliuose papildomai gali būti montuojami ir skaitmeniniai OLED galiniai žibintai, kurių stilių taip pat galima keisti. Be to, pagalbinių sistemų duomenis gaunantys galiniai OLED žibintai perspėja apie prie automobilio priartėjusius eismo dalyvius.

Kėbulo svyravimų stabilizavimas

Q7 ir Q8 visureigių valdymą „Audi“ inžinieriai apibūdina kaip subalansuotą, solidų, tikslų ir nereikalaujantį papildomų pastangų. Visi svarbiausi mazgai – pakaba, vairo mechanizmas, visų varančiųjų ratų pavara, stabdžiai ir pagalbinės sistemos – atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant saugumą, dinamiškumą ir aukščiausio lygio komfortą.

„Q7 60 TFSI e“ arba „Q8 60 TFSI e“ modelius užsisakę „Audi“ klientai galės mėgautis standartiškai siūlomos pneumatinės pakabos privalumais. Be to, pirmą kartą įkraunamuose hibriduose montuojama ir papildomą saugumą bei komfortą užtikrinanti visų vairuojamų ratų sistema.

Įkraunamų hibridų pirkėjams nuo šiol papildomai siūloma ir aukščiausio lygio dinamiškumą užtikrinanti aktyvioji elektromechaninė kėbulo svyravimų stabilizavimo sistema (eAWS). Abiejose automobilio ašyse montuojami stabilizatoriaus pusiau dalinantys su transmisija susieti kompaktiški elektros motorai.

Judant tiesia trajektorija skirtingos stabilizatoriaus dalys gali veikti nepriklausomai viena nuo kitos, o tai sumažina kėbulo svyravimus važiuojant nelygia danga. Vairuojant sportiškai, elektros motorai gali pasukti stabilizatoriaus puses skirtingomis kryptimis, todėl jis veikia tarsi būtų vientisas.

Tai leidžia sumažinti kėbulo svyravimus posūkiuose ir užtikrina tikslesnį valdymą. eAWS įrangai energiją tiekia 48 voltų superkondensatorius. Šis kompaktiškas, lengvas kaupiklis, per labai trumpą laiką galintis priimti ir perduoti didelę elektros srovę, dviem elektros motorams suteikia 1,5 kW galią.