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Yemiliia - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Yemiliia reikšmė:Kilęs iš slavų kalbų, reiškia „meilė“ arba „mylimasis“. Tai labai populiarus vardas Ukrainoje ir kitose slavų šalyse.
Vardo Yemiliia populiarumas
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