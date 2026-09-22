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Yaku - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Yaku reikšmė:Iš hebrajų vardo יַעֲקֹב (Jaakov). Jokūbas (vėliau vadinamas Izraeliu) buvo žydų genčių patriarchas. Pagal legendą, jis gimė iškart po brolio Ezavo, laikydamas jo kulną, o vardas Jokūbas kaip tik tai ir reiškia -„laikantis kulną“.
Vardo Yaku populiarumas
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