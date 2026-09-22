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Yulia - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Yulia reikšmė:Vardo Julija variantas. Iš Julijus. Julijus vardo kilmė nėra visiškai aiški. Dažniausiai kildinama iš lotynų Jovilus [= atsidavęs Jovei (Jupiteriui, dangaus ir griaustinio dievui)]. Taip pat galima kilmė yra iš graikų ioulos [= pūką primenanti barzda, kitaip tariant – jaunuolis].
Vardo Yulia populiarumas
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