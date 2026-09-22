Kalendorius
Yelizaveta - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Yelizaveta reikšmė:Rusiška vardo Elizabet versija, mažybinė forma. Iš hebrajų אֱלִישֶׁבַע (Eliševa) [=prisiekiu Dievu]. Europoje išplito senovės graikų vardo adaptacija Ἐλισάβετ (Elisabet).
Vardo Yelizaveta populiarumas
Yaakoub Yacub Yakob Yakoob Yakoub Yakov Yaku Yakub Yakup Yana Yaqoob Yara Yarina Yaroslav Yaroslava Yasamin Yasemin Yaseniya Yasmin Yasmina Yasmine Yauheni Yegor Yehor Yelizaveta Yemiliia Yoel Yoelis Yonatan Yonathan Yosef Youcef Younes Yousef Yousif Youssef Youssuf Yousuf Yulia Yuna Yunes Yunus Yuri Yussif Yusuf Yusufjon Yves
REKLAMA