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Yakob - vardo reikšmė ir vardadienis

Vardo Yakob reikšmė:

Iš hebrajų vardo יַעֲקֹב (Jaakov). Jokūbas (vėliau vadinamas Izraeliu) buvo žydų genčių patriarchas. Pagal legendą, jis gimė iškart po brolio Ezavo, laikydamas jo kulną, o vardas Jokūbas kaip tik tai ir reiškia -„laikantis kulną“.

Vardo Yakob populiarumas

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