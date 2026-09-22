Kalendorius
Yaroslav - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Yaroslav reikšmė:Vardas reiškia „Šlovingas pavasaris". Vardą sudaro slaviški elementai jaro [=pavasaris] ir slav [=šlovė, garbė].
Vardo Yaroslav populiarumas
Yaakoub Yacub Yakob Yakoob Yakoub Yakov Yaku Yakub Yakup Yana Yaqoob Yara Yarina Yaroslav Yaroslava Yasamin Yasemin Yaseniya Yasmin Yasmina Yasmine Yauheni Yegor Yehor Yelizaveta Yemiliia Yoel Yoelis Yonatan Yonathan Yosef Youcef Younes Yousef Yousif Youssef Youssuf Yousuf Yulia Yuna Yunes Yunus Yuri Yussif Yusuf Yusufjon Yves
REKLAMA