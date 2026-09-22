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Yusufjon - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Yusufjon reikšmė:Yusuf yra arabų kalbos forma biblijinio vardo „Jozefas“ ir reiškia „Dievas prideda“. „Jon“ galėtų būti priesaga, nurodanti priklausomybę.
Vardo Yusufjon populiarumas
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